Steffen Baumgart ohne Mütze bei den „Löwen“, Mauro Lustrinelli als Quizfrage bei „Wer wird Millionär?“: Bei Union Berlin drehte sich zuletzt vieles ums Fernsehen. Sportlich gab es am vergangenen Wochenende ein 0:0 gegen Dortmund und einen 2:1-Sieg der Frauen gegen Nürnberg. Am Samstag steht für die Köpenicker die Partie beim FC Augsburg an, und auch die Pläne für die bevorstehende Länderspielpause stehen bereits fest: Die Köpenicker reisen nach Niedersachsen.
Wir berichten über die spannendsten News rund um Union Berlin im Blog.
Auch interessant
Lesen Sie auch
Die wichtigsten News zu Union Berlin aus dem Vormonat findet ihr hier.
BM mit Material von dpa/sid/afp