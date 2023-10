Union Berlin: Union im Olympiastadion - darauf sollten Sie achten

Union vs. Braga

Union vs. Braga Union im Olympiastadion – darauf sollten Sie achten

Berlin. Union Berlin empfängt den SC Braga zum ersten Champions-League-Heimspiel in der Klubgeschichte. Anstoß der Partie ist um 18.45 Uhr im Berliner Olympiastadion, fast 75.000 Zuschauer werden die Partie vor Ort verfolgen. Die Morgenpost gibt die wichtigsten Infos zum Spiel am Dienstagabend.

Wie komme ich am besten zum Olympiastadion?

Von Köpenick aus wird die Anreise mit den S-Bahn-Linien S3, S5 und S9 empfohlen. Diese verkehrt ab 16:30 Uhr im Drei-Minuten-Takt. Dieser Takt wird auch nach dem Spiel angeboten. Alternativ kann auch die U-Bahn-Linie U2 genutzt werden, die ab zwei Stunden vor Stadionöffnung zusätzliche Züge anbieten wird.

Die Anfahrt mit dem Auto wird nicht empfohlen. Die gebührenpflichtigen Parkplätze an der Trakehner Allee sind sehr begrenzt.

Wann öffnen die Tore des Olympiastadions?

Das Stadion öffnet bereits um 16:15 Uhr, also zweieinhalb Stunden vor Anpfiff. Da die Arena ausverkauft ist, wird eine frühzeitige Anreise empfohlen.

Welchen Eingang am Olympiastadion muss ich nutzen?

Alle Besucher der Gegengeraden nutzen das Osttor am Olympischen Platz, Besucher der Haupttribüne nutzen das Südtor am Coubertinplatz. Zu beachten sind die auf den Eintrittskarten bezeichneten Zugangssektoren, um unnötige Wartezeiten und Umwege zu vermeiden.

Der Einlass wird nur über die ausgewiesenen Einlässe für die jeweiligen Blöcke möglich sein. Es wird darauf hingewiesen, dass der Veranstalter das Tragen von Gäste-Fanbekleidung nur in den ausgewiesenen Gäste-Fanblöcken duldet.

Was darf ich mit ins Stadion nehmen?

Es sind keine Taschen größer DIN A4 erlaubt. Vor Ort kann die Gepäckabgabe am Südtorweg/P5 genutzt werden (Gebühr, drei Euro). Getränke bis zu 0,25 Litern in Karton-Behältnissen sind erlaubt. Glasflaschen und ähnliches sind nicht erlaubt.

Ausdrücklich verboten sind laut Stadionordnung „Gegenstände aus zerbrechlichem, splitterndem oder hartem Material mitzuführen“, wie es im offiziellen Fan-Brief der Polizei Berlin heißt.

Außerdem ist „Pyrotechnik im Olympiastadion und dessen Umfeld verboten. Das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik führt ausnahmslos zu erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen“, heißt es im Fan-Brief weiter.

Gibt es noch Resttickets an der Tageskasse?

Dies ist nicht der Fall. Eine letzte Chance auf Tickets gibt es online auf dem Ticketzweitmarkt von Union Berlin. Dieser hat bis eine Stunde vor Spielbeginn geöffnet.

Ermäßigte Tages- oder Dauerkarten können aufgewertet werden. „Das ist am Spieltag vor dem Zutritt ins Stadion an den Clearingpoints möglich“, teilte Union Berlin mit.

Inhabern eines Print@Home-Tickets wird empfohlen, dieses auch in Papierform vorzulegen, da die Scanner an den Drehkreuzen diese am schnellsten erfassen können. Nutzer der Union-App können wir gewohnt sowohl ihre Dauer- als auch Tageskarte als Mobil-Ticket nutzen.

