Hertha BSC grüßt vom Platz an der Sonne. Die Berliner stehen in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem ersten Platz. Dort würde der VfL Wolfsburg sicherlich gerne sein. Bei dem am Samstag anstehenden Aufeinandertreffen der beiden Topteams kommt es auch zur Rückkehr von Fabian Reese. Und auch ein Berliner Hoffnungsträger könnte seinen Beitrag zu dem Spiel leisten.

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Immer Hertha – Hammer-Los, Meisterstück und Reese-Rückkehr
Immer Hertha
 

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BM mit Material von dpa/sid/afp