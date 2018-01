Handball-EM 2018 - Modus, Teams, Gruppen & EM-Spielplan

Das bringt das Sportjahr 2018 in Berlin und in der Welt

In Kroatien geht es vom 12. bis 28. Januar 2018 für die Handball-Nationalmannschaft der Männer um die Mission Titelverteidigung. Bei der Handball-EM 2018 will das Team von Bundestrainer Christian Prokop den Coup von 2016 wiederholen und zum dritten Mal Europameister werden.

Das erste Vorrundenspiel bestreitet das DHB-Team am Sonnabend (13. Januar 2018) gegen Montenegro. Die weiteren Vorrundengegner sind Slowenien am Montag (15. Januar) und Mazedonien am Mittwoch (17. Januar).

Wo wird die EM ausgetragen?

Die 13. Handball-EM 2018 findet, wie schon die EM 2000, in Kroatien statt. Gespielt wird in vier Arenen. Titelverteidiger Deutschland bestreitet alle Vorrundenspiele (Gruppe C) in der Arena Zagreb. Dort werden auch alle Spiele der Endrunde ausgetragen. Die anderen Gruppen tragen ihre Spiele in Split (Gruppe A), in Varazdin (Gruppe D) und in Porec (Gruppe B) aus.

Wie ist der Modus bei der Europameisterschaft?

Insgesamt sind 16 Mannschaften bei der EM mit dabei und werden in der Vorrunde auf vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt. Die jeweils drei besten Team einer Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, die ab dem 18. Januar in zwei Gruppe á 6 Mannschaften ausgetragen wird. Die Punkte aus der Vorrunde bleiben dabei erhalten. Der Erste und der Zweite der Zwischenrunden-Gruppe kommen jeweils ins Halbfinale am 26. Januar. Die Gewinner bestreiten am Sonntag (28. Januar) das Finale in der Arena Zagreb.

Handball-EM 2018 - Das sind die Favoriten

DHB-Vizepräsident Bob Hanning blickt optimistisch auf das Turnier: "Wir sind in der Lage, jede Mannschaft in Europa zu schlagen. Diesen Anspruch müssen wir auch selbstbewusst vertreten - allerdings in dem Wissen, dass wir da oben in der Weltspitze nicht alleine sind." Als Top-Favoriten auf den EM-Titel 2018 gelten Olympiasieger Dänemark und Weltmeister Frankreich.

Die Handball-EM findet seit 1994 alle zwei Jahre statt. Rekord-Europameister mit vier Titeln ist Schweden. Deutschland durfte bereits zwei Mal den Pokal in die Höhe halten: 2004 und 2016. Von 2006 bis 2014 teilten sich Frankreich und Dänemark abwechselnd den Pokal.

Das ist der deutsche Kader für die Europameisterschaft 2018 im Überblick

Nach den beiden Vorbereitungsspielen gegen Island hat sich der Bundestrainer auf einen Kader festgelegt. Drei EM-Helden von 2016 hat Prokop überraschend aus dem EM-Kader gestrichen. Nicht mit dabei sind der Melsunger Finn Lemke, Rune Dahmke vom THW Kiel sowie Fabian Wiede von den Füchsen Berlin. Zudem verzichtet der Bundestrainer vorläufig auf Marian Michalczik (Minden).

Kein EM-Ticket für Wiede

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (THW Kiel)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain)

Rückraum links: Maximilian Janke (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin)

Rückraum Mitte: Steffen Fäth (Füchse Berlin), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Kai Häfner (TSV Hannover Burgdorf), Steffen Weinhold (THW Kiel)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tobias Reichmann (MT Melsungen)

Kreis: Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen), Bastian Roschek (SC DHfK Leipzig)

Wie sehen die Gruppen bei der EM 2018 aus?

In Kroatien hat das DHB-Team eine schwere, aber machbare Gruppe erwischt. In der Vorrunde geht man den Schweden und Dänen, die auch mögliche Gegner hätten sein können, vorerst aus dem Weg. Deutschland startet wie schon beim Titelgewinn 2016 in Gruppe C in die Vorrunde.

Gruppe A: Kroatien, Schweden, Serbien, Island

Gruppe B: Frankreich, Weißrussland, Norwegen, Österreich

Gruppe C: Deutschland, Mazedonien, Montenegro, Slowenien

Gruppe D: Spanien, Dänemark, Tschechien, Ungarn

Diese Spiele bestreitet das DHB-Team in der Vorrunde

Deutschland gegen Montenegro (1. Vorrundenspiel)

Sonnabend, 13. Januar 2018, 17:15 Uhr



Die deutsche Auswahl hat eine insgesamt negative Bilanz gegen Montenegro vorzuweisen. In insgesamt drei Partien ging man nur einmal als Sieger vom Platz (29:21). Zwei Begegnungen verloren das DHB-Team knapp (25:27 und 31:27). Alle drei Vergleiche datieren aus den Jahren 2012 und 2013.

Slowenien gegen Deutschland (2. Vorrundenspiel)

Montag, 15. Januar 2018, 18:15 Uhr

Deutlich besser fällt die Bilanz gegen den 2. Gegner der Vorrunde Slowenien aus. In den insgesamt 16 bisher ausgetragenen Partien mussten die Deutschen keine Niederlage einstecken: 15 Partien wurden gewonnen, in einer Begegnung trennten sich die Teams mit einem Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen im Mai 2017 konnte das DHB-Team mit 25:20 Toren für sich entscheiden. Das Torverhältnis aus allen Partien beträgt 486 Tore bei 407 Gegentreffern.

Deutschland gegen Mazedonien (3. Vorrundenspiel)

Mittwoch, 17. Januar 2018, 20:30 Uhr

Auch der dritte Gegner zählt eher zu den Wunschgegnern der deutschen Nationalmannschaft. Vier Partien bestritten die Handball-Nationalmannschaften von Deutschland und Mazedonien bislang gegeneinander. Alle vier Begegnungen konnte die deutsche Auswahl für sich entscheiden. Der höchste Sieg feierten die Deutschen bei der ersten Begegnung 1999 mit 25:36. Beim letzten Aufeinandertreffen im Jahr 2013 siegte das DHB-Team mit 28:23.

Wo kann man die EM 2018 im TV und Stream sehen?

Die EM 2018 wird im Free-TV übertragen. ARD und ZDF haben sich die Rechte gesichert und zeigen alle Spiele des DHB-Teams live.

So sehen Sie die Handball EM 2018 live im TV und Stream

Wer qualifiziert sich für Olympia?

Der Gewinner der Europameisterschaft 2018 qualifiziert sich automatisch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Sollte der amtierende Weltmeister Frankreich den EM-Titel holen, ist auch der zweite EM-Finalist für die Spiele Darüber hinaus werden noch zwei Plätze für Qualifikationsturniere vergeben, bei denen insgesamt sechs Tickets für Tokio 2020 zu vergeben sind.

Der komplette Spielplan der Handball-EM 2018

Gruppe A in Split

1. Spieltag:

Freitag, 12. Januar (18:15 Uhr): Schweden - Island

Freitag, 12. Januar (20:30 Uhr): Kroatien - Serbien

2. Spieltag:

Sonntag, 14. Januar (18:15 Uhr): Serbien - Schweden

Sonntag, 14. Januar (20:30 Uhr): Island - Kroatien

3. Spieltag:

Dienstag, 16. Januar (18:15 Uhr): Serbien - Island

Dienstag, 16. Januar (20:30 Uhr): Kroatien - Schweden

Gruppe B in Porec

1. Spieltag:

Freitag, 12. Januar (18:15 Uhr): Weißrussland - Österreich

Freitag, 12. Januar (20:30 Uhr): Frankreich - Norwegen

2. Spieltag:

Sonntag, 14. Januar (18:15 Uhr): Österreich - Frankreich

Sonntag, 14. Januar (20:30 Uhr): Norwegen - Weißrussland

3. Spieltag:

Dienstag, 16. Januar (18:15 Uhr): Frankreich - Weißrussland

Dienstag, 16. Januar (20:30 Uhr): Norwegen - Österreich

Gruppe C in Zagreb

1. Spieltag:

Samstag, 13. Januar (17:15 Uhr): Deutschland - Montenegro

Samstag, 13. Januar (19:30 Uhr): Mazedonien - Slowenien

2. Spieltag:

Montag, 15. Januar (18:15 Uhr): Slowenien - Deutschland

Montag, 15. Januar (20:30 Uhr): Montenegro - Mazedonien

3. Spieltag:

Mittwoch, 17. Januar (18:15 Uhr): Deutschland - Mazedonien

Mittwoch, 17. Januar (20:30 Uhr): Montenegro - Slowenien

Gruppe D in Varazdin

1. Spieltag:

Samstag, 13. Januar (18:15 Uhr): Spanien - Tschechische Republik

Samstag, 13. Januar (20:30 Uhr): Dänemark - Ungarn

2. Spieltag:

Montag, 15. Januar (18:15 Uhr): Ungarn - Spanien

Montag, 15. Januar (20:30 Uhr): Tschechische Republik - Dänemark

3. Spieltag:

Mittwoch, 17. Januar (18:15 Uhr): Tschechische Republik - Ungarn

Mittwoch, 17. Januar (20:30 Uhr): Spanien - Dänemark

Zwischenrunden-Spiele

Freitag, 19. Januar: Dritter Gr. C - Zweiter Gr. D

Freitag, 19. Januar: Zweiter Gr. C - Dritter Gr. D

Sonntag, 21. Januar: Erster Gr. C - Erster Gr. D

Sonntag, 21. Januar: Zweiter Gr. C - Zweiter Gr. D

Dienstag, 23. Januar: Dritter Gr. C - Erster Gr. D

Dienstag, 23. Januar: Erster Gr. C - Dritter Gr. D

Mittwoch, 24. Januar: Erster Gr. C - Zweiter Gr. D

Mittwoch, 24. Januar: Zweiter Gr. C - Erster Gr. D

Mittwoch, 24. Januar: Dritter Gr. C - Dritter Gr. D

Halbfinale:

Freitag, 26. Januar (18:00 Uhr): Erster Zwischenrunde Gruppe 1 - Zweiter Zwischenrunde Gruppe 2

Freitag, 26. Januar (20:30 Uhr): Erster Zwischenrunde Gruppe 2 - Zweiter Zwischenrunde Gruppe 2

Spiel um Platz 3:

Sonntag, 28. Januar (18:00 Uhr): Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale:

Sonntag, 28. Januar (20:30 Uhr): Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2