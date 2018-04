Für Unions Klassenerhalt pfeift Hofschneider auf die B-Note

Endlich ist sie da, die große Chance, auf die man seit Wochen beim 1. FC Union hingearbeitet hat. Die Köpenicker können am Sonnabend mit einem Sieg bei Darmstadt 98 (13 Uhr, Sky) den Klassenerhalt perfekt machen, wenn gleichzeitig der FC St. Pauli im Kellerduell gegen Greuther Fürth verliert.

Es wäre ein durchaus versöhnliches Ende einer Saison, die man sich beim Berliner Fußball-Zweitligisten ohne Zweifel anders vorgestellt hatte. Statt nun der Fortuna aus Düsseldorf, die am Sonnabend mit einem Sieg in Dresden ihren sechsten Aufstieg in die Bundesliga schaffen kann, beim Feiern zuschauen zu müssen, wollte man ursprünglich selbst in den Kreis der Erstligisten aufrücken.