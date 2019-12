Doppelpacker Andersson beschert Union drei Punkte

Berlin. Union Berlins Mission Klassenerhalt nimmt immer mehr Formen an. Mit seinem 2:0 (1:0)-Sieg am Sonntag gegen den 1. FC Köln hat der Bundesliga-Aufsteiger bereits seinen sechsten Sieg im Oberhaus des deutschen Fußballs gefeiert und ist damit auf Rang zehn der Tabelle geklettert – sieben Punkte von der Abstiegszone entfernt.

Zu verdanken haben das die Köpenicker ihrem Stürmer Sebastian Andersson. Der Schwede bescherte Union mit seinen Saisontreffern sieben und acht in der ausverkauften Alten Försterei den verdienten Erfolg über schwach aufspielende Kölner, die auf dem vorletzten Tabellenplatz rangieren. Erst verwandelte Unions Toptorschütze einen Eckball von Kapitän Christopher Trimmel mit dem Kopf (33. Minute).

Trainer Fischer muss Startelf verletzungsbedingt umbauen

Nach dem Seitenwechsel marschierte Andersson dann im Alleingang auf FC-Torhüter Timo Horn zu und gab dem Ball aus spitzem Winkel gerade noch so viel Drall, dass die Kugel im gesamten Umfang über die Torlinie rollte – Kölns Verteidiger Sebastiaan Bornauw kam um wenige Zentimeter zu spät (50.).

Trainer Urs Fischer hatte verletzungsbedingt Änderungen in seiner Startformation vornehmen müssen. Mit Neven Subotic (muskuläre Probleme) und Keven Schlotterbeck (Bänderverletzung im Knie) fehlten dem Schweizer gleich beide etatmäßigen Innenverteidiger. Dafür rückten Routinier Michael Parensen (33) und erstmals in dieser Saison von Beginn an Florian Hübner ins Team.

Ausführlicher Spielbericht folgt in Kürze.