Corona: Drosten macht Sommer-Prognose ++ Politiker wegen Impfung angeklagt

Drei Wochen hatten radikale Impfgegner vor dem Parlamentsgebäude in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington campiert, jetzt hat die Polizei das Protestlager geräumt. Demonstranten setzten ihr Protestlager in Brand.

Berlin. Das Robert Koch-Institut hat die aktuellen Corona-Zahlen am Mittwoch mit Verzögerung gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter und liegt nun bei 1171,9. Vor eine Woche lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 1278,9. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen beläuft sich am Mittwochmorgen auf 186.406. Vor einer Woche waren es noch 209.052 neue Fälle binnen eines Tages. Allerdings gehen Experten von einer hohen Zahl an Infektionen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind.

Angesichts sinkender Infektionszahlen treten diesen Monat gelockerte Corona-Regeln in Deutschland in Kraft. Für Urlaubsrückkehrer nach Deutschland kommen ab diesem Donnerstag Erleichterungen besonders für Familien mit Kindern. Alle Länder werden von der Hochrisikoliste gestrichen. Ab dem Freitag soll in der Gastronomie wieder die 3G-Regel gelten. Clubs und Diskotheken werden wieder öffnen dürfen, allerdings unter 2G-plus-Regeln. Weitere Lockerungen sind dann ab dem 20. März vorgesehen.

Corona-News von Mittwoch, 2. März: Deutliche Übersterblichkeit in Italien durch Pandemie

15.57 Uhr: Die Corona-Pandemie hat in Italien zu einer deutlichen Übersterblichkeit geführt. Von Beginn der Pandemie im März 2020 bis zum Januar diesen Jahres starben 178.000 Menschen mehr als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Erhebungen des Nationalen Instituts für Statistik (Istat) und des Gesundheitsinstituts hervor. Ein Großteil der Sterbefälle falle dabei auf die ersten vier Monate im Jahr 2021, in denen die Durchimpfungsrate in Italien noch sehr niedrig war.

Seit Pandemiebeginn haben sich in Italien den offiziellen Meldezahlen zufolge knapp 11 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Davon wurden rund 4,5 Millionen neue Covid-Fälle allein im Januar 2022 gezählt. Die offiziell gemeldeten Covid-19-Todesfälle belaufen sich in Italien auf 145.333 (Stand Ende Januar).

Höchststand bei Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen

14.04 Uhr: Der Arbeitsausfall wegen psychischer Erkrankungen hat in Deutschland einer DAK-Studie zufolge einen neuen Höchststand erreicht. Das Niveau lag im vergangenen Jahr mit 276 Fehltagen je 100 Versicherte um 41 Prozent über dem von vor zehn Jahren, teilte die Krankenkasse mit und verwies auf ihren aktuellen Psychreport. Ein psychischer Krankschreibungsfall dauerte 2021 durchschnittlich 39,2 Tage. Auch dieser Wert sei so hoch wie noch nie, hieß es. Für die Studie wurden die Daten von 2,4 Millionen DAK-versicherten Erwerbstätigen ausgewertet.

Während der Pandemie hatten Frauen ab 55 Jahren die mit Abstand höchsten Steigerungsraten. Bei den 55- bis 59-Jährigen erhöhte sich im Vergleich zu 2019 die Anzahl der Fehltage um 14 Prozent, bei den über 60-Jährigen sogar um 20 Prozent. 2021 entfielen in der oberen Altersgruppe auf 100 Versicherte durchschnittlich 690 Fehltage.

Frauen leiden stärker unter Ängsten, während Männer häufiger wegen Alkoholmissbrauch oder anderem Drogenkonsum krankgeschrieben sind. Die meisten Krankschreibungen erfolgten bei beiden Geschlechtern aufgrund von Depressionen.

Während der Corona-Pandemie sind die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen deutlich gestiegen.

Foto: dpa

Gesundheitsminister diskutieren über Impfstatus der Ukrainer

12.38 Uhr: Der Corona-Impfstatus der zu erwartenden Flüchtlinge aus der Ukraine soll auf Antrag von Bayern bei der nächsten Gesundheitsministerkonferenz am Montag (07.03.) diskutiert werden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen.

Hintergrund des Antrags zur Kaminbesprechung ist demnach die - verglichen mit Deutschland - deutlich niedrigere Impfquote der Menschen in der Ukraine. Dem Vernehmen nach sollen dort nur rund 35 Prozent mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff vollständig geimpft worden sein. Rund 30 Prozent sollen den in der EU nicht zugelassenen chinesischen Impfstoff Sinovac erhalten haben.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Bürgermeister

11.27 Uhr: Die Staatsanwaltschaft in Halle hat in der Impf-Affäre Anklage gegen Halles suspendierten Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) und eine frühere Mitarbeiterin erhoben. Es stehe der Verdacht der gemeinschaftlichen veruntreuenden Unterschlagung und Fälschung beweiserheblicher Daten im besonders schweren Fall im Raum, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Wiegand war am Mittwochmorgen für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

Die Staatsanwaltschaft hält die beiden nach eigener Aussage für "hinreichend verdächtig, vorsätzlich dafür gesorgt zu haben, dass neun Mitglieder des (...) Pandemiestabes sowie acht Stadträte" entgegen der damaligen Impfpriorisierung gegen das Coronavirus geimpft wurden. Die bisherigen Ermittlungen legten auch keinen drohenden "verfallsbedingten Verwurf des Impfstoffes" nahe.

Ein Mitarbeiter eines Corona-Impfzentrum hält eine Spritze.

Foto: Fabian Sommer/dpa

Impftempo wird langsamer: Rund 100.000 Dosen am Dienstag gespritzt

11.11 Uhr: Das Tempo beim Impfen gegen das Coronavirus lässt in Deutschland weiter nach. Am Dienstag wurden 104.000 Impfdosen verabreicht, wie am Mittwoch aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor geht. Am Dienstag vor einer Woche waren es noch rund 150.000 Dosen.

Mittlerweile haben 75,5 Prozent der Bevölkerung (mindestens 62,8 Millionen Menschen) einen Grundschutz erhalten, für den meist zwei Spritzen nötig sind. 57,1 Prozent (47,5 Millionen) haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung bekommen. Mindestens einmal geimpft sind 76,3 Prozent (63,5 Millionen).

Eine große Gruppe von 23,7 Prozent der Bevölkerung (19,7 Millionen Menschen) ist laut dem Impfdashboard des Gesundheitsministeriums weiterhin ungeimpft. Für 4,8 Prozent (vier Millionen) ist allerdings bisher kein Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger sind.

Kehrtwende bei Impfpflicht für Mediziner und Pflegekräfte in England

10.30 Uhr: Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen in England müssen sich anders als geplant doch nicht verpflichtend gegen das Coronavirus impfen lassen. Die britische Regierung bestätigte damit am Dienstagabend eine Kehrtwende, die sich bereits angedeutet hatte. Ursprünglich sollten Pflegekräfte und Beschäftigte des englischen Gesundheitsdienstes NHS ab dem 1. April vollständig geimpft sein müssen, um ihren Job weiterhin ausüben zu dürfen. Andernfalls drohte ihnen die Kündigung. Für Beschäftigte in Pflegeheimen galt dies bereits seit dem vergangenen Jahr.

Impfpflicht-Protest in Neuseeland: Gewalt bei Räumung von Zeltlager

7.58 Uhr: Bei der Räumung eines Zeltlagers von Impfpflicht-Gegnern in Neuseeland durch die Behörden ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Protestlern gekommen. Hunderte Beamte in Kampfausrüstung waren seit dem frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) im Einsatz, um das vor 23 Tagen vor dem Parlamentsgebäude in Wellington eingerichtete Camp aufzulösen.

Die Polizei habe bei der Aktion auch Feuerwehrschläuche als Wasserwerfer sowie Pfefferspray eingesetzt, während die Demonstrantinnen und Demonstranten die Beamten mit Feuerlöschern besprüht und mit verschiedenen Gegenständen beworfen hätten, berichteten neuseeländische Medien. Mindestens drei Beamte wurden einer Mitteilung zufolge verletzt. Demonstranten zündeten am Nachmittag auch Zelte an. Von dem provisorischen Camp stieg dichter schwarzer Qualm auf.

Impfgegner demonstrieren in der Nähe des Parlaments in Wellington (Neuseeland).

Foto: George Heard/New Zealand Herald/AP/dpa

RKI-Zahlen liegen noch nicht vor

06.39 Uhr: Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den neuen Corona-Infektionen liegen noch nicht vor. Das Dashboard des RKI wird derzeit aktualisiert. Sie erhalten eine Meldung, sobald der aktuelle Stand vorliegt.

Kampf gegen Corona: Biden sieht Rückkehr zur Normalität

06.27 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Menschen im Land auf eine Zukunft eingestimmt, in der die Corona-Pandemie nicht mehr ihren gesamten Alltag bestimmt. "Seit mehr als zwei Jahren hat Covid jede Entscheidung in unserem Leben und im Leben dieser Nation beeinflusst. Und ich weiß, dass Sie müde, frustriert und erschöpft sind", sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) bei seiner Ansprache zur Lage der Nation. Aber dank des Durchhaltevermögens der Menschen gehe es nun vorwärts.

"Es ist an der Zeit, dass die Amerikaner wieder an die Arbeit gehen und unsere großartigen Innenstädte wieder füllen. Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, können sich sicher fühlen und ins Büro zurückkehren", so Biden. Er wolle sich nicht damit abfinden, mit dem Virus zu leben. So wie auch andere Krankheiten bekämpft worden seien, solle auch Covid-19 bekämpft werden. Besonders wichtig sei dafür die Impfung.

Fachgesellschaft: Neues Covid-Medikament Paxlovid nur ein "Notnagel"

04.01 Uhr: Das neue Covid-19-Medikament Paxlovid ist laut Fachleuten nur für die Behandlung von relativ wenigen Infizierten eine Option. Die Nachfrage und die Verschreibung seien aktuell in der hausärztlichen Versorgung eine Randerscheinung, teilte die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (DEGAM) auf Anfrage mit. Begründet wurde dies mit der kleinen Bevölkerungsgruppe, für die das Medikament in Betracht komme, und mit der "glücklicherweise begrenzten Krankheitslast" von Omikron.

"Paxlovid ist nicht der Pandemieüberwinder, sondern die Impfung", betonte die DEGAM. Für das Medikament in Betracht kämen ungeimpfte und noch nicht genesene Menschen über 65 Jahre. Mit dem Mittel habe man "einen Notnagel": Der Einsatz erfordere äußerste Vorsicht und gute Patientenaufklärung und -überwachung. Ganz sicher sei, dass man das Präparat bei Menschen mit gutem Impfschutz nicht einsetzen sollte, hieß es.

Ab Donnerstag gilt kein Land mehr als Corona-Hochrisikogebiet

0.44 Uhr: Ab Donnerstag gilt kein Land mehr als Corona-Hochrisikogebiet. "Mit verbreitetem Auftreten der Omikron-Variante zeigt sich, dass die Fähigkeit dieser Variante eine bedrohliche Erkrankung hervorzurufen, weniger schwerwiegend ist im Vergleich zu den vorherigen vorherrschenden Varianten", erklärte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagabend auf seiner Internetseite. Deshalb würden nur noch solche Regionen zu Hochrisikogebieten, in denen gefährlichere Varianten verbreitet sind.

Zuletzt galten noch 62 Länder und Regionen als Hochrisikogebiete, darunter die meisten Nachbarländer Deutschlands. Sie alle werden am Donnerstag von der Liste genommen.

Hausärzteverbandschef meldet Novavax-Flaute in den Praxen

00.05 Uhr: Der Deutsche Hausärzteverband sieht die Hoffnung auf einen Impf-Boom durch das neue Vakzin des US-Herstellers Novavax skeptisch. "In den Praxen gibt es bislang nur vereinzelte Nachfragen von Patientinnen und Patienten zu dem Novavax-Impfstoff", sagte der Vorsitzende Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Nach aktuellem Stand ist es zumindest fraglich, ob der neue Impfstoff zu einer signifikanten Steigerung der Impfquoten führt."

Hausarztpraxen erreichten aktuell nur sehr wenige Terminwünsche für eine Impfung. "Wer sich bisher nicht hat impfen lassen, ist natürlich auch nur schwer zu überzeugen", erklärte der Verbandschef. "Es ist offensichtlich, dass es für diese Menschen eine andere Art der Ansprache braucht." Die aktuelle Kommunikationskampagne mit den bekannten Slogans erreiche sie nicht.

Der Corona-Impfstoff Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax wird vorbereitet.

Foto: Bernd Weißbrod / dpa

Corona-News von Dienstag, 1. März: Lindner sagt weitere Milliardensumme für Corona-Impfungen weltweit zu

21.33 Uhr: Deutschland stellt für die weltweite Corona-Impfkampagne nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) weitere umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro bereit. Die Zusage habe er soeben beim Treffen der G7-Staaten öffentlich gemacht, sagte Lindner am Dienstag.

Das Geld soll demnach an die internationale Initiative Act Accelerator zur Beschaffung und Verteilung von Diagnostika, Heilmitteln und Impfstoffen gegen Covid-19 gehen. Ei" Teil von Act Accelerator ist die Covax-Initiative, über die vor allem arme Länder mit Impfstoffen versorgt werden.

Fast alle Corona-Einschränkungen auf Mallorca aufgehoben

20.50 Uhr: Mallorca hat die meisten der noch geltenden Corona-Einschränkungen aufgehoben. Dies ging aus einer am Dienstag im Amtsblatt der Balearen-Insel veröffentlichten Anordnung hervor. Nur die weiterhin in ganz Spanien geltende Maskenpflicht in Innenräumen sowie das Rauchverbot in den Außenbereichen von Gaststätten bleiben am beliebtesten ausländischen Urlaubsziel der Deutschen bestehen.

Der Sprecher der Regionalregierung, Iago Negueruela, hatte die Aufhebung der Vorsichtsmaßnahmen am Vortag mit der guten Entwicklung der Infektionszahlen sowie mit der hohen Impfquote auf den Balearen begründet. Abgeschafft werden zahlreiche Restriktionen, darunter die Beschränkungen der Besucherzahlen, etwa in der Gastronomie, im Nachtleben, bei Kultur-, Sport- und anderen Veranstaltungen sowie auch in Seniorenheimen. Viele der Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie waren auf den Balearen bereits in den vergangenen Wochen immer weiter gelockert worden.

Drosten: Man wird sich auch im Sommer mit Omikron anstecken können

18.11 Uhr: Der Virologe Christian Drosten rechnet nicht mit einem infektionsfreien Sommer wie im vergangenen Jahr. "Letztes Jahr ging mit den warmen Temperaturen die Inzidenz sehr schnell runter", sagt Drosten. "Aber wir werden mit dem derzeitigen Impffortschritt kaum vorankommen und haben eine erhebliche Infektionstätigkeit von Omikron. Deshalb gehe ich davon aus, dass es keinen infektionsfreien Sommer geben wird."

Der Rat des Leiters der Virologie an der Berliner Charité: die Maskenpflicht in Innenräumen beibehalten. "Das Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen ist auf längere Sicht sicherlich die effizienteste Maßnahme, die man aufrechterhalten sollte."

Christian Drosten rechnet mit höheren Infektionszahlen im Sommer als im vergangenen Jahr.

Foto: dpa

Mit seiner Einschätzung des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie biegt Christian Drosten im Coronavirus-Update auf die Zielgerade ein – fast genau zwei Jahre nach der ersten Folge. Am 15. März wird Drostens Kollegin Sandra Ciesek noch einmal zu Gast sein. Am 29. März werden die beiden Virologen dann ihr vorläufiges Schlusswort im NDR Info Podcast sprechen.

Regeln für Urlaubsrückkehrer ab Donnerstag gelockert

18.02 Uhr: Bei den Corona-Regeln für Urlaubsrückkehrer kommen Erleichterungen besonders für Familien mit Kindern. Das sieht eine nun vom Bundeskabinett gebilligte neue Einreiseverordnung vor, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen bei der Einreise nach Deutschland sollen nur noch Länder eingestuft werden, in denen Virusvarianten mit "besorgniserregenderen Eigenschaften" grassieren als die hier dominierende Omikron-Variante. Die Neuregelungen sollen bereits ab diesem Donnerstag greifen, wie das Ministerium erläuterte - zunächst war Freitag angepeilt worden.

Für Kinder unter 12 Jahren soll es möglich werden, sich nach Rückkehr aus Hochrisikogebieten direkt aus einer sonst anstehenden Quarantäne frei zu testen. Bisher gilt generell: Wer aus solchen Gebieten kommt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach Einreise mit einem negativen Test daraus befreien. Für Kinder unter 6 Jahren endet die Absonderung bisher fünf Tage nach Einreise automatisch. Allerdings ohne Möglichkeit, sich früher frei zu testen.

Deutschland gibt weitere Milliarden für globale Impfungen

17.05 Uhr: Deutschland gibt weitere 1,3 Milliarden Euro für den internationalen Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das sei "durchaus zu verstehen als eine Einladung an andere, ebenfalls sich verstärkt zu beteiligen an der globalen Impfkampagne", sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) nach Gesprächen mit den G7-Finanzministern in Berlin.

Deutschland werde seiner Verantwortung und Führungsrolle als G7-Präsidentschaft gerecht. Weitere 224 Millionen Euro sollen Entwicklungsländern bei der Logistik helfen, "damit aus Impfstoff auch Impfungen werden". Damit sei Deutschland aktuell der zweitgrößte Geber bei der globalen Impf-Initiative. Ziel ist eine globale Impfquote von 70 Prozent, von der man derzeit aber noch weit entfernt ist.

Queen Elizabeth II nimmt nach Corona-Infektion wieder an Online-Terminen teil

14.54 Uhr: Gut eine Woche nach dem Bekanntwerden ihrer Corona-Infektion hat die britische Königin wieder Online-Termine wahrgenommen. Die 95-Jährige empfing per Videoschalte von Schloss Windsor aus in zwei Online-Audienzen Botschafter aus Andorra und dem Tschad, wie der Buckingham-Palast im Anschluss mitteilte. Zuvor hatte sie einige geplante virtuelle Termine abgesagt. Nach Angaben des Palastes hatte sie "milde, erkältungsähnliche Symptome" gespürt, aber trotzdem weiterhin leichte Aufgaben ausgeführt.

Es gilt als sicher, dass die "Queen" dreimal gegen Corona geimpft ist. Wegen ihres hohen Alters gilt die Infektion trotzdem nicht als ungefährlich. Die nun wahrgenommenen Termine werten Beobachter daher als vorsichtiges Zeichen für eine Erholung. Vor knapp einem Monat beging Queen Elizabeth II. im kleinen Kreis den 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Sie ist die am längsten regierende Monarchin des Vereinigten Königreichs.

Queen Elizabeth nimmt wieder an Online-Terminen teil.

Foto: dpa

Rund 73.000 Corona-Impfungen am Montag – Impftempo nimmt ab

12.11 Uhr: In Deutschland sind am Montag rund 73.000 Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Dies ging am Dienstag aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Am Montag vor einer Woche waren den Angaben zufolge rund 108.000 Dosen verabreicht worden, vor zwei Wochen rund 117 000.

Mittlerweile haben 75,4 Prozent der Bevölkerung (mindestens 62,7 Millionen Menschen) einen Grundschutz erhalten, für den meist zwei Spritzen nötig sind. 57,0 Prozent (47,4 Millionen) haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung bekommen. Mindestens einmal geimpft sind 76,3 Prozent (63,5 Millionen).

Eine große Gruppe von 23,7 Prozent der Bevölkerung (19,7 Millionen Menschen) ist laut dem Impfdashboard des Gesundheitsministeriums weiterhin ungeimpft. Für 4,8 Prozent (vier Millionen) ist allerdings bisher kein Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger sind.

Das RKI weist seit längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Das RKI geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt als auf dem Dashboard angegeben.

Labore melden anhaltenden Trend zu weniger PCR-Tests

11.59 Uhr: Immer weniger PCR-Tests auf das Coronavirus in Deutschland führen nach Verbandsangaben zu einer entspannteren Lage in vielen Laboren. Die Auslastung habe vergangene Woche im bundesweiten Durchschnitt bei 67 Prozent gelegen - "eine signifikante Entlastung", teilte der Verband Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag mit. Die Angaben stammen von rund 180 Laboren und repräsentieren nach eigenen Angaben den Großteil des aktuellen Corona-Testgeschehens in Deutschland. Die Kapazitäten waren im Januar und Anfang Februar teils mit Werten von über 90 Prozent annähernd ausgeschöpft.

Insgesamt sind laut ALM vorige Woche rund 1,8 Millionen PCR-Tests durchgeführt worden - der mit Abstand niedrigste Wert seit Wochen. Die sinkenden Testzahlen werten die Labore jedoch nicht als sicheren Hinweis auf ein nachlassendes Infektionsgeschehen. Die Rate positiver Tests liege mit rund 45 Prozent unverändert hoch, hieß es. Das deutet auf eine hohe Zahl unerkannter Fälle hin, die also auch nicht in die Statistik des Robert Koch-Instituts einfließen.

Testpflicht an Kitas in Niedersachsen soll bald enden

10.01 Uhr: Die Mitte Februar eingeführte Corona-Testpflicht an den Kindertagesstätten in Niedersachsen soll nach dem Willen von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) schon bald wieder ausgesetzt werden. "Die Testpflicht an den Kitas läuft zunächst bis zum 20. März. Unser Ziel ist, danach auch in diesem Bereich zu Lockerungen zu kommen und die Testpflicht an den Kitas wieder aufzuheben", sagte Tonne der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). "Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dann wieder zu freiwilligen Tests übergehen."

Bei der Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen wird es hingegen laut dem Minister nicht so schnell zu Lockerungen kommen. Nach jetzigem Stand solle die Maskenpflicht an den Grundschulen am 21. März fallen, an den weiterführenden Schulen ab dem 2. Mai. Die Testungen und die Maskenpflicht würden schrittweise zurückgefahren.

Clubs und Kneipen setzen mit Corona-Lockerungen auf bessere Zeiten

7.36 Uhr: Kneipen und Clubs hoffen mit den Corona-Lockerungen in der Gastronomie an diesem Freitag auf bessere Zeiten. "In Kneipen, Bars und Clubs waren die Umsatzeinbrüche noch heftiger als in der Gastronomie insgesamt", sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Getränke-Gastronomie verspricht sich jetzt viel von den Lockerungen auf 3G." Auch bei Clubs sei die Freude groß, dass sie endlich weiter machen dürften. "Sie waren ja im vergangenen Jahr teilweise nur kurz offen."

Ab diesem Freitag soll der Zugang zu Gastronomie und Hotellerie nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch mit einem negativen Test (3G) möglich sein. Diskotheken und Clubs sollen für Genesene und Geimpfte mit Test oder dritter Impfung (2G plus) öffnen dürfen. Für sie ist es die erste Öffnung überhaupt seit Monaten.

Tausende protestieren gegen Corona-Politik – Teilnehmerzahlen sinken

4.30 Uhr: Bundesweit sind am Montag erneut in zahlreichen Städten mehrere Tausend Menschen gegen Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht auf die Straße gegangen. Die Versammlungen waren aber meist kleiner als noch vor wenigen Wochen, wie die Polizei berichtete. Die Proteste verliefen demnach weitgehend friedlich.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden landesweit mehr als 6000 Menschen bei mehr als 20 Protestzügen und -versammlungen gezählt, wie Polizeisprecher erklärten. Das seien etwa 20 Prozent weniger als vor zwei Wochen. In Sachsen nahmen in den Landkreisen Görlitz und Bautzen besonders viele Menschen an Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen teil. Die Polizei zählte rund 10.400 Teilnehmer, der größte einzelne Aufzug fand in Bautzen mit 2800 Menschen statt. In Sachsen-Anhalt zählte die Polizei in Halle (Saale) bei einem Aufzug etwa 2000 Menschen. In Thüringen kamen in Gera und Altenburg bei der Polizei zufolge nicht angemeldeten Versammlungen jeweils etwa 1200 Menschen zusammen.

