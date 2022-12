Ukraine-Krieg: "Time"-Magazin wählt Selenskyj zur Person des Jahres

Berlin. Das US-amerikanische "Time"-Magazin hat Wolodymyr Selenskyj zur Person des Jahres gewählt. Der Präsident der Ukraine erhält den Titel wegen des russischen Einmarschs in das von ihm regierte Land. Wie "Time"-Chefredakteur Edward Felsenthal am Mittwoch erklärt, sei die Wahl der Redaktion in diesem Jahr besonders leicht gefallen. "[Sie] war die eindeutigste in unserer Erinnerung“, schrieb er. "Ob der Kampf um die Ukraine einen mit Hoffnung oder mit Angst erfüllt, Wolodymyr Selenskyj hat die Welt auf eine Weise elektrisiert, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben."

Das Magazin lobt Selenskyj vor allem für seine Entscheidung, nach dem Angriff durch Russland Ende Februar und dem Vormarsch der russischen Truppen auf die Hauptstadt Kiew vor Ort zu bleiben. Die Entscheidung des 44-jährigen Präsidenten sei "schicksalhaft", so das "Time-Magazin. Selenskyj habe die sozialen Medien genutzt, um Zusammenhalt zu demonstrieren und ihn zu stärken. Zudem habe er mit täglichen Online-Reden etwa vor Parlamenten und bei kulturellen Veranstaltungen globale Präsenz gezeigt.

"Seine Informationsoffensive veränderte die geopolitische Wetterlage und löste eine Welle weltweiter Handlungen aus", heißt es in der Begründung zum aktuellen Titel.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

"Time"-Person des Jahres: Selenskyj setzte sich gegen Musk durch

"Time" kürt seit knapp einem Jahrhundert jedes Jahr traditionell die "Person of the Year". Der Titel geht an jene Person, die die Welt in den vorherigen zwölf Monaten am meisten verändert hat. Selenskyi setzte sich 2022 unter anderem gegen Star-Unternehmer Elon Musk durch, der bereits 2021 auf dem Cover war. Zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten zeichnete das Magazin am Mittwoch auch den "Geist der Ukraine " mit dem Titel aus. (dpa/reba)

