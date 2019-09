Handball: Füchse Berlin gegen GWD Minden live im TV & Stream

Handball: Am Mittwoch empfangen die Füchse den GWD Minden

Duell in der HBL: Am Mittwoch empfangen die Füchse Berlin den GWD Minden. Alle Infos zum Spiel, Tickets & Liveticker.

„Füchse sollen dauerhaft in der Champions League spielen“

Auftakt der neuen Handball-Saison 2019/2020: Am Sonntag (4. September, 19.00 Uhr) treffen die Füchse Berlin auf den GWD Minden. Die Füchse konnten sich zuletzt gegen den HC Erlangen durchsetzen. Kann gegen Minden der erste Heimsieg eigefahren werden? Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs im März diesen Jahres entschieden die Berliner knapp mit 28:27 für sich.

Füchse Berlin gegen GWD Minden im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen GWD Minden kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Mittwoch (4. September) um 18.30 Uhr. Ab 19.00 schaltet Sky dann live zum Spiel in die Max-Schmeling-Halle. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Spiel der Füchse gegen den GWD Minden können online auf Internetseite der Berliner erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Mittwoch (4. September) um 19 Uhr in der Max-Schmeling-Halle sind noch Karten erhältlich.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Füchse Berlin vs. GWD Minden

