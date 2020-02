Hertha BSC - Lars Windhorst: Klinsmann hatte "Kurzschlussreaktion"

Berlin.

Jürgen Klinsmann hat nach nur elf Wochen als Cheftrainer von Hertha BSC seinen Rücktritt erklärt.

Klinsmann teilte seinen Rücktritt als Hertha-Trainer via Facebook mit.

Hertha-Manager Preetz : Sind von der Entwicklung überrascht worden.

In einem Interview spricht Jürgen Klinsmann von seiner Übernahme des Trainerjobs bei Hertha BSC als "Himmelfahrtskommando" .

In einem Facebook-Livechat bezeichnete er seinen Rücktritt als " fragwürdig ".

Klinsmann verliert Sitz im Aufsichtsrat von Hertha BSC

Investor Lars Windhorst zu Rücktritt: "Kann man als Jugendlicher machen, aber nicht als Erwachsener"

Jürgen Klinsmann verliert seinen Posten im Aufsichtsrat von Hertha BSC. Wie Investor Lars Windhorst am Donnerstag bei einer Pressekonferenz von Hertha BSC verkündete, wird der frühere Bundestrainer keine Funktion mehr bei den Berlinern bekleiden. Windhorst nannte Klinsmanns Rücktritt eine "Kurzschluss-Reaktion". "Das kann man als Jugendlicher machen, aber nicht als Erwachsener im Geschäftsbereich", sagte Windhorst. Er nannte die Umstände von Klinsmanns Abgang "inakzeptabel". Klinsmann habe im Verein seine Glaubwürdigkeit verloren. Eine weitere Zusammenarbeit sei deshalb nicht weiter vorstellbar.

Windhorst ließ allerdings offen, „ob wir in einigen Monaten in anderer Form auf ihn und seinen Rat zurückgreifen können. Ich schlage niemals Türen zu.“ Persönlich bedauerte der Geldgeber „es sehr, dass Jürgen Klinsmann uns sehr abrupt verlassen hat“. Die Verpflichtung des Weltmeisters sei auf positive Resonanz bei möglichen Sponsoren gestoßen. Klinsann hätte durch seine Zugkraft finanzielle Erfolge für Hertha einfahren können, so Windhorst.

Klinsmann überraschte Hertha-Führungsriege mit seinem Rücktritt komplett

Hertha-Manager Michael Preetz erklärte: "Was am Dienstagmorgen passiert ist, war für mich in dieser Form neu." Klinsmann habe ihn durch seinen Rücktritt via Facebook keine Chance gelassen, "in einen Austausch zu kommen". Die bisherigen Co-Trainer Alexander Nouri und Markus Feldhoff sollen laut Preetz Hertha vorerst trainieren. "Sie verdienen die volle Unterstützung“, sagte Preetz. „Wir hoffen und sind davon überzeugt, dass wir die nötigen Punkte holen werden.“

Klinsmann war im Zuge des Engagements von Windhorst als dessen Vertrauter in das Kontrollgremium gerückt, hatte sein Mandat aber ruhen lassen, als er am 27. November das Traineramt vom entlassenen Ante Covic übernommen hatte. Am Dienstag hatte der 55-Jährige dann völlig überraschend seinen Rücktritt erklärt und damit auch die Vereinsverantwortlichen überrascht.

Zuvor hatte Klinsmann am Mittwochabend die Umstände seines plötzlichen Rücktritts als Trainer von Hertha BSC selbst als „fragwürdig“ bezeichnet. Er wolle sich für die Art und Weise seiner überraschenden Demission beim Berliner Fußball-Bundesligisten nach nur elf Wochen im Amt entschuldigen, sagte der 55-Jährige in einem Videochat bei Facebook. Er hätte sich „mehr Zeit lassen sollen, mehr reden sollen mit der Hertha-Führung“, fügte Klinsmann hinzu. Die Entscheidung sei aber bereits seit Wochen in ihm gereift.

Auslöser für seinen Rücktritt seien Meinungsunterschiede über die Aufteilung von Kompetenzen zwischen ihm als Trainer und Sport-Geschäftsführer Michael Preetz gewesen. Dies habe ihm „unglaublich aufgestoßen“. Bis zuletzt habe er sich bei den Berlinern in einem vertragslosen Zustand befunden, sagte Klinsmann.

"Die Art und Weise - fragwürdig, natürlich kritikfähig"

Etwas unbeholfen startete Klinsmann den Livestream auf seiner Facebook-Seite. „Ja, hallo, liebe Hertha-Fans, ich glaube, wir sind drauf", sagte er. Er wolle "ein paar Infos geben", es liege ihm "am Herzen". Dann sprach er von "viel Verärgerung, viel Kritik, auch berechtigte." Die Dinge hätten sich überschlagen nach dem Spiel gegen Mainz. Seine Reaktion sei gewesen, zu sagen: "Dann ist gut." Und weiter: "Die Art und Weise - fragwürdig, natürlich kritikfähig."

Ganz offen bekennt Klinsmann: Vielleicht hätte er sich mehr Zeit lassen und mit der Hertha-Führung die Situation aufarbeiten sollen. „Dann wäre es vielleicht nicht gekommen zu dieser Aktion gestern früh."

Video-Kommentar: Klinsmann hat Hertha geschadet

Kommentar: Klinsmann hat Hertha geschadet

"Bin Anderes gewohnt aus meinem Leben"

In ihm sei aber seit Wochen bereits "ein Prozess" gelaufen. Es seien "mehrere Dinge im sehr internen Umfeld" passiert, die „sehr schwer" gewesen seien für ihn. "Gerade, weil ich Anderes gewohnt bin in meinem Leben, in Italien, in Frankreich, in England und in den USA als Nationaltrainer." Da habe „die Zusammenarbeit anders stattgefunden.“

Klinsmann sei nun "rausgefahren aus Berlin, bin in der Nähe nach wie vor“, er habe die Ereignisse „sacken lassen“.

Dann schildert er, wie er Ende November Hertha-Trainer wurde, spricht von "einer Nacht- und Nebelaktion“, einem "Himmelfahrtskommando". Schnell habe er einen Stab zusammengestellt, mit "viel, viel Enthusiasmus losgelegt, auch mit Unterstützung der Stadt". Der 55-Jährige habe Spaß gehabt an der Mannschaft, Freude entwickelt, das Mannschaftsbild Stück für Stück verändert, es habe ein "Verjüngungsprozess" kommen müssen.

Dann geht Klinsmann auf einen offenbar sehr kritischen Punkt ein: seinen Vertrag. Beim Hertha-Trainingslager in Florida habe er der Vereinsspitze gesagt, dass er sich gut vorstellen könne, auch länger zu bleiben. Man habe es nicht geschafft, einen Vertrag mit klaren Kompetenzen zu entwickeln. Das habe „mit Geld überhaupt nichts zu tun, wie viele jetzt spekulieren“. Klinsmann wörtlich: „Das Geld war nie ein Thema, war nie ein Problem. Es ging um klare Kompetenz-Aufteilung, die haben wir nicht hinbekommen." Er sei "bis heute im Prinzip im vertragslosen Zustand".

Querelen betreffen "in erster Linie mich und Michael Preetz"

Mit Blick auf interne Querelen wird Klinsmann dann konkret: "Das betrifft in erster Linie natürlich mich und Michael Preetz. Weil man es in Deutschland gewohnt ist, dass ein Manager auf der Ersatzbank sitzt, also quasi am Spielfeldrand, und sich dort mit einbringt, dass er nahe dran ist an der Mannschaft, auf Tuchfühlung ist, die Tür immer offen ist für Spieler."

Das sei er nicht mehr gewohnt gewesen: "Ich kenne das englische Modell, wo der Trainer eigentlich nur einen Chef hat, und das ist der Vorsitzende des Klubs. Und dann wird sich abgestimmt.“ Der Manager – ein erneuter Seitenhieb auf Preetz – heiße ja Manager und nicht Trainer. Das sei ihm aufgestoßen, „diese Art der Arbeit, dass der Manager noch da sitzt und Kommentare gibt".

Manager Preetz redete Klinsmann zu viel rein - sagt Klinsmann

"Im internen Bereich, sprich der Kabine, wenn die Mannschaft im Bus fährt, im Hotel" seien die Gepflogenheiten "in Deutschland anders, ist halt 'ne Struktur da, wo alle mitreden, 'ne ganze Führungsriege mitredet, aber letztendlich: Nur einer kann entscheiden. Das muss in meinem Ermessen der Trainer sein. Der entscheidet, was abläuft, der entscheidet, welcher Physiotherapeut, egal welche Person mit der Mannschaft arbeitet. Da haben wir uns aufgerieben, in vielen, vielen Nebenkriegsschauplätzen über die letzten neun Wochen, wo ich halt gemerkt hab: Es wird nie zur Umsetzung von dem Vertrag kommen, weil es auch nie umgesetzt wurde."

Klinsmann: "Wenn ich mit mehr Leuten gesprochen hätte, hätten die mich wahrscheinlich umgestimmt"

Hinzu sei dann die Niederlage gegen Mainz gekommen, da sei Klinsmann "angefressen" gewesen. "Und dann hab' ich so wenig geschlafen die Nacht, und dann bin ich halt morgens reinmarschiert, dann bin ich halt 'n Typ, der halt auch vor sich selber nicht mehr haltmachen kann."

Und nun wird Klinsmann überraschend: "Klar, wenn ich das mit ein paar mehr Leuten noch abgesprochen hätte in aller Ruhe, klar, die hätten mich wahrscheinlich umgestimmt", sagt er.

Der Vorwurf, er hinterlasse bei Hertha ein Chaos, stimme aber "absolut nicht". „Diese Mannschaft hat sich stabilisiert", sagt er, sei körperlich "in einer ganz anderen Verfassung".

Bei teuren Spielertransfers sei "nicht dumm agiert worden"

Auch zur Kritik an seinen teuren Spielerkäufen äußert sich Klinsmann. Man habe Spieler gewonnen, die "enormen Wert entwickeln" würden. Da sei "nicht dumm agiert worden". Es sei nicht Geld verbrannt worden, sondern es handele sich um "Anlagen für die Zukunft, die notwendig waren." An dieser Stelle lobt er auch die "Mithilfe von Lars Windhorst" - und Manager Michael Preetz. Dieser habe die Verträge "super umgesetzt".

Klinsmanns Prognose für Hertha: "Spätestens im April" sei die Mannschaft "gesichert", der Abstieg also abgewendet. "Die Ziele sind klar. Dieses Jahr: Klassenerhalt. Nächstes Jahr: Richtung Europaliga. Und dann eines Tages in die Champions League." Diese Zeile seien "nicht überzogen oder wahnsinnig". "Die sind alle realistisch, die sind Schritt für Schritt vorgenommen von der Hertha.“ Überhaupt müsse jetzt Ziel sein: "Das Ding durchziehen."

Er selbst werde „weiter Hertha-Fan bleiben“, das schulde er schon seinem Vater, der ihn als 8-Jährigen mit zu einem Hertha-Spiel genommen habe.

Wie es für ihn persönlich weitergehe, liege auf Seiten von Hertha, sagte Klinsmann. Da ging er offenbar noch davon aus, er könne dem Verein im Aufsichtsrat erhalten bleiben. Er wünsche jedenfalls "von Herzen nur das Allerbeste". Es seien "zehn unglaubliche intensive Wochen" gewesen.

"Die ganze Scheiße, die da erfunden wurde"

Geärgert hätten den Ex-Trainer auch Diskussionen um seine Trainerlizenz. Diese sei nie abgelaufen gewesen. "Die ganze Scheiße, die da erfunden wurde, die hätte auch nicht sein müssen", so Klinsmann wörtlich. Auch Kritik daran, dass er das Training abgeschirmt habe, habe ihn aufgebracht. "Ich habe nur nach 20 Minuten gesagt, dass die Kameras eingepackt werden sollen." So habe es "viele, viele Kleinigkeiten gegeben, die sich da entwickelt haben, wo man draufgehauen hat."

"Bin nun mal so geschnitzt, mit Ecken und Kanten"

Nach der Niederlage gegen Mainz habe er eben gesagt: "Jetzt ist genug. Ich bitte euch da um Verständnis." Klinsmann sei "nun mal so geschnitzt, mit Ecken und Kanten, die wir alle haben. Ich mach' genau so Fehler wie jeder andere auch. Wie das dann rübergekommen ist, da entschuldige ich mich noch mal bei Euch."

Klinsmann schließt sein Video mit den Worten: „Ich hoffe auf bald, auf bald in Berlin. Tschüs.“

Am Dienstagvormittag hatte Klinsmann nach nur elf Wochen überraschend seinen Rücktritt bei Hertha BSC verkündet. Das gab der bisherige Chefcoach des Berliner Bundesligisten auf seiner Facebook-Seite bekannt. Er wollte aber weiterhin Aufsichtsratsmitglied bei Hertha bleiben. Etwa eine Stunde nach Veröffentlichung der Facebook-Mitteilung bestätigte auch der Verein den Rücktritt. Zunächst soll Klinsmanns bisheriger Vize Alexander Nouri das Training übernehmen, heißt es in der Erklärung.

Hertha-Manager Michael Preetz hatte am Dienstag mitgeteilt: "Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren."

Kommentar: Klinsmann stiehlt sich aus der Verantwortung

Hertha-Investor Lars Windhorst sagte der „Bild“-Zeitung. „Ich habe gestern von der Entscheidung erfahren. Ich bedauere diesen Schritt von Jürgen Klinsmann sehr.“ Später korrigierte Windhorst sich nach Angaben der Zeitung und erklärte, dass er auch erst am Dienstagmorgen davon erfahren habe.

In einem Krisen-Telefonat besprachen Club-Präsident Werner Gegenbauer und Investor Lars Windhorst nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur den Weg aus der Notlage. Dem Vernehmen nach ist auch der Geldgeber nicht begeistert über den emotionalen Hauruck-Abgang Klinsmanns, den er selbst als engen Vertrauten in den Aufsichtsrat berufen hatte.

Der Club demonstrierte zumindest mit der Einladung für eine gemeinsame Pressekonferenz von Windhorst, Vereinspräsident Werner Gegenbauer und Manager Michael Preetz am Donnerstag (11.30 Uhr) Geschlossenheit. Wer folgt dauerhaft auf Klinsmann als Chefcoach der Berliner, die sich in prekärer Lage weiter mitten im Abstiegskampf befinden? Ähnlich wie schon bei vergangenen Trainersuchen werden unter anderem Bruno Labbadia und Roger Schmidt als mögliche Kandidaten gehandelt.

Alexander Nouri übernimmt zunächst die Aufgaben von Jürgen Klinsmann.

Auch die Hertha-Profis zeigten sich überrascht vom plötzlichen Rücktritt Klinsmanns. „Es sind seltsame Nachrichten, wir sind alle durcheinander“, sagte Mittelfeldspieler Marko Grujic nach dem Training am Dienstag. Vor der Einheit, die Assistent Alexander Nouri leitete, habe Klinsmann sein Team über die Entscheidung informiert. „Wir dachten, es geht um die Analyse des letzten Spiels. Und dann hat er es uns gesagt, dass er nicht länger Trainer ist“, berichtete Grujic. Klinsmann habe keine konkreten Gründe genannt. „Er hat gesagt, dass er diese Entscheidung treffen musste.“

Hertha BSC - Klinsmann spricht von "Himmelfahrtskommando"

Klinsmann begründete seine Entscheidung mit dem fehlenden Vertrauen der "handelnden Personen". Namen nannte Klinsmann nicht. "Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden", so Klinsmann.

In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, das diese online veröffentlichte, sprach Klinsmann von einem "Himmelfahrtskommando", das er übernommen habe. Der Rücktritt sei keine Spontan-Entscheidung gewesen. Klinsmann: "Ich habe schon länger das Gefühl, dass es in dieser Form nicht funktioniert." Am Dienstag habe er um 9.45 Uhr zuerst die Mannschaft informiert. "Es war verdammt schwer, sich von den Jungs zu verabschieden." Anschließend habe er Preetz in dessen Büro gesagt: "So mache ich nicht weiter." Dann habe er ihm die Hand gedrückt.

Klinsmann: Ich bin sicher, die Jungs schaffen den Klassenerhalt"

Als Grund für den Rücktritt nannte Klinsmann "verschiedene Denkweisen und vor allem verschiedene Kulturen". Seiner Auffassung nach müsse der Trainer auch die Verantwortung für die Transfers tragen. Das habe sich in Deutschland anders entwickelt. Es gehe viel zu viel Energie verloren für Dinge, die außerhalb des Spielfelds liegen.

Klinsmann weiter: "Wir haben in den vergangenen Tagen deutliche Reaktionen und Anzeichen bekommen, dass sich die angsprochene Situation nicht verbessert, sondern eher noch verschlechtert." Die vergangenen Wochen hätten viel zu viel Energie gekostet, die in Nebensächlichkeiten verbraucht worden sein. Klinsmann zum Abschluss: "Ich bin sicher, die Jungs schaffen den Klassenerhalt. Und zwar souverän."

Klinsmann schreibt: "Deshalb bin ich nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen." Daraus wird nun also nichts mehr werden. Das "langfristige Engagement" Klinsmanns geht abrupt zuende.

Dass es keine gemeinsame Erklärung mit dem Verein gegeben habe, sei „ein Indiz dafür, dass jemand eher auf sich selbst achtet und nicht auf die Gepflogenheiten, die in einem Bundesligaverein vonnöten sind“, kritisierte der frühere Manager Heribert Bruchhagen.

Noch am Montagabend hatte Klinsmann zuerst den Fans in einem Videochat die schwierige sportliche Lage beim Tabellen-14. erklärt und später bei der Chefredaktionskonferenz der Deutschen Presse-Agentur eine knappe Stunde lang Fragen beantwortet. Im Restaurant „The Reed“ versprach Klinsmann mindestens Platz 15, also den sicheren Klassenverbleib, am Saisonende und warb für ein neues Stadion von Hertha.

Ein möglicher Nachfolger Klinsmanns hat am Dienstag abgesagt: Niko Kovac steht Hertha nicht zur Verfügung. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld des früheren Hertha-Spielers. Kovac war bis November Chefcoach des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern, wurde dann aber freigestellt und ist seither ohne Anstellung. Der 48-Jährige wolle in dieser Saison keinen Trainerjob übernehmen, hieß es. Der Kroate war schon Ende November ein Trainerkandidat in Berlin, sagte der Hertha aber ab. Daraufhin wurde Ex-Bundestrainer Klinsmann verpflichtet.

Klinsmann übernahm den Job des Hertha-Trainers von Ante Covic

Hertha hatte zuletzt im Spiel gegen Mainz einen schwachen Auftritt gezeigt und 1:3 gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf verloren. Hertha befindet sich derzeit mit 23 Punkten auf Tabellenrang 14 - weit entfernt von den eigenen Ambitionen. Vergangene Woche war Hertha zudem knapp beim FC Schalke 04 im Pokal-Achtelfinale gescheitert. Am Sonnabend tritt die Berliner Mannschaft beim SC Paderborn (15.30 Uhr) an.

Hertha-Investor Lars Windhorst.

Klinsmann hatte den Posten des Cheftrainers bei Hertha am 27. November 2019 angetreten und damit Ante Covic beerbt. In neun Bundesliga-Spielen holte der frühere Welt- und Europameister zwölf Zähler. Noch am Montagabend hatte Klinsmann für sein Projekt bei der Hertha geworben und im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mindestens Platz 15, also den sicheren Klassenverbleib, am Saisonende versprochen.

Gemeinsam mit Investor Windhorst sollte Klinsmann den Hauptstadtklub zu einem "Big City Club" formen - zu einem Verein, der sich perspektivisch mit den Branchengiganten Europas misst. Klubs wie Manchester City, Paris St. Germain oder Real Madrid.

Hertha BSC - Ex-Trainer Röber: Hertha und Klinsmann passte

In der Winterpause hatte Hertha dank Geldgeber Windhorst kräftig auf dem Transfermarkt investiert. Für die vier Profis Santiago Ascacibar, Krzysztof Piatek, Matheus Cunha und Lucas Tousart, der jedoch auf Leihbasis noch ein halbes Jahr bei Olympique Lyon bleibt, blätterte der Hauptstadt-Club fast 80 Millionen Euro hin.

Der frühere Hertha-Trainer Jürgen Röber hat Klinsmanns Hertha-Aus als „für mich völlig überraschend“ bezeichnet. „Ich dachte, er ist von den USA rübergekommen nach Berlin, weil er weiß, dass da was bei der Hertha dahintersteckt. Finanziell, meine ich. Sonst hätte er das doch nicht gemacht“, sagte Röber am Dienstag dem Nachrichtenportal „t-online.de“ und betonte: „Ich finde das total schade. Hertha und Klinsmann, das passte irgendwie. Das, was er sagte, löste in Berlin einen kleinen Hype aus. Da geht jetzt die Post ab, dachte ich.“ Der 66-jährige Röber hatte die Fußball-Profis von Hertha BSC zwischen 1996 und 2002 als Chefcoach geführt.

Der Rücktritts-Post von Jürgen Klinsmann bei Facebook im Wortlaut:

Liebe Herthaner,

auf diesem Wege sage ich ein ganz herzliches Dankeschön an alle Spieler, Fans, Zuschauer, Betreuer und Mitarbeiter von Hertha BSC für die Unterstützung, die vielen Begegnungen und den Austausch in den vergangenen zehn Wochen. Diese Zeit war für mich überaus spannend und brachte viele interessante neue Einblicke. Der Klub und die Stadt sind mir noch stärker ans Herz gewachsen.

Ende November haben wir mit einem hochkompetenten Team dem Wunsch der Vereinsführung entsprochen und ihr in einer schwierigen Zeit geholfen. Wir waren in der relativ kurzen Zeit auf einem sehr guten Weg, haben auch dank der Unterstützung vieler Menschen trotz meist schwieriger Spiele inzwischen sechs Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Hertha das Ziel – den Klassenverbleib - schaffen wird.

Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden.

Deshalb bin ich nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen.

Die Anhänger, die Spieler und die Mitarbeiter sind mir in dieser Zeit natürlich ans Herz gewachsen und deshalb werde ich weiter mit der Hertha fiebern. Ich freue mich weiterhin auf viele Begegnungen in der Stadt oder im Stadion.

HaHoHe

Euer Jürgen

Die Trainerwechsel der Bundesligasaison 2019/20

Niko Kovac (Bayern München). - 3. November 2019. - Nachfolger: Hansi Flick Achim Beierlorzer (1. FC Köln). - 9. November 2019. - Nachfolger: Markus Gisdol Sandro Schwarz (FSV Mainz 05). - 10. November 2019. - Nachfolger: Achim Beierlorzer Ante Covic (Hertha BSC). - 27. November 2019. - Nachfolger: Jürgen Klinsmann Friedhelm Funkel (Fortuna Düsseldorf). - 29. Januar 2020. - Nachfolger: Uwe Rösler Jürgen Klinsmann (Hertha BSC). - 11. Februar 2020. - Nachfolger: noch offen