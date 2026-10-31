Hertha BSC schwimmt nach dem Heimsieg gegen Bielefeld (1:0) im Olympiastadion weiter auf einer historischen Erfolgswelle. Im Pokal legte das Team von Trainer Stefan Leitl nach und besiegte den SSV Jeddeloh (2:0). Doch schon am Samstag wartet die nächste große Herausforderung auf dem Betzenberg. Derweil präsentiert der Klub die Finanzkennzahlen der abgelaufenen Saison.
Wir berichten über die spannendsten News rund um Hertha BSC im Blog.
Podcast-Folge
Immer Hertha – Vorsprung durch Geduld
Immer Hertha
- Abwehrkräfte: Warum Linus Gechter von Hertha BSC der ungewöhnlichste Verteidiger der Liga ist
- Überraschende Entwicklung: Wie sich die Leihprofis von Hertha BSC in der Fremde schlagen
- Immer Hertha News: Aktuelles rund um Hertha BSC im Blog
- Kolumne Immer Hertha: Wie man bei Hertha BSC um die Macht der Bilder ringt und was dabei kleben bleibt
- Podcast: Vorsprung durch Geduld
Die wichtigsten News zu Hertha BSC aus dem Vormonat findet ihr hier.
BM mit Material von dpa/sid/afp