Der 38. Berliner Halbmarathon im Liveblog

Ideale Bedingungen herrschen am heutigen Sonntag für die 36.000 Teilnehmer am 38. Berliner Halbmarathon. 21,0975 Kilometer müssen von den Läufern, Skatern und Handbikern zurückgelegt werden. Der erste Startschuss fällt um 9.30 Uhr an der Karl-Marx-Allee für die Skater. Um 10 Uhr starten dann die Läufer zu einer großen Runde durch den Tiergarten und Charlottenburg und schließlich zurück zur Karl-Marx-Allee. Entlang der Strecke sind zahlreiche Straßen gesperrt. An vielen Orten herrscht ein vorübergehendes Parkverbot.

+++ 9.05 Uhr +++ Es wird immer voller. Die Läufer kommen zum Startpunkt.

Foto: Erik Baumgärtel

+++ 9.05 Uhr +++ Der deutsche Mittelstrecken-Experte Homiyu Tesfaye will beim Berliner Halbmarathon den deutschen Uralt-Rekord angreifen. Vor 25 Jahren hatte der Leipziger Carsten Eich mit der Bestmarke von 60:34 Minuten das Rennen in der Hauptstadt gewonnen. Die Favoriten kommen aber aus Kenia. Unter ihnen sind Vorjahressieger Gilbert Masai und Richard Mengich, der das Rennen 2016 gewonnen hatte. Bei den Frauen sind die Äthiopierin Kejeta Melat sowie Maryanne Wangari und Eunice Kioko aus Kenia favorisiert.

+++ 9.01 Uhr +++ Die Teilnehmerzahl erreicht 2018 mit 36.001 einen neuen Rekord. Auch prominente Läufer wie Model Eva Padberg oder Ex-Bundesliga-Spieler Hans Sarpei sind dabei.

+++ 8.56 Uhr +++ Die Strecke des Berliner Halbmarathons führt durch große Teile der Innenstadt. Wegen der Sperrungen sollte man in diesen Bereichen auf das Auto verzichten.

+++ 8.51 Uhr +++ Die Streckenposten Birgit (60) und Winfried (58) machen sich in Charlottenburg bereit.

Foto: Erik Baumgärtel

+++ 8.47 Uhr +++ Die Licht- und Soundeinstellungen am Frühlingstunnel (Droysenstraße) werden noch mal geprüft.

Foto: Erik Baumgärtel

+++ 8.43 Uhr +++ Für Khalid (51) aus Glasgow ist es der dritte Halbmarathon und das erste Mal in Berlin. Mit Müsliriegel und Red Bull fühlt er sich gewappnet die komplette Strecke zu schaffen.

Foto: Erik Baumgärtel

+++ 8.37 Uhr +++ Abschleppdienste sind seit vier Uhr morgens auf der ganzen Strecke unterwegs. Wie ein Beamter mitteilte, mussten bereits über 100 Fahrzeuge umgesetzt werden. Seit drei tagen informieren Schilder, wie hier in der Nestorstraße, über die eingeschränkte Parksituationen.

Foto: Erik Baumgärtel