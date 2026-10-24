Die Siegesserie ist beim 0:0 in Kiel gerissen, doch unbesiegt ist Hertha BSC noch immer. Im Olympiastadion trifft die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl ab 13 Uhr auf Arminia Bielefeld – also auf das Team, das den Berlinern ihre bisher letzte Niederlage beibringen konnte. Gelingt dem Hauptstadtklub die Revanche?
Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!
Podcast-Folge
Immer Hertha – Ende der Serie: Und jetzt?
Immer Hertha
- Gut eingekauft: Ein planmäßiges Phänomen bringt historischen Erfolg
- Überraschende Entwicklung: Wie sich die Leihprofis von Hertha BSC in der Fremde schlagen
- Immer Hertha News: Aktuelles rund um Hertha BSC im Blog
- Kolumne Immer Hertha: Wie man bei Hertha BSC um die Macht der Bilder ringt und was dabei kleben bleibt
- Podcast: Ende der Serie: Und jetzt?