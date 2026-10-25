Union Berlin ist im Aufwind. Der Bundesligist ist seit drei Spielen ungeschlagen. Auf das 1:0 gegen Elversberg folgte ein 0:0 gegen Borussia Dortmund. Am Samstag erkämpften die Köpenicker ein 1:1 gegen den FC Augsburg. Nach dem Abpfiff rückte der Sport in den Hintergrund. Der FCA gab bekannt, dass Juma Bah auf Instagram rassistisch beleidigt und bedroht worden sei. Union teilte den Beitrag der Augsburger.

Die Frauen der Köpenicker sind heute im Einsatz. Sie spielen am siebten Bundesliga-Spieltag um 17 Uhr beim HSV in Hamburg.

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BM mit Material von dpa/sid/afp