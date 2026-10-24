Die Siegesserie ist beim 0:0 in Kiel gerissen, doch unbesiegt ist Hertha BSC noch immer. Im Olympiastadion trifft die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl ab 13 Uhr auf Arminia Bielefeld – also auf das Team, das den Berlinern ihre bisher letzte Niederlage beibringen konnte. Gelingt dem Hauptstadtklub die Revanche?

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