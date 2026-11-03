Hertha BSC grüßt vom Platz an der Sonne. Die Berliner stehen in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem ersten Platz. Dort würde der VfL Wolfsburg sicherlich gerne sein. Bei dem am Samstag anstehenden Aufeinandertreffen der beiden Topteams kommt es auch zur Rückkehr von Fabian Reese. Und auch ein Berliner Hoffnungsträger könnte seinen Beitrag zu dem Spiel leisten.
Wir berichten über die spannendsten News rund um Hertha BSC im Blog.
Podcast-Folge
Immer Hertha – Hammer-Los, Meisterstück und Reese-Rückkehr
Immer Hertha
- Abwehrkräfte: Warum Linus Gechter von Hertha BSC der ungewöhnlichste Verteidiger der Liga ist
- Überraschende Entwicklung: Wie sich die Leihprofis von Hertha BSC in der Fremde schlagen
- Immer Hertha News: Aktuelles rund um Hertha BSC im Blog
- Kolumne Immer Hertha: Wie man bei Hertha BSC um die Macht der Bilder ringt und was dabei kleben bleibt
- Podcast: Vorsprung durch Geduld
Die wichtigsten News zu Hertha BSC aus dem Vormonat findet ihr hier.
BM mit Material von dpa/sid/afp