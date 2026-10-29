Hertha BSC on Instagram: "Das Trikot ist eines der sichtbarsten Zeichen der Zugehörigkeit zu einem Verein. Es steht für Identifikation, Vereinsgeschichte und die gemeinsamen Farben und wird von Mitgliedern und Fans nicht nur im Stadion, sondern auch im Alltag getragen. Gleichzeitig bietet die Gestaltung eines Trikots die Möglichkeit, diese Identität jede Saison neu und zeitgemäß zum Ausdruck zu bringen. Vor diesem Hintergrund haben Vertreterinnen und Vertreter aus Mitglieder- und Fankreisen und Mitarbeitende von Hertha BSC gemeinsam ein Trikotmanifest entwickelt. Darin sind Leitlinien für die Gestaltung der Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots festgehalten. Sie sollen künftig als Orientierung für deren Entwicklung dienen und einen klaren Rahmen dafür schaffen, wie sich Tradition, Identität und zeitgemäße Gestaltung miteinander verbinden lassen. Ein zentraler Grundsatz ist dabei die enge Verbindung der Trikots mit den Vereinsfarben und der Identität von Hertha BSC und der Stadt Berlin. Ein besonderer Stellenwert kommt dabei der Fahne pur zu. Im Zuge der Erarbeitung des Trikotmanifests wurde daher auch die formale Verankerung dieses Grundsatzes auf den Weg gebracht. Das Präsidium des Hertha BSC e. V. hat zur kommenden Mitgliederversammlung im November einen Satzungsänderungsantrag eingebracht, mit dem die Verwendung der Fahne pur auf der offiziellen Spielkleidung künftig verbindlich in der Satzung verankert werden soll. Mehr dazu auf unserer Homepage! 📝 #HaHoHe"

732 likes, 16 comments - herthabsc on October 22, 2026: "Das Trikot ist eines der sichtbarsten Zeichen der Zugehörigkeit zu einem Verein. Es steht für Identifikation, Vereinsgeschichte und die gemeinsamen Farben und wird von Mitgliedern und Fans nicht nur im Stadion, sondern auch im Alltag getragen. Gleichzeitig bietet die Gestaltung eines Trikots die Möglichkeit, diese Identität jede Saison neu und zeitgemäß zum Ausdruck zu bringen. Vor diesem Hintergrund haben Vertreterinnen und Vertreter aus Mitglieder- und Fankreisen und Mitarbeitende von Hertha BSC gemeinsam ein Trikotmanifest entwickelt. Darin sind Leitlinien für die Gestaltung der Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots festgehalten. Sie sollen künftig als Orientierung für deren Entwicklung dienen und einen klaren Rahmen dafür schaffen, wie sich Tradition, Identität und zeitgemäße Gestaltung miteinander verbinden lassen. Ein zentraler Grundsatz ist dabei die enge Verbindung der Trikots mit den Vereinsfarben und der Identität von Hertha BSC und der Stadt Berlin. Ein besonderer Stellenwert kommt dabei der Fahne pur zu. Im Zuge der Erarbeitung des Trikotmanifests wurde daher auch die formale Verankerung dieses Grundsatzes auf den Weg gebracht. Das Präsidium des Hertha BSC e. V. hat zur kommenden Mitgliederversammlung im November einen Satzungsänderungsantrag eingebracht, mit dem die Verwendung der Fahne pur auf der offiziellen Spielkleidung künftig verbindlich in der Satzung verankert werden soll. Mehr dazu auf unserer Homepage! 📝 #HaHoHe".