Nach falsch beantworteter Frage: Union Berlin lädt „Wer wird Millionär“-Kandidaten ein

Statt viel Geld wenigstens ein Ticket für die Alte Försterei: Am Montagabend war im Fernsehen zu sehen, wie Noah Petrik in der Quizsendung „Wer wird Millionär“ an der 2000‑Euro-Frage scheiterte. „Wer übernahm im Juli das Traineramt bei den Eisernen?“, hatte Moderator Günther Jauch gefragt. Zur Wahl standen Igor Spassikowski, Mauro Lustrinelli, Erling Gaudigaard und Jimmy Sexyhexi.



Trotz der Hilfe seines Telefonjokers entschied sich der Kandidat für Igor Spassikowski. Union und Trainer Mauro Lustrinelli nahmen den TV‑Auftritt mit Humor. Auf Instagram teilte der Verein einen Screenshot von der Frage und ein Foto von Lustrinelli und schrieb dazu: „Die richtige Antwort ist Antwort D.“ Gemeint war damit die Antwortmöglichkeit „Jimmy Sexyhexi“.



Nun haben die Köpenicker Petrik zum Heimspiel am 1. November gegen den 1. FC Köln eingeladen. Dort erhält er nicht nur eine Stadiontour, sondern trifft auch auf den Union-Trainer. Lustrinelli scherzte am Mikrofon bei Sky über den Besuch: „Wir haben eine gute Aktion gemacht. Wir haben ihn eingeladen zu einem Union-Spiel gegen Köln. Er hat zugesagt, so können wir uns mal kennenlernen.“ Nach dem Wochenende wird Petrik den Namen Lustrinelli vermutlich nicht mehr so schnell aus seinem Gedächtnis löschen.