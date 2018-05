Holland-Talent Dilrosun vor Wechsel zu Hertha

Eine offizielle Bestätigung blieb bislang aus, doch dem Vernehmen nach ist Herthas erster Zugang für die neue Saison bereits perfekt. Wie "B.Z." und das portugiesische Fachblatt "Ojogo" berichten, hat der niederländische Flügelspieler Javairo Dilrosun (19) schon den Medizincheck beim Berliner Fußball-Bundesligisten absolviert.

Bislang spielte der U20-Nationalspieler für die U23 von Manchester City in der vierten englischen Liga, bereitete dort in zwölf Saisonspielen fünf Tore vor. Dilrosun, der Herthas Mitbewerber Benfica Lissabon absagte, ist ablösefrei.

Ausgebildet bei Ajax

"Er verfügt über Qualitäten, die wir weder im Kader noch in unserer Akademie haben", heißt es von Hertha-Seite. Gemeint ist die enorme Dribbelstärke des Rechtsfußes, der auch im zentral-offensiven Mittelfeld spielen kann.

Dilrosun wurde in der renommierten Ajax-Akademie in Amsterdam ausgebildet, ehe er 2014 in den Nachwuchs von Manchester City wechselte. Ein Karriereverlauf, der an den Weg von Herthas Innenverteidiger Karim Rekik (23) erinnert.

( BM )