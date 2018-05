Außer Maier alle Hertha-Spieler im Training

Trainer Pal Dardai von Hertha kann mit Ausnahme des am Pfeifferschen Drüsenfiebers erkrankten Arne Maier bei Hannover 96 auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Am Mittwoch nahmen auch Valentino Lazaro, Jordan Torunarigha und Thomas Kraft wieder an der Übungseinheit mit der Mannschaft teil. Lazaro hatte am Dienstag nur eingeschränkt trainiert, nachdem er beim 2:2 (0:1) am vergangenen Samstag gegen den FC Augsburg einen Schlag aufs Knie abbekommen hatte.

Torunarigha und Kraft hatten am Dienstag jeweils eine regenerative Einheit absolviert. Dardai ließ am Mittwoch das Zweikampfverhalten seiner Spieler üben. "Wenn wir in Hannover gewinnen wollen, müssen wir den Kampf annehmen", sagte der Ungar. Die Berliner wollen am Samstag (15.30 Uhr) als Tabellen-10. ihre kleine Chance auf eine Teilnahme in der Europa League wahren. Die Hertha liegt mit 43 Punkten vier Zähler hinter Platz sechs.

