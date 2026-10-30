Union Berlin steht vor offenen Fragen. Fünf Gegentore in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Köln sind schwer zu verdauen. Was zuvor in der Liga funktionierte, brach im Rheinland nach der Pause komplett zusammen. Zuletzt äußerten sich auch prominente Fans der Köpenicker sehr deutlich und mit viel Skepsis zur Lage.

Vor dem Wiedersehen mit den Kölnern am Sonntag (15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei trainierte Andrej Ilic am Freitag intensiv mit.

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BM mit Material von dpa/sid/afp