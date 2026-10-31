Auswärtsspiel in Kaiserslautern: Polizei warnt vor Baustellen und Gewaltbereitschaft

Am Samstag steigt in Kaiserslautern das Spitzenspiel der Zweiten Liga. Hertha möchte dort seine niederlagenfreie Serie fort- und sich selbst an der Tabellenspitze noch mehr festsetzen. Dabei werden die Berliner von rund 4700 Fans begleitet. Allen Zuschauern, die sich an Halloween Richtung Fritz-Walter-Stadion begeben, gibt das Polizeipräsidium Westpfalz noch ein paar wichtige Infos mit auf den Weg:



„Aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens muss vor und nach dem Spiel mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet und insbesondere rund um den Betzenberg gerechnet werden. Hinzu kommen mehrere Baustellen im Stadtgebiet, die den Verkehrsfluss zusätzlich beeinträchtigen können. Im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen kann es außerdem zu kurzfristigen Straßensperrungen kommen. Davon werden insbesondere der Elf-Freunde-Kreisel und die Zollamtstraße betroffen sein.

Die Polizei empfiehlt allen Fußballfans, frühzeitig anzureisen und ausreichend Zeit einzuplanen. Eine gute Möglichkeit bieten die Park-and-Ride-Busse der Stadtwerke Kaiserslautern. Der Shuttleservice bringt die Besuchenden von den ausgewiesenen Parkplätzen zum Stadion und nach dem Spiel wieder zurück. Gästefans wird empfohlen, ihre Fahrzeuge auf dem Messeplatz abzustellen, von dort sind es nur wenige Gehminuten zum Stadion.“



Des Weiteren bestehe im Gästebereich ein striktes Alkoholverbot. Aktuell geht die Polizei von einem friedlichen Fußballnachmittag aus, ist jedoch auf alle Eventualitäten vorbereitet: „Gegen Personen, die sich nicht an die Regeln halten, wird die Polizei daher konsequent einschreiten. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen andere in Gefahr und die überwältigende Mehrheit der Fußballfans sowie die Sportveranstaltung in Verruf.“ Oder frei nach Pietro Lombardi: „Dein Ruf geht kaputt, net meiner...“