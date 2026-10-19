Hertha BSC spielt nur 0:0 in Kiel und muss das Ende seiner Siegesserie verkraften. Das Sturmproblem kostet erstmals in dieser Saison Punkte, weshalb sich jedoch noch lange keine Alarmstimmung breitmachen muss. Schließlich ist die Tabellenführung mit vier Punkten Vorsprung weiterhin abgesichert.

Wie der Chancenwucher im hohen Norden zu erklären ist? Und welche Parallelen, aber auch welche Unterschiede es zum Ende der letztjährigen Siegesserie gab? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportredakteure in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht’s um die Probleme von Zugängen wie Gustaf Nilsson und Mads Pedersen, eine psychologische Herangehensweise von Stefan Leitl und einen sehr ausführlichen Blick auf den kommenden Gegner Arminia Bielefeld.

Viel Spaß beim Reinhören!

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