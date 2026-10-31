Hertha BSC schwimmt nach dem Heimsieg gegen Bielefeld (1:0) im Olympiastadion weiter auf einer historischen Erfolgswelle. Im Pokal legte das Team von Trainer Stefan Leitl nach und besiegte den SSV Jeddeloh (2:0). Doch schon am Samstag wartet die nächste große Herausforderung auf dem Betzenberg. Derweil präsentiert der Klub die Finanzkennzahlen der abgelaufenen Saison.

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Immer Hertha – Vorsprung durch Geduld
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BM mit Material von dpa/sid/afp