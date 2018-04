Joker Redondo rettet Union das Remis

Union kam auch im vierten Spiel nacheinander im eigenen Stadion nicht über ein Remis hinaus und kann sich im Kampf um den Klassenerhalt nicht entscheidend absetzen. Die Eisernen kommen gegen 1. FC Heidenheim nur zu einem 1:1 und stehen jetzt als Tabellen-Neunter vier Zähler vor Relegationsrang 16.

Prekärer ist die Situation noch für die Heidenheimer, die drei Runden vor Saisonabschluss nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone haben. Vor 21 124 Zuschauern in der "Alten Försterei" brachte Nikola Dovedan am Samstag die Gäste in Führung (58. Minute). Union bestimmte zwar lange die Partie, kam aber durch den eingewechselten Kenny Prince Redondo (74.) nur noch zum Ausgleich.