„Wir vermissen ihn“

Bayern-Trainer Vincent Kompany war am Freitag auf dem Gelände an der Säbener Straße zusammengebrochen und vom Notarzt abgeholt worden. Der 40-Jährige liegt weiterhin im Krankenhaus.



„Über solche Situationen macht man sich immer Gedanken“, sagt Mauro Lustrinelli am Montagnachmittag, als er auf das Thema Belastung von Trainern zu sprechen kam. Der Profifußball sei ein Geschäft, bei dem man ständig im Vordergrund stehe. Gerade deshalb benötigt man ein Gleichgewicht. Jeder Mensch reagiere dabei anders und müsse selbst herausfinden, was ihm guttue. Er habe für sich eine gute Balance gefunden, erklärt er. Mal reichen ihm zehn Minuten Pause, mal eine halbe Stunde, mal zwei Stunden. Wichtig sei, solche Auszeiten bewusst zu nutzen.



Kompany wünscht er eine schnelle Rückkehr: „Wir vermissen ihn.“ Zugleich sei der Vorfall ein Signal dafür, dass auch Trainer Pausen benötigen. Er räumt zudem mit einem Vorurteil auf. Es heiße manchmal, Fußballer machen nicht viel. Tatsächlich geht es aber um weit mehr als die Stunde auf dem Trainingsplatz. „Wir machen viel mit den Gedanken, mit Emotionen“, sagt er. Gerade deshalb sei es wichtig, Ruhe und Gleichgewicht zu finden.



