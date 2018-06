Fußball-Saison 2018/19 – Alle Termine im Überblick

Am 24. August startet die Bundesliga in die Saison 2018/2019

Das Präsidium des DFB hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2018/2019 bekannt gegeben. Nur sechs Wochen nachdem der neue Weltmeister beim WM-Finale am 15. Juli in Moskau ermittelt worden ist, startet die Bundesliga in die neue Spielzeit. Als Aufsteiger stehen Fortuna Düsseldorf und der 1.FC Nürnberg fest. Der VFL Wolfsburg konnte sich den letzten freien Platz in der Relegation gegen Holstein Kiel sichern. Erstmals nicht mehr dabei: Der HSV.

Die Hinrunde der Bundesliga beginnt am 24. August 2018 mit einer Partie des amtierenden Meisters FC Bayern München. Nach dem 17. Spieltag (21.-23. Dezember) geht es für die Klubs in die Winterpause. Die Rückrunde beginnt in der Bundesliga am 18. Januar 2019 und endet mit dem Saisonfinale am 34. Spieltag am Sonnabend, dem 18. Mai 2019.

Das sind die Termine in der 2. und 3. Bundesliga

Die 2. Bundesliga beginnt am 3. August 2018, die 3. Liga bereits am Wochenende vom 27. bis 30. Juli. Wie die 1. Liga gehen auch 2. und 3. Liga am Wochenende vom 21. bis 23. Dezember 2018 in die Winterpause. Die Klubs der 2. Bundesliga starten vom 29. bis 31. Januar 2019 wieder in den Spielbetrieb. Die 3. Liga wird am Wochenende vom 25. bis 28. Januar 2019 in die Rückrunde starten, die wie in der 1. Bundesliga am 18. Mai enden wird. Die Saison der 2. Bundesliga wird einen Tag später, am 19. Mai 2019, beendet.

So wird der DFB-Pokal ausgetragen

Der DFB-Pokal 2018/2019 beginnt mit den Spielen der ersten Hauptrunde am 17. bis 20. August 2018. Weiter geht es mit der zweiten Runde am 30. und 31. Oktober 2018, ehe am 5. und 6. Februar 2019 das Achtelfinale folgt. Die nächsten Termine: Viertelfinale am 2. und 3. April 2019 und Halbfinale am 23. und 24. April 2019. Das DFB-Pokalendspiel steigt am 25. Mai 2019 wie gewohnt im Olympiastadion Berlin.

Die Termine des Rahmenplans im Überblick

1. Bundesliga

Hinrunde (1.-17. Spieltag) : 24./26. August 2018 bis 21./23. Dezember 2018

: 24./26. August 2018 bis 21./23. Dezember 2018 Winterpause : 24. Dezember 2018 bis 17. Januar 2019

: 24. Dezember 2018 bis 17. Januar 2019 Rückrunde (18.-34. Spieltag): 18./21. Januar 2019 bis 18. Mai 2019

2. Bundesliga

Hinrunde (1.-18. Spieltag) : 3./5. August 2018 bis 21./23. Dezember 2018

: 3./5. August 2018 bis 21./23. Dezember 2018 Winterpause : 24. Dezember 2018 bis 28. Januar 2019

: 24. Dezember 2018 bis 28. Januar 2019 Rückrunde (18.-34. Spieltag): 29./31. Januar 2019 bis 19. Mai 2019

3. Bundesliga

Hinrunde (1.-18. Spieltag) : 27./30. Juli 2018 bis 21./23. Dezember 2018

: 27./30. Juli 2018 bis 21./23. Dezember 2018 Winterpause : 24. Dezember 2018 bis 24. Januar 2019

: 24. Dezember 2018 bis 24. Januar 2019 Rückrunde (18.-34. Spieltag): 25./28. Januar 2019 bis 18. Mai 2019

DFB-Pokal

1. Hauptrunde: 17./20. August 2018

17./20. August 2018 2. Hauptrunde: 30./31. Oktober 2018

30./31. Oktober 2018 Achtelfinale: 5./6. Februar 2019

5./6. Februar 2019 Viertelfinale: 2./3. April 2019

2./3. April 2019 Halbfinale: 23./24. April 2019.

23./24. April 2019. Finale: 25. Mai 2019