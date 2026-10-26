Union Berlin ist im Aufwind. Der Bundesligist ist seit drei Spielen ungeschlagen. Auf das 1:0 gegen Elversberg folgte ein 0:0 gegen Borussia Dortmund. Am Samstag erkämpften die Köpenicker ein 1:1 gegen den FC Augsburg. Nach dem Abpfiff rückte Fußball in den Hintergrund. Der FCA gab bekannt, dass Juma Bah auf Instagram rassistisch beleidigt und bedroht worden sei. Union teilte den Beitrag der Augsburger. Sportlich laufen derweil die Vorbereitungen auf den Pokalabend in Köln.
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BM mit Material von dpa/sid/afp