Hertha BSC schwimmt nach dem Heimsieg gegen Bielefeld (1:0) im Olympiastadion weiter auf einer historischen Erfolgswelle. Im Pokal legte das Team von Trainer Stefan Leitl nach und besiegte den SSV Jeddeloh (2:0). Doch schon am Samstag wartet die nächste große Herausforderung auf dem Betzenberg.

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Immer Hertha – Vorsprung durch Geduld
Immer Hertha
 

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BM mit Material von dpa/sid/afp