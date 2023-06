Berlin Marathon 2023: Strecke, Sperrungen, Zeitplan - alle Infos

Der Berlin-Marathon 2023 findet am Sonntag, 24. September, statt

Das Lauf-Event verursacht in ganz Berlin erhebliche Sperrungen

Erfahren Sie hier alles über die Strecke, die Startzeiten, den Zeitplan und die Sperrungen

Berlin. Der Berlin-Marathon 2023 findet am 24. September statt. In diesem Jahr erwarten die Organisatoren erneut über 45.000 Läuferinnen und Läufer aus etwa 150 Nationen und Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke.

Das Lauf-Event sorgt in ganz Berlin für erhebliche Verkehrseinschränkungen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten die Innenstadt meiden. Wer in der Hauptstadt unterwegs sein will, ist gut beraten, S-Bahn und U-Bahn zu nutzen.

Berlin-Marathon 2023: Das ist die Strecke

Grafik vergrößern

Die Strecke der Läuferinnen und Läufer führt über die Straße des 17. Juni und den Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit, anschließend über Otto-von-Bismarck-Allee, Reinhardtstraße, Torstraße und Karl-Marx-Allee zum Strausberger Platz.

Richtung Süden geht es entlang der Lichtenberger Straße, Heinrich-Heine-Straße, Moritzplatz, Kottbusser Tor und Kottbusser Damm zum Hermannplatz in Neukölln, an der Hasenheide vorbei Richtung Westen über Yorckstraße, Grunewaldstraße und Martin-Luther-Straße zum Rathaus Schöneberg.

Über Friedenau und Schmargendorf führt die Strecke wieder stadteinwärts über den Hohenzollerndamm, Konstanzer Straße und Kurfürstendamm zum Wittenbergplatz. Zum Potsdamer Platz geht es dann über die Kleiststraße und Potsdamer Straße.

Die letzten vier Kilometer führen entlang der Leipziger Straße zum Gendarmenmarkt und über die Straße Unter den Linden durch das Brandenburger Tor zum Ziel auf der Straße des 17. Juni.

Einen interaktiven Streckenplan zum Berlin-Marathon 2023 mit Durchgangszeiten und weiteren Infos finden Sie hier.

Marathon in Berlin 2023: Zeitplan und Startzeiten

Beim Berlin-Marathon waren nicht nur die Läuferinnen und Läufer auf der Strecke. Ebenfalls am Sonntag, 24. September, fanden die Rennen der Handbiker und Rollstuhlfahrer statt. Das sind die Startzeiten:

8.50 Uhr: Handbiker (Elite)

Handbiker (Elite) 8.56 Uhr: Rollstuhlfahrer

Rollstuhlfahrer 8.59 Uhr: Handbiker

Handbiker ab 9.15 Uhr: Läufer (in vier Startwellen)

Sperrungen beim Berlin-Marathon 2023

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Berlin-Marathons 2021 an der Gedächtniskirche.

Foto: Jörg Krauthöfer

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten am Marathon-Wochenende in Berlin die gesamte Innenstadt meiden. Bereits in den Tagen vor der Veranstaltungen wird es erste Sperrungen geben, am Renntag wird es für den Autoverkehr im Bereich der Rennstrecke nur vereinzelt Querungsmöglichkeiten geben.

Auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) wird es zu Einschränkungen beim Bus- und Tram-Verkehr kommen. Etwa 40 Straßenbahn- und Buslinien müssen zeitweise unterbrochen, umgeleitet, verkürzt oder geteilt werden. Wegen der Vorbereitungen im Start- und Zielbereich ist die Buslinie 100 zudem bereits ab Freitag betroffen. Wer sich störungsfrei durch Berlin bewegen will, sollte mit U-Bahn und S-Bahn fahren.

Fußgänger sollten während des Rennens zur Querung der Strecke die Straßenunterführungen der U-Bahnhöfe nutzen. Der Fahrradverkehr soll weitgehend aufrechterhalten werden. Ein eigenmächtiges Mitfahren auf dem abgesperrten Bereich während der Veranstaltungen ist jedoch streng untersagt.

Sperrungen am Sonntag, 23. September 2023

Am Sonntag sind vor allem in Tiergarten und Mitte die Straßen der Marathonstrecke fast durchgehend bis zum Veranstaltungsende gesperrt. Außerdem kommt es zu Straßensperrungen in Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz, Wilmersdorf und Zehlendorf. Diese Sperrungen gab es im vergangenen Jahr:

5 bis ca. 11 Uhr : Sperrung der Altonaer Straße zwischen Klopstockstraße/Bartningallee und Großer Stern.

: Sperrung der Altonaer Straße zwischen Klopstockstraße/Bartningallee und Großer Stern. 6 bis 19 Uhr : Sperrung von Unter den Linden in Richtung Alexanderplatz zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße.

: Sperrung von Unter den Linden in Richtung Alexanderplatz zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße. 7 bis etwa 17 Uhr: Sperrung Kurfürstendamm zwischen Olivaer Platz und Uhlandstraße, Pariser Platz, Wilhelmstraße an der Kreuzung Pariser Platz, Behrenstraße zwischen Cora-Berliner-Straße und Ebertstraße

Marathon-Strecke queren: So geht's

Läuferinnen und Läufer beim Berlin-Marathon 2021.

Foto: Jörg Krauthöfer

Für den motorisierten Verkehr stehen folgende Querungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Im Westen Berlins kann die Strecke über die A100 (Stadtring) und den Abzweig Steglitz gequert werden. Während der Läufe sind jedoch die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz gesperrt. In diesen Bereichen kommt es regelmäßig zu Stau.

kann die Strecke über die A100 (Stadtring) und den Abzweig Steglitz gequert werden. Während der Läufe sind jedoch die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz gesperrt. In diesen Bereichen kommt es regelmäßig zu Stau. In Mitte und Tiergarten können die Autofahrer den Tunnel Alexanderplatz und den Tiergartentunnel benutzen. Beide bleiben während der gesamten Veranstaltungszeit offen.

Registrierung und Anmeldung für den Berlin-Marathon 2023

Die Registrierungsphase für den Marathon 2023 ist abgeschlossen. Die Gewinner/Teilnehmer wurden wie immer per Losentscheid ermittelt, alle Startplätze wurden vergeben.

Berlin Marathon 2022 - die schönsten Bilder

Der Kenianer Eliud Kipchoge war nach 2 Stunden, 01 Minuten und 10 Sekunden im Ziel vom Berlin-Marathon 2022. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Nach einer ersten Erholung zeigte sich Eliud Kipchoge an der Strecke. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Die Äthiopierin Tigist Assefa war die schnellste Frau. Im Ziel küsste sie den Asphalt. Die 28-Jährige lief den Marathon in 2:15:37 Stunden. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Beim 48. Berlin-Marathon 2022 waren mehr als 45.000 Läufer auf Rundkurs durch die Stadt. Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS



Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Dominik und David haben den Marathon als Pacemaker mitgemacht. Sie sollten mit einer Zeit von 2:29:45 einlaufen - so genau sind die Zeiten vorgegeben. David beendete den Lauf mit 2:28, Dominik mit 2:30. die beiden sind Vereinskollegen aus Braunschweig. Foto: Jana Treffler

Valeria hat am Straßenrand auf ihre Schwester Alexandra gewartet - mit Konfetti. Foto: Uta Keseling

Lisa aus Houston feuert die Läufer direkt mit Namen an, auch wenn sie sie gar nicht kennt. Sie liest die Namen einfach von den Startnummern ab, die die Leite tragen. Bis ihr Mann Michael vorbeikommt. Vorsichtshalber ruft sie aber auch so immer wieder „Go Michael“, falls sie ihn aus Versehen übersieht. Foto: Jana Treffler

An der Bülowstrasse, Ecke Potsdamer Straße wurde auch Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Foto: Dennis Meischen



In früheren Jahren war mehr Kostüm, aber es ist ja auch Marathon... Foto: Uta Keseling

...und nicht Karneval der Kulturen. Foto: Uta Keseling

Und eine Art „Kardinal“ war auch dabei. Foto: Uta Keseling

Laufen mit Baumstamm - dieser Teilnehmer hat das zur besonderen Challenge erklärt. Er wurde am Kottbusser Damm bejubelt.

Foto: Uta Keseling



Foto: Uta Keseling



Läufer am Leipziger Platz Foto: Dennis Meischen

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS



Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Läufern ist jede Erfrischung recht – auch wenn sie aus einer Bushaltestelle zu kommen scheint. Foto: Uta Keseling

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS



Mehr als 45.000 Läufer starteten beim Berlin-Marathon. Fotos von Läufern, der Strecke, der Stadt. Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

An der Hermannstraße. Foto: Uta Keseling

Foto: Uta Keseling

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS



Foto: Andreas Gora/dpa / dpa-Bildfunk

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Ein Teilnehmer protestierte mit einer iranischen Fahne gegen die Ermordung eines iranischen Mannes, der gegen das Regime protestiert und 2020 gehängt wurde. Foto: Uta Keseling

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS



Supporter sind gern originell unterwegs. Kreuzberg-Style geht immer. Foto: Uta Keseling

Läufer sind am Großen Stern unterwegs. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Unschwer zu erraten, woher diese Unterstützer an der Strecke kommen. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Antonieta und Natalia aus El Salvador und Yazmin aus Mexiko laufen zum ersten Mal in Berlin. Dafür sind sie extra eingeflogen. Menschen aus 157 Nationen haben sich beim Marathon angemeldet. Foto: Jana Treffler



Scott und Nathan aus Texas sind hier, um ihre Frauen anzufeuern. Letzte Woche waren noch alle zusammen auf dem Oktoberfest, jetzt laufen die Frauen den Berlin-Marathon. Foto: Jana Treffler

Das erste große Feld der Läufer ist unterwegs. Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Die Top-Favoriten starteten zuerst. Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Im Ziel warten die Medaillen. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP



Die Finisher holen sich ihre Medaillen ab. 45.000 kleine Siegerehrungen werden hier in den nächsten Stunden stattfinden. Foto: Jana Treffler

Alle, die wie sie gegen 13.10 Uhr im Ziel ankamen, hatten unter vier Stunden gebraucht, um die 42 Kilometer hinter sich zu bringen. Foto: Jana Treffler

Nachdem sie das Ziel erreicht haben, gehen die Läufer, wenn noch möglich, zu Fuß weiter in Richtung Duschen und Umkleiden. Foto: Jana Treffler

Foto: Jana Treffler

Unterwegs erhalten sie Wasser und Überwürfe, die sie wärmen sollen.



Foto: Jana Treffler

Michael aus Dänemark hat schon zum 16. Mal in Berlin Mitgelaufen. Er nehme auch an anderen Läufen teil, aber Berlin sei „der Beste“. Foto: Jana Treffler

Stefan ist blind zusammen mit seinem Lebenspartner Thomas den Marathon in 5:10h gelaufen. „Letztes Jahr waren wir 10 Minuten schneller“, sagt Stefan. Beide hatten seitdem Corona und „ein schwieriges Sportjahr“, so Thomas. Foto: Jana Treffler

Auch der brasilianische Fußballer Kaka lief mit. Der frühere Fußball-Star ist dabei am Sonntag unter dem von ihm selbst gesteckten Zeitziel geblieben. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Am Sonntagmorgen gingen die Handbiker ins Rennen. Foto: Jörg Krauthöfer / FFS



Knapp 100 Handbiker und rund 50 Rollstuhl-Athletinnen und -Athleten werden dabei sein. Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Handbikerin Carolin ist ihr Rennen in 2:29 gefahren, trotz technischer Probleme unterwegs. Die Deutsche Katrin Möller gewann das Rennen der Handbiker mit 01:06:21, bei den Männern siegte Joseph Fritsch aus Frankreich mit 01:04:32. Foto: Jana Treffler

Am Sonnabend starteten die Inline-Skater. Foto: Jörg Krauthöfer

Die Skater fuhren in geschlossener Formation. Foto: Jörg Krauthöfer



Lenni (4) aus Mariendorf feuerte am Sonnabend seine Schwester Matilda (8) beim traditionellen Bambini-Lauf an. Foto: Uta Keseling

Siat und Rully haben sich am Sonnabendmorgen mit dem Frühstückslauf auf dem Tempelhofer Feld schon einmal auf das Berlin Marathon-Wochenende eingestimmt Foto: Dennis Meischen

Am Brandenburger Tor stehen seit Freitag Absperrgitter. Die Aufbauarbeiten für den Berlin-Marathon dauern immer einige Tage. Foto: Paul Zinken/dpa / dpa-Bildfunk

Vor der Siegessäule wehen seit Tagen die Fahnen des Berlin-Marathons. Foto: Sabrina Szameitat/dpa / dpa-Bildfunk

Start und Ziel sind am Brandenburger Tor. Foto: bmw-berlin-marathon.com



Die Strecke führt die Läufer auf großem Rundkurs durch Berlin. Foto: C. Schlippes, B. Ackermann-Reiche