Alle Informationen zum Berliner Halbmarathon

Mehr Teilnehmer als jemals zuvor gehen beim Berliner Halbmarathon an den Start. Alle Infos rund um das Sportereignis.

Es ist DAS Laufereignis im Frühjahr! Am Sonntag startet der 38. Halbmarathon. Los geht es für die Skater und Handbiker ab 9.30 Uhr von der Karl-Marx-Allee. Um 9.55 Uhr rennen dann die Läufer los. Dieses Jahr haben sich 36.001 Läufer angemeldet. Das ist ein neuer Rekord. Für alle Autofahrer gilt - bitte die Sperrungen rund um die Strecke beachten.

Die Strecke

Die Strecke des Berliner Halbmarathons führt durch große Teile der Innenstadt. Wegen der Sperrungen sollte man in diesen Bereichen auf das Auto verzichten.

Das Starterfeld

Die Teilnehmerzahl erreicht 2018 mit 36.001 einen neuen Rekord. Auch prominente Läufer wie Model Eva Padberg oder Ex-Bundesliga-Spieler Hans Sarpei sind dabei. Der deutsche Mittelstrecken-Experte Homiyu Tesfaye will beim Berliner Halbmarathon am Sonntag den deutschen Uralt-Rekord angreifen. Vor 25 Jahren hatte der Leipziger Carsten Eich mit der Bestmarke von 60:34 Minuten das Rennen in der Hauptstadt gewonnen. Die Favoriten kommen aus Kenia. Unter ihnen sind Vorjahressieger Gilbert Masai und Richard Mengich, der das Rennen 2016 gewonnen hatte. Bei den Frauen sind die Äthiopierin Kejeta Melat sowie Maryanne Wangari und Eunice Kioko aus Kenia favorisiert.

Der Vorsprung der Sieger

Die Entwicklung der Laufzeiten

Die Preisgelder

