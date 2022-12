Jahresrückblick: Die Menschen des Jahres 2022 im Bilder-Quiz

Berlin. Unzählige Personen haben die vergangenen zwölf Monate geprägt. Sei es in der Politik, im Sport, im Entertainment oder in der Wissenschaft – sie haben Schlagzeilen gemacht und die Welt, zumindest teilweise, verändert. Doch wissen Sie, wie die Menschen des Jahres 2022 aussehen? Testen Sie ihr Wissen im Quiz. Die richtige Antwort finden Sie jeweils unter dem Bild.

Jahresrückblick: Menschen des Jahres 2022 – Sie haben die Welt verändert

Beginnen wir unseren kleinen Jahresrückblick einfach: Diese Menschen des Jahres sollten Sie – sofern Sie 2022 nicht in einer einsamen Hütte ohne Strom verbracht haben – kennen. Sie haben die Welt im vergangenen Jahr verändert, sei es zum Besseren oder zum Schlechteren.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine.

Foto: Andrew Kravchenko/AP/dpa

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Er ist 2022 ohne Zweifel über sich hinausgewachsen und hat unzählige Menschen mit seinem Mut und seiner Entschlossenheit beeindruckt: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Seit dem russischen Angriff auf sein Land steht er wie kein anderer für den Freiheitskampf der Ukraine. Das würdigt auch das amerikanische "Time"-Magazin: Es kürte Selenskyj zur Person des Jahres 2022.

Der russische Präsident Wladimir Putin.

Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Auch er war einst die Person des Jahres des "Time"-Magazins: Wladimir Putin. Seitdem sind allerdings 15 Jahre vergangen und der russische Präsident entwickelte sich vom modernen Reformer zum skrupellosen Machthaber. Mit dem von ihm vorangetriebenen Angriffskrieg in der Ukraine hat die Welt ohne Zweifel verändert.

Die 22-Jährige Mahsa Amini starb kurz nach ihrer Festnahme.

Foto: imago stock / IMAGO/ZUMA Wire

Zugegeben: Ihr Gesicht dürfte weniger bekannt sein als das von Putin oder Selenskyj. Und dennoch hat auch sie die Welt ein Stück weit verändert – wenn auch unfreiwillig und auf tragische Weise. Mahsa Amini starb am 16. September 2022, nachdem sie von iranischen Sicherheitskräften festgenommen worden war. Ihr Tod löste die Proteste in dem in der ultra-konservativen islamischen Republik aus, die bis heute andauern.

2022 im Jahresrückblick: Diese Personen haben für Schlagzeilen gesorgt

Auch wenn sie vielleicht nicht die Welt verändert haben: Die nachfolgenden Menschen haben 2022 für Schlagzeilen gesorgt. Erkennen Sie einige davon?

Eva Kaili.

Foto: IMAGO / Future Image

Sie steht im Zentrum eines großen Korruptionsskandals im EU-Parlament: Eva Kaili. Die griechische Europaabgeordnete soll Bestechungsgelder aus Katar angenommen haben. Wegen dieser Vorwürfe wurde sie im Dezember 2022 als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments abgesetzt.

DJ Robin & Schürze (l), Sänger des Partyhits "Layla".

Foto: Paul Pasytsch / dpa

Diese beiden Männer kennen Sie nicht? Dabei haben sie 2022 doch für reichlich Schlagzeilen gesorgt und noch dazu einen der Hits des Jahres geliefert. Genau: Es handelt sich um die "Layla"-Interpreten DJ Robin und Schürze. Ihr Ballermann-Song wurde medial breit thematisiert, nachdem ihn einzelne Volksfeste wegen des vermeintlich frauenfeindlichen Textes aus den Playlists gestrichen hatten. Den Künstlern hat das geholfen – "Layla" wurde zum Erfolg. Lesen Sie dazu den Kommentar: "Layla" und der kalkulierte Tabubruch

US-Schauspieler Johnny Depp.

Er ist ein alter Hase im Showbiz und die meisten dürften ihn kennen: Johnny Depp. Schlagzeilen machten er und seine Ex-Frau Amber Heard 2022 mit einem Gerichtsprozess, in dem sie sich gegenseitig häusliche Gewalt und Verleumdung vorwarfen. Dabei wurde Depp wegen verleumderischer Aussagen seines früheren Anwalts zur Zahlung von zwei Millionen US-Dollar an Heard verurteilt. Diese wiederum musste ihrem Ex-Mann aus demselben Grund 10,35 Millionen Dollar zahlen.

Brittney Griner.

Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Diese große Frau machte 2022 unfreiwillig große Schlagzeilen. Der Grund: Die Basketballspielerin Brittney Griner wurde im Februar an einem Moskauer Flughafen verhaftet, nachdem in ihrem Handgepäck eine geringe Menge Haschischöl gefunden worden war. Wegen illegalen Drogenbesitzes und -schmuggels wurde sie zu neun Jahren Haft verurteilt – nach Ansicht der US-Regierung ein politisch motiviertes Urteil. Im Dezember wurde Griner im Rahmen eines Gefangenenaustausches schließlich freigelassen.

Boris Becker.

Sein Gesicht kennt wohl jeder. Doch das dürfte den Ex-Tennisprofi Boris Becker kaum trösten, denn 2022 war für ihn kein sonderlich erfolgreiches Jahr. Im April wurde er in Großbritannien wegen Insolvenzvergehen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Doch nach nicht einmal acht Monaten kam "Bobbele" frei und wurde nach Deutschland abgeschoben. Lesen Sie dazu: Beckers brutalstes Match – "Es ging ums nackte Überleben"

Die ehemalige britische Premierministerin Liz Truss.

Foto: Dan Kitwood / Getty Images

Auch für Liz Truss war 2022 nicht unbedingt ein erfolgreiches Jahr. Und das, obwohl sie einen Rekord aufstellte: Kein anderer Premierminister und keine Premierministerin in der Geschichte des Vereinigten Königreichs war kürzer im Amt als die konservative Politikerin. Nach nur 18 Tagen an der Spitze der Regierung verkündete Truss im Oktober 2022: "I am resigning". Auch interessant: Darum musste Liz Truss so schnell gehen

US-Milliardär Elon Musk.

Foto: Angela Weiss / AFP

Seinen Spitzenplatz hat Elon Musk 2022 verloren: Laut dem "Forbes"-Magazin ist er nicht mehr der reichste Mann der Welt. Mit einem geschätzten Vermögen von 125 Milliarden US-Dollar dürfte er das aber verkraften können. Für Schlagzeilen sorgte der Amerikaner im vergangenen Jahr vor allem mit der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter. Lesen Sie dazu den Kommentar: Neues von Twitters Vogel-Wärter – Wie Elon Musk alle trollt

Menschen des Jahres 2022: Sie haben außergewöhnliches geleistet

Zu einem der Menschen des Jahres kann man auch werden, indem man etwas Außergewöhnliches leistet. Diesen fünf Personen ist das 2022 gelungen.

Der Evolutionsforscher Svante Pääbo.

Ein weiteres Gesicht in unserer Liste, das viele Menschen nicht kennen dürften. Und das, obwohl der schwedisch Mediziner und Biologe Svante Pääbo bereits seit 1990er Jahre in Deutschland lebt und forscht. Dabei ist es ihm unter anderem gelungen, das Genom des Neandertalers zu sequenzieren. Für seine Arbeit wurde er 2022 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet.

Will Smith.

Foto: Phil Mccarten / dpa

Ebenfalls ein Preisträger des Jahres ist Will Smith. Bereits seit Jahrzehnten gehört er zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods, nachdem er in den 1990er Jahren als "Prinz von Bel-Air" weltweit bekannt geworden war. 2022 setzte er sich schließlich die Schauspiel-Krone auf: Für seine Rolle in "King Richard" erhielt Smith den Oscar als bester Hauptdarsteller. Weniger beliebt machte ihn aber sein Ausraster bei der Oscar-Verleihung im Herbst, bei der er Chris Rock eine Ohrfeige verpasste. Wegen des Skandals wurde er zehn Jahre von den Oscar-Galas ausgeschlossen.

Alexandra Popp.

Foto: Bongarts/Getty Images / Bongarts/Getty Images/Getty

Für den Titel hat es bei ihr knapp nicht gereicht: Im Finale der Frauenfußball-Europameisterschaft unterlag das deutsche Team im Juli 2022 England. Kapitänin Alexandra Popp konnte das nur als Zuschauerin beobachten. Wegen einer Muskelverletzung musste sie pausieren.

Jenna Ortega.

Foto: -/W Courtesy of Netflix © 2022/dpa

Eben noch ein Kinderstar, hat die Schauspielerin Jenna Ortega 2022 ihren endgültigen Durchbruch geschafft. In der Serie "Wednesday", die es in der Woche ihrer Veröffentlichung in 83 Ländern an die Spitze der Netflix-Charts schaffte, spielt sie die Tochter der "Addams-Family". Berühmt ist vor allem Ortegas Tanzszene (im Bild), die sich in den sozialen Netzwerken viral verbreitete.

Lionel Messi.

Foto: AFP

Für ihn bedeutet das Jahr 2022 das absolute Highlight seiner Karriere: Lionel Messi holte mit dem argentinischen Team bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar den Titel. Doch nicht nur das: Gleichzeitig stellte Messi einen Rekord auf. Bei insgesamt 26 WM-Spielen stand er bisher auf dem Rasen. Das hat vor ihm noch keiner geschafft.

Jahresrückblick 2022: Abschied von besonderen Menschen

Auch der Tod von großen Persönlichkeiten kann ein Anlass sein, um sich an ihre Leistungen zu erinnern. 2022 sind zahlreiche Promis gestorben. Diese beiden werden besonders in Erinnerung bleiben.

Die verstorbene britische Königin Queen Elizabeth II.

Foto: Pa / dpa

Ihre Trauerfeier war das Medienereignis 2022. Das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. wurde weltweit im TV übertragen. Einen kompletten Tag lang war das Vereinigte Königreich im Ausnahmezustand. Die Krone trägt nun bei Elizabeth's Sohn König Charles. Er ist bereits im Amt – soll aber am 6. Mai 2023 noch feierlich zum Monarchen gekrönt werden. Lesen Sie auch den Nachruf: Queen Elizabeth II. – Ein Leben für den Thron

Uwe Seeler.

Foto: Christian Charisius / dpa

Er war vielleicht nicht so bekannt wie die Queen – aber für viele Hamburger mindestens genauso wichtig: Uwe Seeler. 2022 starb die HSV-Legende im Alter von 85 Jahren. Bis heute gilt er als "größter HSVer aller Zeiten" und als eine der größten Legenden des deutschen Fußballs.