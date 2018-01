Handball-EM 2018 in Kroatien So sehen Sie die Handball EM 2018 live im TV und Stream

Das bringt das Sportjahr 2018 in Berlin und in der Welt

Auftakt zur Handball-EM 2018 in Kroatien: Am Sonnabend (13. Januar) startet für die deutsche Handball-Nationalmannschaft das Unternehmen Titelverteidigung.

Handball-EM 2018 - Das sind die Favoriten

DHB-Vizepräsident Bob Hanning blickt optimistisch auf das Turnier: "Wir sind in der Lage, jede Mannschaft in Europa zu schlagen. Diesen Anspruch müssen wir auch selbstbewusst vertreten - allerdings in dem Wissen, dass wir da oben in der Weltspitze nicht alleine sind." Als Top-Favoriten auf den EM-Titel 2018 gelten Olympiasieger Dänemark und Weltmeister Frankreich.

Deutsche Handballer wollen EM-Titel verteidigen Bei der Handball-EM in Kroatien warten auf das deutsche Team starke Gegner. Deutsche Handballer wollen EM-Titel verteidigen

Die Handball-EM findet seit 1994 alle zwei Jahre statt. Rekord-Europameister mit vier Titeln ist Schweden. Deutschland durfte bereits zwei Mal den Pokal in die Höhe halten: 2004 und 2016. Von 2006 bis 2014 teilten sich Frankreich und Dänemark abwechselnd den Pokal.

Wie sehen die Gruppen bei der EM 2018 aus?

In Kroatien hat das DHB-Team eine schwere, aber machbare Gruppe erwischt. In der Vorrunde geht man den Schweden und Dänen, die auch mögliche Gegner hätten sein können, vorerst aus dem Weg. Deutschland startet wie schon beim Titelgewinn 2016 in Gruppe C in die Vorrunde.

Gruppe A: Kroatien, Schweden, Serbien, Island

Gruppe B: Frankreich, Weißrussland, Norwegen, Österreich

Gruppe C: Deutschland, Mazedonien, Montenegro, Slowenien

Gruppe D: Spanien, Dänemark, Tschechien, Ungarn

Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu Modus, Gruppen, Spieler & Spielplan der Handball-EM 2018 im Überblick.

Handball-EM 2018 - Modus, Kader, Gruppen & EM-Spielplan

Das sind die Termine der Spiele mit deutsche Beteiligung

Deutschland gegen Montenegro - Sonnabend, 13. Januar 2018, 17:15 Uhr

Slowenien gegen Deutschland - Montag, 15. Januar 2018, 18:15 Uhr

Deutschland gegen Mazedonien - Mittwoch, 17. Januar 2018, 20:30 Uhr

So sehen Sie die Europameisterschaft live im TV

Die EM 2018 wird im Free-TV übertragen. ARD und ZDF haben sich die Rechte gesichert und zeigen alle Spiele des DHB-Teams live. Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen allerdings nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Sollte das DHB-Team frühzeitig ausscheiden, werden keine weiteren Spiele gezeigt.

Erst nach der Vorrunde wird die weitere Aufteilung der übertragenen Spiele der deutschen Mannschaft zwischen ARD und ZDF festgelegt. Sollten sich die Deutschen für die Hauptrunde qualifizieren, soll anschließend ein Spiel in der ARD und zwei Spiele im ZDF übertragen werden.

Handball-EM 2018: Die Spiele des DHB-Teams im Livestream

Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV werden alle Spiele der deutschen Mannschaft in einem Live-Stream bei ARD und ZDF zur Verfügung gestellt. Die Live-Streams zur Handball-EM 2018 können sowohl über PC als auch über mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets empfangen werden. Hier geht es zu den Mediatheken: Livestream der ARD und Livestream des ZDF. Alle Spiele der Handball-EM 2018 ohne deutsche Beteiligung werden im Live-Stream bei Sportdeutschland.tv und Handball-Deutschland.tv ausgestrahlt.

Die Höhepunkte der EM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Video

Die Berliner Morgenpost ist bei allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2018 hautnah mit dabei und zeigt kurz nach Spielende die Höhepunkte der Partien (abrufbar eine Stunde nach Spielende).

Alle Spiele der EM 2018 im Liveticker

Zudem bietet die Berliner Morgenpost umfassende Informationen zur Handball-2018 mit Terminen, Statistiken und Livetickern zu allen Spielen. Hier verpassen Sie kein Spiel der EM und kein Tor der deutschen Nationalmannschaft:

>>> Liveticker zu allen Spielen der Europameisterschaft 2018