Union bekennt sich klar zur 50+1-Regel

Berlin. Michael Färber

Zweitligist 1. FC Union hat die Lizenzen für die Bundesliga, die Zweite und die Dritte Liga beantragt. "Wir werden die entsprechenden Lizenzen erhalten und in der Lage sein, auch in der nächsten Saison eine konkurrenzfähige Mannschaft ins Rennen zu schicken", wird Klubchef Dirk Zingler in einem Brief an die Vereinsmitglieder zitiert. Als Tabellenachter liegen die Köpenicker "auf einem trügerischen Mittelfeldplatz ".