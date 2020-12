Corona: Merkel verteidigt Maßnahmen - geht Lockdown viel länger?

Berlin.

Die Corona-Warn-App ist seit dem Start vor sechs Monaten von mehr als 24 Millionen Menschen heruntergeladen worden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt eine Vermögensabgabe zur Finanzierung der Pandemie-Kosten ab. Eine Impfpflicht wird es nicht geben

Das RKI hat am Mittwochmorgen 27.728 Neuinfektionen und 925 Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery rechnet mit harten Corona-Maßnahmen bis ins Frühjahr

Die USA melden knapp eine Viertelmillion Corona-Neuinfektionen an nur einem Tag

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat verkündet, noch im Dezember mit den Impfungen beginnen zu wollen

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher insgesamt mehr als 1.391.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 23.600 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

An diese Zeit werden sich die Menschen noch lange erinnern: Kurz vor Weihnachten wird das öffentliche Leben bundesweit heruntergefahren. Ziel ist es, die Corona-Welle zu brechen. Abgesehen von Lebensmittelläden und anderen Geschäften für den täglichen Bedarf ist der Einzelhandel nun vorerst bis zum 10. Januar geschlossen, auch Schulen und Kitas bleiben weitgehend zu. Lesen Sie dazu: Corona-Gipfel beschließt Lockdown – Alle Beschlüsse.

Mitten in der Krise gibt es aber einen Lichtblick: Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnte es auch in Deutschland nächste Woche mit den Impfungen losgehen. Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery rechnet trotz eines vorgezogenen Impfbeginns mit harten Corona-Maßnahmen bis Ostern.

Corona-News des Tages: RKI meldet 27.728 Neuinfektionen in Deutschland

Bei der Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer der Corona-Pandemie in Deutschland ist ein neuer Höchststand erreicht worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 952 Sterbefälle verzeichnet. Damit wurde der bisherige Höchststand von 598 Todesfällen, der am vergangenen Freitag registriert worden war, deutlich übertroffen. Das RKI meldete am Mittwochmorgen 27.728 Neuinfektionen.

Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Mittwoch, 16. Dezember: Gesundheitsminister Spahn verteidigt Vorgehen bei Impfstoffzulassung

16.01 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Vorgehen bei der Zulassung des Impfstoffs im Bundestag verteidigt. „Wir haben uns bewusst gegen eine Notzulassung entschieden“, sagte Spahn. Nichts sei wichtiger – gerade beim Impfen – als Vertrauen.

Alle 27 EU-Länder sollten den Impfstoff gleichzeitig bekommen. Impfen sei der Weg aus der Pandemie „und wir sind auf diesen Weg gut vorbereitet“, so der CDU-Politiker.

80 Corona-Infektionen nach Feier – Staatsanwaltschaft prüft

15.30 Uhr: Die Staatsanwaltschaft Magdeburg prüft eine Strafanzeige der Stadt im Zusammenhang mit einer großen Feier, die Ausgangspunkt für viele Corona-Infektionen gewesen sein soll. Die Stadt erhebe gegen die drei Veranstalter den Vorwurf der Körperverletzung, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Es werde nun geprüft, ob sich daraus eine vorsätzliche oder eine fahrlässige Körperverletzung herleiten lasse. Im Zusammenhang mit dem Fest am 17. Oktober mit rund 120 Teilnehmern hatte die Stadt mehr als 80 Corona-Infektionen ausgemacht.

Positive Bilanz zur Corona-Warn-App

15.13 Uhr: Ein halbes Jahr nach dem Start der Corona-Warn-App zieht die Bundesregierung eine positive Bilanz. Regierungssprecher Steffen Seibert rief zugleich die Nutzer dazu auf, positive Testergebnisse konsequenter zu teilen.

Über 130.000 Nutzer hätten dies bislang getan, was etwa 54 Prozent entspreche. „Das gilt es dringend zu steigern“, sagte Seibert am Mittwoch. Er verwies darauf, dass die Information pseudonym weitergegeben werde, der Mitteilende also nicht von den anderen Nutzern identifiziert werden könne.

Die Corona-Warn-App ist laut Regierungssprecher Steffen Seibert in den letzten vier Wochen deutlich häufiger heruntergeladen worden.

Foto: Oliver Berg / dpa

Corona-Impfung – Nebenwirkung online melden

14.56 Uhr: Zum Start der Corona-Impfung voraussichtlich in der kommenden Woche sollen geimpfte Menschen mögliche Nebenwirkungen auch per App melden können. Ein Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigte am Mittwoch, „dass wir absolut transparent umgehen werden mit Meldungen über Nebenwirkungen“.

Sie müssten dazu bekannt gemacht werden. Die vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) programmierte App werde zum Start der Impfung in App-Stores heruntergeladen werden können. Eine andere Möglichkeit sei die bestehende Website zur Online-Meldung von Nebenwirkungen.

Parfümeriekette öffnet einige Filialen trotz Lockdown

14.43 Uhr: Die Parfümeriekette Douglas will knapp ein Viertel ihrer Filialen trotz des Lockdowns offen halten – als Drogerien. „In diesen Filialen bieten wir den Großteil des klassischen Drogeriesortiments an: Körperpflegeprodukte wie Cremes, Shampoo, Seife, Deodorants, Make-up, Parfüms und Hygieneprodukte“, sagte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presseagentur.

Das Angebot sei vergleichbar mit dem großer Drogerieketten, die ebenfalls geöffnet bleiben dürften. Die Gewerkschaft Verdi hatte zuvor von einem „anrüchigen Unterlaufen des Lockdowns“ gesprochen. Die Parfümerie deklariere sich über Nacht zur Drogerie um .

Merkel spricht im Bundestag zu Corona-Maßnahmen

14.18 Uhr: Das Angebot der kostenlosen FFP2-Masken seit Dienstag werde sehr gut angenommen, berichtete Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch den Bundestagsabgeordneten bei einer Regierungsbefragung. Der Rest der Masken werde anderweitig verteilt. Man habe sich zunächst zu dem Angebot in den Apotheken entschieden, weil die Verteilung so noch vor Weihnachten möglich war.

Merkels Antwort auf die Frage, wer die Pandemie-Rechnung bezahlen soll, lautete: Wachstum. „Dieser Strategie fühle ich mich verpflichtet“, so die CDU-Politikerin. Bei sozialen Abgaben soll es keine Einschnitte geben. Eine Vermögensabgabe will die Kanzlerin nicht.

Auch Fragen zur Corona-Impfung wurden gestellt. Die Bundesregierung habe bei sechs Herstellern Impfstoffe gebucht, erklärte Merkel. Drei mRNA-Impfstoffe und drei andere Impfstoffe. Die Zulassungsbehörde werde sagen, welcher Impfstoff für welche Bevölkerungsgruppe geeignet sei.

Das Ziel der Bundesregierung: „Wir streben eine Herdenimmunität an.“ Die Kanzlerin hält es für möglich, dass sich die Menschen einen der Impfstoffe aussuchen können. Ein Impfpflicht werde es nicht geben. Wenn sich aber mehr als 40 Prozent der Bevölkerung nicht impfen würden, „dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen“, sagte Merkel.

In Corona-Zeiten nimmt der Individualverkehr zu

12.44 Uhr: Fast jeder Dritte hat sein Mobilitätsverhalten während der Corona-Pandemie geändert. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Energie-Agentur hervor. Am stärksten betroffen ist der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) sowie die Bahn.

47 Prozent der ÖPNV und 40 Prozent der Bahnfahrenden geben ein verändertes tägliches Mobilitätsverhalten an. 37 Prozent bzw. 35 Prozent der Befragten geben an, deutlich oder etwas häufiger per Rad oder Fuß unterwegs zu sein. Den eigenen Pkw nutzen 16 Prozent häufiger, 32 Prozent nutzen das eigene Auto hingegen weniger häufig.

WHO rät zu Weihnachtstreffen mit Maske

12.40 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat zum Tagen von Schutzmasken bei Familientreffen an Weihnachten und während der Feiertag geraten. Damit sollen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus verhindert werden.

„Dies trägt wesentlich dazu bei, dass alle sicher und gesund bleiben“, teilte die Organisation am Mittwoch mit. Sie räumte ein, dass es sich sicher merkwürdig anfühlen werde, in der Gesellschaft von Familienmitgliedern eine Maske zu tragen.

Bahn darf in der Corona-Krise höhere Schulden machen

12.25 Uhr: Die schwarz-rote Regierung will der Deutschen Bahn in der Corona-Krise höhere Schulden erlauben. In einer Vorlage für eine Sitzung des Bundestages heißt es, die Netto-Finanzschulden der DB AG dürften Ende des Jahres den Zielwert von 32 Milliarden Euro nicht überschreiten sowie von 35 Milliarden Euro Ende 2021.

Im Oktober lagen die Netto-Finanzschulden des bundeseigenen Unternehmens bei rund 25 Milliarden Euro.

Entschädigungen für Eltern wegen Corona werden ausgeweitet

12.17 Uhr: Die Entschädigungsregelung für Eltern, die wegen geschlossener Kitas und Schulen nicht zur Arbeit können, wird nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland ausgeweitet. Das soll das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen haben.

Die staatliche Verdienstausfallentschädigung soll es demnach auch geben, wenn Schulen in der Corona-Pandemie nicht geschlossen werden, sondern wenn diese lediglich die Präsenzpflicht aussetzen, so wie das in einigen Bundesländern jetzt im Lockdown der Fall ist. Mehr dazu:Schulen und Kitas geschlossen: Was Eltern jetzt tun können

Bayerische Lernplattform streikt zum Lockdown-Start

12.05 Uhr: Die störanfällige Lernplattform Mebis in Bayern ist zum Start des Lockdowns am Mittwochmorgen ausgefallen. Nach dem Einloggen wurden Wartezeiten von bis zu 15 Minuten angezeigt, doch der Nutzer gelangte auch danach nicht auf die gewünschte Webseite. „Aktuell melden sich sehr viele Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig an der Lernplattform an. Dadurch kommt es leider zu langen Wartezeiten“, hieß es auf der Webseite.

Bei Mebis hatte es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben. Über die staatliche digitale Plattform sollen Bayerns Schüler eigentlich Lerninhalte abrufen, vor allem, wenn wie seit Mittwoch in den Schulen kein Unterricht vor Ort stattfindet. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) steht in der Kritik, weil die Lernplattform zu Stoßzeiten nach wie vor immer wieder in die Knie geht.

12.00 Uhr: Krankenhäuser sind überlastet: Ein Arzt einer Klinik in Sachsen berichtet, dass es bereits zu Triage bei Corona-Patienten gekommen ist. Lesen Sie dazu: Klinikdirektor berichtet von Triage bei Corona-Patienten

Corona – Keine Besuche von den Sternsingern

11.15 Uhr: Im Januar werden diesmal keine Sternsinger von Haus zu Haus ziehen, um Spenden zu sammeln. Die Träger der Aktion Dreikönigssingen – das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – sagten die traditionellen Besuche aufgrund der Coronavirus-Pandemie ab.

Dafür sollen die Sternsinger auf digitalem Wege in die Häuser gelangen. Der Segenswunsch „C + M + B“ für „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) werde per Post versendet. Die gesamte Aktion wird zudem verlängert und soll bis zum 2. Februar laufen.

Im Januar werden diesmal keine Sternsinger von Haus zu Haus ziehen, um Spenden zu sammeln. Die Besuche wurden aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt.

Foto: Stefanie Wilhelm / dpa

11.10 Uhr: Zum Start des Lockdowns steht Kanzlerin Merkel im Bundestag Rede und Antwort. Lesen Sie hier: Drei Fragen, die der Bundeskanzlerin die Opposition kaum ersparen wird.

Pandemie – Von der Leyen wirbt für EU-weit einheitlichen Impfstart

10.55 Uhr: Die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat für einen gemeinsamen Impfstart aller EU-Länder geworben. „Lasst uns so bald wie möglich gemeinsam mit dem Impfen anfangen, zusammen, als 27, mit einem Start am selben Tag“, sagte sie im EU-Parlament: „Lasst uns zusammen und geeint mit der Ausrottung dieses furchtbaren Virus beginnen. “Sie rechne fest mit einem positiven Entscheid der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA über den Impfstoff der Konzerne Biontech und Pfizer. Die Behörde will am 21. Dezember über eine Zulassung entscheiden.

10.50 Uhr: Viele Menschen tragen FFP2-Masken. Doch kann man sie wiederverwenden oder reinigen? Das beantworten ein Hygieniker und ein Hersteller. Lesen Sie hier: Corona-Schutz – Wie kann man FFP2-Masken sicher reinigen?

Gesundheitssystem im Saarland erstmals kurz vor Überlastung

10.35 Uhr: Zum ersten Mal in der Corona-Pandemie steht das Gesundheitssystem laut Saarlands Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) „ernsthaft kurz vor der Überlastung“. Krankenhäuser hätten „die Grenzen ihrer Belastbarkeit“ erreicht, beim Pflegepersonal gebe es bereits „erhebliche Engpässe“, sagte er in einer Regierungserklärung im Landtag in Saarbrücken.

„Wenn wir verhindern wollen, dass zu viele Menschen sterben, wenn wir verhindern wollen, dass unsere Ärztinnen und Ärzte, unsere Pflegekräfte vor der Entscheidung stehen, wen sie noch behandeln können, dann müssen wir jetzt handeln“, sagte der Ministerpräsident.

Corona: Ministerpräsident Tobias Hans warnt vor einer Überlastung der Krankenhäuser.

Foto: imago images/Becker&Bredel

Corona-Krise: Ifo-Institut senkt Konjunkturprognose für 2021

10.35 Uhr: Das Münchner Ifo-Institut hat seine Konjunkturprognose für 2021 gesenkt. Die deutsche Wirtschaft könnte demnach im kommenden Jahr um 4,2 Prozent wachsen. Ein deutliches Minus: Bisher hatten die Experten mit einem Plus von 5,1 Prozent gerechnet. In diesem Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung nach Einschätzung des Institutes um 5,1 Prozent schrumpfen.

“Wegen des neuerlichen Shutdowns bei uns und in anderen Ländern verschiebt sich die Erholung nach hinten“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Trotz des erwarteten Konjunkturanstiegs blicken die Experten pessimistischer auf die Entwicklungen am Arbeitsmarkt: Sie prognostizieren sowohl für Ende dieses als auch für das nächste Jahr eine Arbeitslosenquote von 5,9 Prozent.

Institut verspricht kräftiges Wachstum nach Lockdown-Winter

10.00 Uhr: Trotz eines harten Lockdown-Winters rechnet das gewerkschaftsnahe IMK-Institut im kommenden Jahr mit einem kräftigen Aufschwung in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt werde um voraussichtlich 4,9 Prozent wachsen, geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Prognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Im zu Ende gehenden Jahr dürfte es zu einem Corona-bedingten Rekordeinbruch von 5,0 Prozent kommen. „Die wirtschaftliche Erholung wird durch die zweite Infektionswelle und die notwendigen Gegenmaßnahmen unterbrochen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagte der wissenschaftliche IMK-Direktor Sebastian Dullien. „Die wirtschaftliche Grunddynamik ist stark genug, und die Stützungspolitik von Regierung und Europäischer Zentralbank wirkt.“

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat indes den in der Corona-Krise verhängten Dividendenstopp für Banken etwas gelockert: Die Institute können im kommenden Jahr wieder Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten.

Corona: Klinik-Leiter aus Sachsen bestätigt Triage-Fälle

9.30 Uhr: Es ist das Szenario, welches in Kliniken mit am meisten gefürchtet wird: Ärzte müssen aufgrund von Überlastung ihrer Stationen entscheiden, welche Patienten eventuell lebensrettende Behandlungen erhalten. In einer Klinik im sächsischen Zittau mussten solche Erwägungen bereits getroffen werden, wie Medien übereinstimmend berichteten.

Mathias Mengel, Ärztlicher Direktor des Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH, gab in einem Videoforum an, dass in dem Zittauer Krankenhaus schon mehrfach triagiert werden musste. „Wir waren in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation, dass wir entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht“, sagte Mengel gegenüber der Internetplattform t-online.

Zwar versuchten die Kliniken bei Überlastung Patienten zu verlegen. Doch in Sachsen seien viele Krankenhäuser am Limit. Einige hätten bereits einen Aufnahmestopp verhängt.

Ein Corona-Patient liegt auf der Intensivstation im künstlichen Koma und wird beatmet. Die Zahl der verzeichneten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in Deutschland sprunghaft gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Pandemie: Schärfere Beschränkungen in London

9.17 Uhr: Seit heute gilt in London die höchste Corona-Warnstufe. Damit gelten noch einmal strengere Regeln: Gastronomiebetriebe dürfen Essen und Getränke nur noch zum Mitnehmen anbieten. Kultureinrichtungen müssen komplett schließen. Die Bewohner der Stadt dürfen sich nicht mehr mit Mitgliedern fremder Haushalte treffen. Ansammlungen in Gruppen mit bis zu sechs Teilnehmern auf öffentlichen Plätzen im Freien sind aber erlaubt.

Von den schärferen Maßnahmen betroffen sind auch die an die Hauptstadt grenzenden Grafschaften Essex, Kent und Hertfordshire.

Corona – SPD-Chefin Saskia Esken kritisiert Jens Spahn

9.00 Uhr: Der Schutz von Pflegeheimbewohnern in der Corona-Pandemie sorgt für Streit in der großen Koalition. SPD-Chefin Saskia Esken kritisierte in einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ das Krisenmanagement von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Mit einer verlässlichen zentralen Beschaffung von Masken und Tests muss Minister Spahn jetzt endlich Verantwortung übernehmen, damit wir das Infektionsgeschehen in den Pflegeheimen wieder unter Kontrolle bekommen“, sagte Esken.

Die Infektionen im Pflegebereich seien „einer der wundesten Punkte im Pandemiegeschehen“ – „das Virus findet hier besonders viele Opfer“, fügte die SPD-Vorsitzende hinzu. Schon im Sommer habe Spahn der Pflege Massentests versprochen. Insofern sei es „unverständlich, dass hier immer noch große Versorgungslücken klaffen“, kritisierte Esken.

Weitere Impfstoff-Studie startet in Großbritannien

8.30 Uhr: Das französisch-österreichische Biotech-Unternehmen Valneva beginnt in Großbritannien mit der klinischen Studie für seinen Corona-Impfstoffkandidaten. Das Mittel werde an 150 gesunden Erwachsenen getestet, teilte das Unternehmen mit Sitz im westfranzösischen Nantes am Mittwoch mit. Dabei solle die Sicherheit des Impfstoffs überprüft werden sowie seine Fähigkeit, eine Immunantwort hervorzurufen. Valneva hofft darauf, dass sein Impfstoff im Herbst 2021 zugelassen werden kann.

8.20 Uhr: Kurz vor Weihnachten bestimmten ernsthafte Themen den Talk von „Markus Lanz“. Die Brüder Messner sprachen über die Corona-Pandemie. Lesen Sie dazu: Bei Lanz – „Auf einer Intensivstation darf man auch sterben“

Silvesterparty am Times Square fällt wegen Corona aus

8.00 Uhr: In New York versammeln sich zum Jahreswechsel eigentlich jedes Jahr Tausende Menschen auf dem Times Square, um gemeinsam Silvester zu feiern. Eine solche Party fällt in diesem Jahr aber aus.

Die Stars kommen trotzdem. Die Show soll den „Helden von 2020“ gewidmet werden, allen voran die Ärzte, Pfleger und Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes, die gegen die Corona-Pandemie gekämpft haben. Neben Jennifer Lopez oder Cyndi Lauper soll auch Gloria Gaynor auftreten – mit ihrem weltbekannten Hit „I will survive“.

Eine ausgelassene Silvesterparty am New Yorker Times Square, wie hier im Jahr 2018, wird es dieses Mal nicht geben.

Foto: imago/Xinhua

Jens Spahn rechnet mit Corona-Regeln „bis weit ins nächste Jahr hinein“

7.47 Uhr: Auch mit baldigen Corona-Impfungen hält Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Abstands- und Hygieneregeln noch viele Monate lang für unverzichtbar. „Nur weil wir mit dem Impfen beginnen, sehr zeitnah jetzt nach Weihnachten, heißt das nicht, dass damit auch alle Regeln nicht mehr notwendig wären“, sagte Spahn im RTL/ntv-Interview. „Wir werden weit bis ins nächste Jahr hinein auch diese Regeln brauchen.“

Erst mit dem Erreichen einer Impfquote von 55 bis 65 Prozent der Bevölkerung seien auch weitere Lockdown auszuschließen. Die ersten „fünf Millionen Impfungen“ würden dazu nicht ausreichen. Ab dem Sommer könne „Zug um Zug“ mit einem Rückkehr in die Normalität gerechnet werden.

Der Minister appellierte im Interview an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen: „Aus meiner Sicht ist das ein Gebot der Vernunft, sich impfen zu lassen“, sagte er. „Es ist vernünftig für einen selbst, weil es schützt und auch vor allem schwerste Verläufe vermeiden hilft und es ist vernünftig als Teil der Gemeinschaft, als Teil der Gesellschaft, als Teil einer Familie, weil man eben auch andere damit schützen kann.“

25 Prozent der Weltbevölkerung womöglich erst 2022 gegen Corona geimpft

7.35 Uhr: Fast jeder vierte Mensch kann möglicherweise erst frühestens im Jahr 2022 gegen Covid-19 geimpft werden. Zu dem Schluss kommen Forscher an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in den USA. Hintergrund sei, dass Länder mit weniger als 15 Prozent der Weltbevölkerung mit 51 Prozent mehr als die Hälfte der Dosen für sich beanspruchen, während Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in denen mehr als 85 Prozent der Weltbevölkerung leben, den Rest unter sich aufteilen müssen.

Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen müssen in der Coronavirus-Pandemie mit deutlich weniger Impfdosen auskommen als die reichen Länder der Erde.

Foto: Shutterstock/LightField Studios

Corona-Tests für Reiserückkehrer nicht mehr kostenlos

7.00 Uhr: Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten mit hohen Infektionszahlen im Ausland sind seit heute nicht mehr kostenlos. Dieser im Sommer eingeführte Anspruch ist am Dienstag ausgelaufen, wie eine kürzlich verkündete Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums festlegt. Bisher konnten sich solche Urlauber gratis testen lassen, um eine bei der Rückkehr nach Deutschland verpflichtende Quarantäne zu verkürzen. Damit werden die Regelungen weiter verschärft.

Wer eine „vermeidbare Reise“ in Risikogebiete macht, bekommt für die Zeit der Quarantäne auch schon keine Verdienstausfallentschädigung mehr. Ausgenommen sind „außergewöhnliche Umstände“, etwa die Geburt eigener Kinder oder der Tod naher Angehöriger. Welche Länder für deutsche Urlauber als Risikogebiete gelten, ist auf einer Liste des bundeseigenen Robert Koch-Instituts angegeben.

Neues Rekordhoch bei Coronavirus-Neuinfektionen in den USA

6.30 Uhr: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in den USA hat ein neues Rekordhoch erreicht. Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Dienstagabend mitteilte, wurden binnen 24 Stunden mehr als 248.000 neue Ansteckungsfälle verzeichnet – die höchste Zahl im Land seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle in den USA stieg damit auf 16,7 Millionen.

Auch wurden den Angaben der Universität zufolge 2706 neue Corona-Tote innerhalb eines Tages gezählt. Die Gesamtzahl der Todesopfer im Land stieg damit auf rund 303.400. Die Vereinigten Staaten sind von den absoluten Zahlen her das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

Zu den schlimmsten betroffenen US-Regionen gehört der Westküstenstaat Kalifornien. In der dortigen Millionenmetropole Los Angeles waren am Dienstag nur noch rund hundert Betten auf den Intensivstationen frei. Die kalifornischen Behörden bestellten zusätzliche tausende Leichensäcke.

Sonia Perez verkauft Tamale in einer Straße im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Perez, deren Ehemann an den Folgen einer COVID-19-Infektion gestorben ist, hat während der Pandemie Schulden machen müssen und gibt an, dass sie nicht in der Lage sein wird, ihre Schulden in nächster Zeit zu bezahlen.

Foto: Eduardo Munoz Alvarez / dpa

Frank Ulrich Montgomery rechnet mit Maßnahmen bis Ostern

5.30 Uhr: Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery rechnet trotz eines vorgezogenen Impfbeginns mit harten Corona-Maßnahmen bis ins Frühjahr: „Auch wenn die Impfungen jetzt früher beginnen als erwartet, wird der Effekt nur allmählich zu einer Verbesserung der Lage beitragen. Wir werden mindestens noch bis Ostern mit verschiedenen Lockdown-Maßnahmen leben müssen“, sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes unserer Redaktion.

Modellrechnungen zeigten, dass der harte Lockdown die Zahl der Neuinfektionen frühestens ab Ende Januar bundesweit unter den Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen drücken werde. Die Bürger müssten sich daher zunächst sogar auf eine Fortsetzung der jetzigen strengen Regeln einstellen: „Es wird eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus geben.“ Lesen Sie hier:Corona-Pandemie: Dauert der Lockdown bis Ostern?

4.20 Uhr: Wenige Wochen trennen die Impfstoff-Zulassungen in Großbritannien und der EU. Auf der Insel wird der Stoff per Notfallzulassung freigegeben, in der EU als Ergebnis eines ordentlichen Verfahrens. Die EU-Arzneimittelbehörde zieht nach massivem Druck den Zulassungstermin für den Corona-Impfstoff vor. Warum hat es so lange gedauert? Lesen Sie hier:Corona-Impfstoff zu Weihnachten: Darum dauert es so lange

Dienstag, 15. Dezember: Expertin spricht sich für Corona-Geruchstest aus

22.02 Uhr: Ein Geruchstest zum Nachweis einer Coronavirus-Infektion könnte nach Einschätzung der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek ein weiterer Baustein zur Eindämmung der Pandemie sein. „Die Idee an sich finde ich gar nicht schlecht“, sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Dienstag im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“.

Sie habe ihn zusammen mit ihrem Berliner Kollegen Christian Drosten auch schon selbst ausprobiert. Der Test funktioniert ähnlich wie Duftproben zum Rubbeln von Parfümherstellern. Der Proband muss eine App herunterladen, die ihm anzeigt, welches Feld er freirubbeln soll. Danach muss er eintragen, was er riecht. Der Test weise nicht die Erkrankung selbst nach, sondern nur ein Symptom, betonte Ciesek - den Verlust des Geruchssinns, von dem aber immerhin rund 80 Prozent der Infizierten berichteten.

Corona: US-Klink feiert Impfstoff mit einer Tanzeinlage

21.30 Uhr: Am Montag erhielt die US-Klinik Boston Medical Center ihre erste Lieferung des Corona-Impfstoffs. Die Mitarbeiter „fühlen sich gut“ wegen dieses wichtigen Wendepunkt in der Pandemie, schreibt das Krankenhaus-Team in den sozialen Netzwerken.

Um diese Freude mit anderen Menschen zu teilen, hat die Klinik eine Instagram-Story veröffentlich – samt Tanzeinlage der Belegschaft.

Sachsen meldet 111 Corona-Tote

20.02 Uhr: Die Corona-Lage in Sachsen verschärft sich immer weiter. Das Sozialministerium meldete am Dienstag 3167 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag. Zudem starben weitere 111 Corona-Patienten. So hohe Fallzahlen wurden Ende November noch über ein komplettes Wochenende gemeldet, inzwischen kommen täglich mehr als 3000 neue Fälle dazu. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt im Freistaat bei 92.358, die der Todesfälle bei 1849.

Corona: Ansturm auf Läden vor dem Lockdown

18.56 Uhr: Kurz bevor am Mittwoch der harte Lockdown mit der Schließung der meisten Geschäfte startet, hat es am Dienstag fast schon einen Ansturm auf die Baumärkte gegeben. Nutzer in den sozialen Medien posten jede Menge Bilder von langen Schlangen vor Obi, Bauhaus, Hornbach und Co.. Lesen Sie hier: Kunden stürmen die Baumärkte: So reagiert das Internet

Sprunghafter Anstieg der Zahl der Corona-Toten in Berlin

18.02 Uhr: Die Zahl der Pandemie-Toten in Berlin ist binnen 24 Stunden sprunghaft angestiegen. 53 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Corona-Infektionen, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Dienstag hervorgeht. Seit dem Frühjahr wurden damit 899 Todesfälle verzeichnet.

Die mittlerweile auch in Deutschland gestiegene Zahl an Gestorbenen erklärte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Dienstag in Berlin mit dem Alter der Infizierten. Derzeit seien die Fallzahlen bundesweit bei den alten und hochaltrigen Menschen am höchsten.

Von der Leyen: Erste Corona-Impfungen in der EU noch im Dezember

16.50 Uhr: Kommissionschefin Ursula von der Leyen rechnet mit ersten Corona-Impfungen in der Europäischen Union noch im Dezember. Dies schrieb von der Leyen am Dienstag auf Twitter. Zuvor hatte die Arzneimittelbehörde EMA die Beschleunigung des Zulassungsverfahrens für das Vakzin von Biontech-Pfizer angekündigt.

„Jeder Tag zählt – wir arbeiten in vollem Tempo, um sichere und wirksame Covid-19-Impfstoffe zuzulassen“, erklärte von der Leyen. Sie begrüße die Entscheidung der EMA, die entscheidenden Beratungen des Zulassungsgremiums auf vor Weihnachten vorzuziehen. „Wahrscheinlich, dass die ersten Europäer vor Ende 2020 geimpft werden.“

Corona-Kommission: Schweden konnte die Älteren nicht schützen

16.25 Uhr: Schweden hat es nicht geschafft die älteren Mitbürger vor dem Coronavirus zu schützen. Das ist das Urteil der von Schweden eingesetzten Corona-Kommission. Deren veröffentlichter Bericht nennt gleiche mehrere Faktoren als Begründung. Dazu gehören unter anderem länger bekannte strukturelle Probleme sowie der Mangel an geeigneter Schutzausrüstung und die späte Einführung umfassender Tests. Dies hätte dazu beigetragen, dass die Altenpflege schlecht vorbereitet und schlecht ausgerüstet zur Handhabe einer Pandemie gewesen sei.

„Die Strategie zum Schutz der Älteren ist gescheitert“, urteilte die Kommission. Die Angestellten in der Altenpflege seien in der Krisensituation großteils alleine gelassen worden. Die Verantwortung für die Versäumnisse liegt der Kommission zufolge letztlich bei der amtierenden Regierung und den Vorgängerregierungen.

Brinkhaus rechnet mit ersten Impfungen vor Weihnachten

16.09 Uhr: Unionschef Ralph Brinkhaus (CDU) rechnet nach einer Entscheidung über die Zulassung eines Corona-Impfstoffes mit dem Beginn der Schutzimpfungen noch vor Weihnachten. „Wenn der Impfstoff da ist und die Impfzentren auch entsprechend vorbereitet sind, gehe ich davon aus, dass in der lokalen Verantwortung auch angefangen wird zu impfen“, sagte Brinkhaus in Berlin vor einer virtuellen Sitzung der Unionsfraktion. „Zuwarten nach der Zulassung sollte man nicht mehr.“

Ralph Brinkhaus (l, CDU), Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, rechnet mit dem Beginn der Schutzimpfungen noch vor Weihnachten.

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Neue Variante des Coronavirus in Großbritannien aufgetaucht

15.50 Uhr: In Großbritannien ist eine neue Version des Coronavirus Sars-CoV-2 entdeckt worden. Das haben britische Behörden der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitgeteilt. Studien dazu liefen, wie eine Sprecherin der WHO in Genf sagte.

„Bislang wissen wir sehr wenig über diese Variante“, sagte der Physiker Richard Neher, der am Biozentrum der Universität Basel die Evolution von Viren und Bakterien erforscht, der Deutschen Presse-Agentur. Die neue Virusvariante hat innerhalb kurzer Zeit mehr als 1000 Menschen im Südosten Englands infiziert. Daher prüfen die britschen Behörden gerade, ob die neue Variante noch ansteckender ist als die bekannten Varianten des Coronavirus.

„Ob sich die Variante tatsächlich schneller ausbreitet, kann man zu diesem Zeitpunkt nicht sagen“, meinte Neher. „Das plötzliche Auftreten könnte auch durch Superspreader-Anlässe zu erklären sein.“ Unklar sei zudem, ob eine der Mutationen mit einer reduzierten Erkennung durch das Immunsystem einhergehe. Die britischen Behörden erforschten auch dies zur Zeit, so die WHO.

Söder: Einreisende Nicht-EU-Bürger brauchen negativen Corona-Test

14.46 Uhr: Die europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat die vorgezogene Beratung über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer bestätigt. Das Treffen sei vom 29. auf den 21. Dezember vorgezogen worden, teilte die EMA am Dienstag mit. Dann solle, wenn möglich, auch schon eine Entscheidung getroffen werden.

14.15 Uhr: Für die Einreise nach Bayern müssen den Worten von Ministerpräsident Markus Söder zufolge alle Nicht-EU-Bürger einen negativen Corona-Test vorlegen. „Jetzt ist die Zeit für klare Regelungen und nicht für Ausnahmen“, sagte der CSU-Chef am Dienstag in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag zur Corona-Krise. EU-Bürger müssten nach ihrer Einreise in Quarantäne und könnten sich frühestens nach fünf Tagen frei testen lassen. Verstöße gegen die Quarantänepflicht würden hart bestraft - der Bußgeldkatalog sieht dafür eine Zahlung von 5000 Euro vor.

Corona-Ausbruch in Berliner Pflegeheim mit 23 Toten

13.32 Uhr: In einem Pflegeheim in Berlin ist es laut einem Bericht des „Tagesspiegel“ zu einem Corona-Massenausbruch mit 23 Toten und mehr als 150 Infizierten gekommen. Das habe die Gesundheitsverwaltung der Zeitung bestätigt. Demnach handelt es sich um den bisher größten Ausbruch in einem Berliner Pflegeheim. Bei den Toten soll es sich um 22 Bewohner und einen Mitarbeiter handeln.

Die Behörden hätten den Ausbruch bereits im November festgestellt. Die Quarantäne der Betroffenen sei am Freitag abgelaufen. Neue Testergebnisse würden bisher nicht vorliegen.

Zentrales Impfstoff-Lager der Bundeswehr betriebsbereit

13.00 Uhr: Das zentrale Lager der Bundeswehr für die Verteilung von Corona-Impfstoffen ist betriebsbereit. Das gab Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis und damit Nationaler Territorialer Befehlshaber, in einer Telefonkonferenz mit Journalisten bekannt.

Die Bundeswehr halte für die Unterstützung der Impfkampagne der Bundesregierung weitere 26 stationäre Impfzentren mit eigenen Ärzten und Sanitätern bereit, sagte Schelleis. Das entspräche einer täglichen Kapazität von 18.000 Impfungen. Außerdem könnten noch 13 mobile Impfteams eingesetzt werden.

Das zentrale Impfstofflager steht nach früheren Berichten in der Artlandkaserne im niedersächsischen Quakenbrück. Dort befindet sich ein Versorgungs- und Instandsetzungszentrum für Sanitätsmaterial.

Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Lockdown sorgt für harten Umsatzeinbruch im Weihnachtsgeschäft

12.45 Uhr: Der harte Lockdown mitten im Dezember verdirbt dem Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft. Nach einer Prognose des Handelsverbandes Deutschland (HDE) werden dem Handel wegen der Ladenschließungen im Vergleich zum Vorjahr mehr als sechs Milliarden Euro in den Kassen fehlen. „Die sonst so umsatzstarke Phase zum Jahresende wird für viele Händler zum Fiasko“, sagte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Dienstag in Berlin.

EU plant Zulassung von Biontech-Impfstoff im Dezember

11.53 Uhr: Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will den Corona-Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer früher als bisher bekannt im Dezember zulassen. „Die Europäische Arzneimittelagentur hat offenbar den Termin für ihre endgültige Sitzung zur Zulassung vom 29. auf den 22. vorgezogen“, sagte der CDU-Gesundheitsexperte Peter Liese. Damit erfolge die formale Zulassung durch die Europäische Kommission statt innerhalb der üblichen 67 Tage in wenigen Stunden. „Somit beschleunigen wir das Verfahren noch mal, und ich bin überzeugt, dass dies auch ohne Abstriche bei der Sicherheit geht. Ich bin auch überzeugt, dass das Verfahren bei der EMA besser und sorgfältiger ist“, sagte Liese.

Auch Bundesgesundheitsminister Spahn sagte am Dienstag, dass er in Bezug auf eine Impfstoff-Zulassung am 23. Dezember zuversichtlich gestimmt sei.

Spahn kündigt Impfbeginn noch in diesem Jahr an

11.51 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bekannt gegeben, dass die Impfungen in Deutschland noch vor dem Jahreswechsel beginnen sollen. „Die Rückmeldung aus den Bundesländern stimmt mich zuversichtlich, dass das klappt“, sagte Spahn in einer Pressekonferenz mit RKI-Präsident Lothar Wieler. Laut der Vereinbarung mit den Bundesländern sollen die Impfzentren ab heute einsatzbereit sein, sagte Spahn. Das werde auch klappen.

Spahn betonte, dass die bevorstehende Zulassung des Impfstoffes von Biontech durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) keine Notfall-, sondern eine ordentliche Zulassung sei. Das erhalte und schaffe Vertrauen. „Wir wollen eine gründliche und ordentliche Prüfung der Zulassung“, sagte Spahn. Gleichwohl solle sie so zügig wie möglich noch vor Weihnachten erreicht werden.

Trend zu mehr Haustieren in der Pandemie

10.43 Uhr: Die Futtermittelkette Fressnapf verzeichnet in der Corona-Krise eine deutlich stärkere Nachfrage nach Tierfutter und -spielzeug. Es gebe „ganz klar einen Trend zu mehr Haustieren“, sagte Unternehmenseigentümer Torsten Toeller der „Augsburger Allgemeinen“.

„Es gibt auch viele Menschen, die sich jetzt zum ersten Mal ein Tier holen“, so Toeller. Für das Unternehmen bedeutet der Boom ein stärkeres Wachstum als erwartet: „Wir wachsen dieses Jahr deutlich über zehn Prozent, während wir 7,5 Prozent geplant hatten“, so der Eigentümer.

In der Corona-Pandemie sieht der Eigentümer der Futtermittelkette Fressnapf einen Trend zu mehr Haustieren.

Foto: Uwe Anspach / dpa

Nach Lockdown – Giffey will Schulen und Kitas zuerst öffnen

10.22 Uhr: Familienministerin Franziska Giffey (SPD) will Schulen und Kitas nach dem bevorstehenden Lockdown zuerst öffnen. Wenn sich nach dem 10. Januar das Infektionsgeschehen hoffentlich wieder verbessere, werde sie sich dafür einsetzen, „dass wir ganz klar Schule und Kitas nach vorne stellen, dass es die ersten sind, die auch wieder vollständig ihr Angebot machen“, sagte die Ministerin im ZDF-„Morgenmagazin“

Zu dem Vorwurf des fehlenden Fortschritts im Bereich Schule sagte die Politikerin, es habe „an vielen Stellen eine Weiterentwicklung“ gegeben. „Es hängt sehr daran, wie die einzelnen Schulen das machen, wie die Priorität in den Ländern ist“, sagte sie. „Aber wir sind ein Stück weiter als im Frühling“, betonte Giffey.

Jet-Ski-Fahrer nach Missachtung der Corona-Regeln in Haft

10.06 Uhr: Für seine abenteuerliche Anreise mit einem Jet-Ski auf die britische Isle of Man muss ein Mann nun eine mehrwöchige Haftstrafe absitzen. Der 28-Jährige sei wegen Missachtung der Corona-Regeln für vier Wochen inhaftiert worden, berichtete die BBC.

Der Mann war am Wochenende von Schottland aus mit dem Wasser-Scooter auf die Insel gekommen, um seine Freundin zu besuchen. Für seine rund 40 Kilometer lange Fahrt hatte er rund viereinhalb Stunden gebraucht. Unter den aktuellen Corona-Regeln sind Einreisen auf die Insel allerdings nur in Ausnahmefällen erlaubt – dieser Besuch zählte nicht dazu.

Drogeriekette Müller ruft Corona-Schutzmaske zurück

8.46 Uhr: Das Unternehmen Müller hat die 7-Monatsschutzmaske „Viral Protect“ des Herstellers Media Chain Products zurückgerufen. Abgesehen vom unangenehmen Geruch des Artikels wurde bei einer chemischen Analyse in einzelnen Proben Anilin im Einfassband nachgewiesen. Anilin ist ein potenziell krebserregender Stoff.

US-Verteidigungsminister gegen Corona geimpft

8.04 Uhr: Der kommissarische US-Verteidigungsminister Christopher Miller hat als einer der ersten Bürger des Landes den Corona-Impfstoff gespritzt bekommen. Vor laufenden Kameras wurde Miller am Montag im Walter-Reed-Militärkrankenhaus nahe Washington mit dem Vakzin von Biontech und Pfizer geimpft.

„Das ist alles? Ach, wirklich? Das hat überhaupt nicht wehgetan“, sagte der 55-Jährige, nachdem er die Spritze verpasst bekommen hatte. Das Pentagon hatte vergangene Woche angekündigt, dass Miller und Spitzenmilitärs zu einem frühen Zeitpunkt freiwillig und öffentlich gegen das neuartige Coronavirus geimpft werden sollten, um den Bürgern die Wirksamkeit und Sicherheit des Vakzins zu vermitteln.

Zum Start der Corona-Impfkampagne in den USA am Montag wurde Verteidigungsminister Christopher Miller das Vakzin von Biontech und Pfizer gespritzt.

Foto: Manuel Balce Ceneta / AFP

Niederlande verhängen härtesten Lockdown seit Beginn der Pandemie

7.20 Uhr:Angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen haben die Niederlande den bisher härtesten Lockdown für ihr Land verhängt. Die strengen Maßnahmen traten Mitternacht in Kraft und sollen bis zum 19. Januar dauern, kündigte Premier Mark Rutte am Montagabend in einer TV-Ansprache an. „Die Niederlande werden für fünf Wochen abgeriegelt.“ Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie müssen auch Geschäfte – außer für den täglichen Bedarf - schließen.

Das Land reagiert damit auch auf den harten Shutdown im Nachbarland Deutschland. Viele Kommunen fürchteten, dass Deutsche nach den strengen Maßnahmen in ihrem Land ab Mittwoch zu Weihnachtseinkäufen über die Grenze fahren könnten. Ab Montagnacht müssen auch Kinos, Theater und Museen schließen sowie Friseure, Fitnessstudios und Schwimmbäder. Bürger dürfen sich pro Tag nur noch mit zwei anderen Personen treffen. Zu Weihnachten dürfen es drei Gäste sein. Ab Mittwoch werden auch die Schulen und Kitas geschlossen. Von Auslandsreisen wird bis Mitte März dringend abgeraten.

Zuletzt waren rund 8500 Fälle in 24 Stunden gemeldet worden. In Deutschland mit etwa fünfmal so viel Einwohnern wurden am Montag rund 16.000 Neuinfektionen registriert.

Spahn: Ende des Sommers könnten 60 Prozent der Bürger gegen Corona geimpft sein

5.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass bis Ende Sommer 2021 rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein könnten. Stand heute könne im Sommer mit einer solch großen Zahl an Impfdosen gerechnet werden, dass dann weite Teile der Bevölkerung geimpft werden könnten, sagte der CDU-Politiker am Montagabend im ZDF-„heute-journal“ auf die Frage, wann 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sein könnten.

Lesen Sie hier:„Hart aber fair“ – Stephan Weil: „Europa ist beim Impfen zu langsam“

Laut Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie nötig.

Spahn sagte weiter: „Unser Ziel ist, dass es noch vor Weihnachten eine Zulassung gibt und dass wir dann auch noch in diesem Jahr beginnen können zu impfen, auch hier in Deutschland.“ Entscheiden müsse am Ende die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema). Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten bei der Ema die Zulassung des Corona-Impfstoffs beantragt. Spätestens am 29. Dezember soll das Gutachten des Expertenausschusses vorliegen.

Sharon Osbourne mit Coronavirus infiziert

5.45 Uhr: Die britische Talkshow-Moderatorin Sharon Osbourne, Managerin und Ehefrau von Kultrocker Ozzy Osbourne (72), ist mit dem Coronavirus infiziert. Das gab die 68-Jährige am Montag auf Twitter bekannt. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt erhole sie sich nun getrennt von ihrem Ehemann, bei dem der Test negativ ausgefallen sei.

Die Britin tritt in der US-Sendung „The Talk“ auf, bei der jeden Werktag mehrere Moderatorinnen über aktuelle Themen diskutieren. Erst kürzlich hatte die US-Komikerin Ellen DeGeneres, Moderatorin der beliebten „The Ellen DeGeneres Show“, ihre Corona-Infektion bekanntgegeben.

Sharon Osbourne, Managerin und Ehefrau von Kultrocker Ozzy Osbourne (72), ist mit dem Coronavirus infiziert. Hier mit ihrem Mann bei den Europe Music Awards 2014.

Foto: Danny Lawson / dpa

Montag, 14. Dezember: Corona-Zahlen in Tübingen – Rückschlag für Vorzeige-Stadt

Sonntag, 13. Dezember: Harter Lockdown für Deutschland beschlossen

Wegen des Corona-Lockdowns müssen viele Läden schließen. Der Bund will mit Finanzspritzen helfen. Trotzdem droht eine Pleitewelle. Lesen Sie dazu : Corona-Lockdown – Handel befürchtet Verlust von 250.000 Jobs

müssen viele Läden schließen. Der Bund will mit Finanzspritzen helfen. Trotzdem droht eine Pleitewelle. : Corona-Lockdown – Handel befürchtet Verlust von 250.000 Jobs Mit einem riesigen logistischen Aufwand sind am Sonntag in den USA die ersten Chargen des Corona-Impfstoffs des Pharmaunternehmens Pfizer und seines deutschen Partners Biontech ausgeliefert worden.

des Pharmaunternehmens Pfizer und seines deutschen Partners Biontech ausgeliefert worden. Nach der Verkündung des harten Lockdowns wegen der Corona-Pandemie haben in Düsseldorf Gegner der Maßnahmen demonstriert. In einem Auto-Korso fuhren sie durch die Stadt.

Das Verkaufsverbot von Feuerwerk zu Silvester wegen des harten Lockdowns stürzt die Hersteller von Böllern und Raketen nach eigenen Angaben in eine schwere Krise. Lesen Sie dazu : Silvester – Verkauf von Feuerwerk im Lockdown verboten

zu wegen des harten Lockdowns stürzt die Hersteller von Böllern und Raketen nach eigenen Angaben in eine schwere Krise. : Silvester – Verkauf von Feuerwerk im Lockdown verboten Verschärfter Lockdown noch vor Weihnachten: Was genau bedeutet das für die Feier ? Lesen Sie hier, welche Corona-Regeln im Lockdown an Weihnachten gelten.

? Lesen Sie hier, welche Corona-Regeln im Lockdown an Weihnachten gelten. Die Grünen und die SPD haben den weit reichenden Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern begrüßt. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat nach dem Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern ein langfristiges Konzept zur Bewältigung der Corona-Pandemie angemahnt.

hat nach dem Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern ein langfristiges Konzept zur Bewältigung der Corona-Pandemie angemahnt. Ab dem kommenden Mittwoch wird in Deutschland das Leben heruntergefahren. Lesen Sie hier: Lockdown ab 16.12. – Diese Geschäfte müssen wegen Corona schließen.

Deutschland geht in einen strengen Lockdown – der Vorsprung in der Pandemiebekämpfung ist dahin. Jetzt rächen sich die Corona-Fehler, kommentiert Jörg Quoos.

Der Bund will nach den Worten von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mit erweiterten Corona-Finanzhilfen Firmen und Jobs schützen. Die zusätzlichen Hilfen hätten einen Umfang von rund 11 Milliarden Euro pro Monat.

Markus Söder (CSU) hält eine Verlängerung des am Mittwoch beginnenden harten Lockdowns auch über den 10. Januar hinaus für möglich.

Angela Merkel teilte die Beschlüsse des heutigen Corona-Gipfels auf einer Pressekonferenz mit. Bis zum 10. Januar sollen die neuen Corona-Maßnahmen inklusive hartem Lockdown gelten.

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 20.200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden.

Samstag, 12. Dezember: Forderungen nach hartem Lockdown werden immer lauter

Nicht nur die SPD-regierten Länder, auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten von CDU und CSU wollen wegen dramatisch steigender Infektionszahlen nicht länger mit einem Lockdown warten. Aus Verhandlungskreisen heißt es, Merkel plädiere derzeit für einen Lockdown ab dem 15. Dezember.

ab dem 15. Dezember. Lockdown hart, Lockdown light: Die Corona-Politik hinkt der Logik hinterher. Und dann ist da noch die große Angst vor dem W-Wort. Lesen Sie hier unsere Kolumne : Wo Corona endet? Bei Glühwein – und dem lieben Gott

hinkt der Logik hinterher. Und dann ist da noch die große Angst vor dem W-Wort. : Wo Corona endet? Bei Glühwein – und dem lieben Gott Die Briten impfen schon, die Amerikaner folgen. Und die Europäer? Die Experten der Arzneimittel-Agentur EMA wehren sich gegen Kritik. Lesen Sie dazu : Warum die Zulassung des Corona-Impfstoffs so lange dauert

: Warum die Zulassung des Corona-Impfstoffs so lange dauert Die Corona-Impfkampagne in den USA kann beginnen: Die ersten Lieferungen des Impfstoffs von Pfizer und Biontech sollen laut US-Regierung am Montagmorgen in den Bundesstaaten eintreffen.

in den USA kann beginnen: Die ersten Lieferungen des Impfstoffs von Pfizer und Biontech sollen laut US-Regierung am Montagmorgen in den Bundesstaaten eintreffen. Viele Ministerpräsidenten mahnen derzeit striktere Corona-Regeln an. Es lohnt ein Blick nach Ostasien, kommentiert Michael Backfisch. Lesen Sie hier: Corona – Disziplin und Geduld; Es lohnt ein Blick nach Asien

Wegen sinkenden Corona-Zahlen dürfen in vielen Regionen Italiens die Restaurants und Bars ab Sonntag wieder öffnen.

dürfen in vielen Regionen Italiens die Restaurants und Bars ab Sonntag wieder öffnen. Die Linke plant ihren Bundesparteitag am 26. und 27. Februar in „hybrider“ Form. Der erste Tag soll online, der zweite Tag dezentral an 16 verschiedenen Orten in Präsenzform stattfinden, wie der Parteivorstand mitteilte.

plant ihren am 26. und 27. Februar in „hybrider“ Form. Der erste Tag soll online, der zweite Tag dezentral an 16 verschiedenen Orten in Präsenzform stattfinden, wie der Parteivorstand mitteilte. Peru hat vorsorglich die klinischen Tests eines Corona-Impfstoffs des chinesischen Herstellers Sinopharm ausgesetzt, nachdem bei einem Probanden neurologische Probleme festgestellt wurden.

Die Corona-Zahlen in Sachsen nehmen weiter deutlich zu. Am Samstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für den Freistaat 342,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Das ist nach wie vor der höchste Wert aller Bundesländer – mit deutlichem Abstand.

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr 28.438 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden.

Freitag, 11. Dezember: Kretschmer fordert „klare, autoritäre Maßnahmen“

Donnerstag, 10. Dezember: Bund und Länder wollen laut Berichten am Sonntag erneut beraten

Mittwoch, 9. Dezember: Im Herbst 2021 gibt es laut Spahn genug Impfstoff für gesamte Bevölkerung

• Ältere Nachrichten zur Entwicklung der Corona-Pandemie lesen Sie hier in unserem alten Newsblog

