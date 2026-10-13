Kalifornien, Vancouver Island und die Metropolen der nordamerikanischen Westküste: Hapag-Lloyd Cruises hat den Preis für die 16-tägige Kreuzfahrt „Kalifornischer Lifestyle trifft auf kanadische Lebensfreude“ mit der „MS Europa“ um 30 Prozent reduziert.

Aktuell sinkt der Startpreis von 6.890 auf 4.823 Euro pro Person. Reisende sparen damit 2.067 Euro. Die Sonderaktion gilt allerdings nur für Neubuchungen bis zum 21. Oktober 2026.

Die Konditionen im Überblick:

Reise: Kalifornischer Lifestyle trifft auf kanadische Lebensfreude

Kalifornischer Lifestyle trifft auf kanadische Lebensfreude Schiff: „MS Europa“

„MS Europa“ Termin: 18. März bis 3. April 2027

18. März bis 3. April 2027 Dauer: 16 Tage

16 Tage Start und Ziel: San Francisco

San Francisco Aktueller Preis: Ab 4.823 statt 6.890 Euro pro Person

Ab 4.823 statt 6.890 Euro pro Person Ersparnis: 2.067 Euro beziehungsweise 30 Prozent

2.067 Euro beziehungsweise 30 Prozent Aktionsende: 21. Oktober 2026

21. Oktober 2026 Reise ansehen

Routenverlauf der Reise „Kalifornischer Lifestyle trifft auf kanadische Lebensfreude“. An/Ab San Francisco (18.03. bis 03.04.27). © Hapag-Lloyd Cruises

16 Tage mit "MS Europa" in Nordamerika statt 6.890,00 € 30% 4.823,00 € Reise ansehen

„MS-Europa“-Kreuzfahrt: Diese Bedingungen gelten für 30 Prozent Rabatt

Hapag-Lloyd Cruises bewirbt die Reise derzeit als „Tipp der Woche“. Die 30 Prozent Ermäßigung gelten für den Preis der Seereise im SILBER-Tarif in den jeweils buchbaren Kategorien bei Doppelbelegung.

Berücksichtigt werden ausschließlich Neubuchungen vom 7. bis 21. Oktober 2026. Das Aktionskontingent ist begrenzt. Zudem lässt sich der Preisvorteil nicht mit anderen Angeboten und Rabatten kombinieren. Die auf der Webseite genannten Ab-Preise enthalten die Ermäßigung bereits.

Kreuzfahrt ab San Francisco: Mit der „MS Europa“ Richtung Kanada

Die Reise beginnt am 18. März 2027 in San Francisco. Die erste Nacht verbringen die Gäste bereits an Bord, bevor die „MS Europa“ am folgenden Vormittag Kurs nach Norden nimmt.

Erster Hafen ist Astoria im US-Bundesstaat Oregon. Die Stadt liegt an der Mündung des Columbia River und blickt auf eine lange maritime Geschichte zurück. Hapag-Lloyd Cruises bietet dort unter anderem Ausflüge zum Fort Clatsop, nach Cannon Beach und entlang der Küste Oregons an. Die Landaktivitäten sind kostenpflichtig.

Anschließend erreicht das Schiff Vancouver Island. In Victoria bleibt die „MS Europa“ vom Mittag des 22. März bis zum Abend des folgenden Tages. Damit haben Reisende mehr als einen Tag Zeit für die kanadische Inselhauptstadt. Zu den angebotenen Ausflügen zählen eine Walbeobachtung, eine Fahrradtour sowie ein Besuch der Butchart-Gärten.

Der Capilano-Stausee (Capilano Reservoir) nahe Vancouver in British Columbia, Kanada. © Hapag-Lloyd Cruises

„MS Europa“ in Vancouver: Zwei Nächte an Kanadas Westküste

Nach einem Tag in Nanaimo erreicht die „MS Europa“ am Abend des 24. März Vancouver. Erst am 26. März um 18 Uhr legt das Schiff wieder ab.

Damit bleibt Zeit, die kanadische Metropole auch jenseits eines kurzen Tagesstopps kennenzulernen. Stanley Park, Canada Place und die Lage zwischen Pazifik und Bergen prägen das Stadtbild. Optional bietet Hapag-Lloyd Cruises unter anderem eine Stadtrundfahrt mit Besuch der Capilano-Hängebrücke sowie einen Flug mit dem Wasserflugzeug über Vancouver an.

Den vollständigen Reiseverlauf der „MS Europa“ können Sie hier ansehen.

Seattle und Kalifornien: Diese Stopps stehen auf der Route

Nächste große Station ist Seattle. Die „MS Europa“ läuft dort am Morgen des 27. März ein und bleibt bis zum folgenden Abend. Sehenswürdigkeiten wie die Space Needle, der Pike Place Market und Chihuly Garden and Glass liegen damit ebenso in Reichweite wie Ausflüge zu den Snoqualmie Falls.

Nach zwei Seetagen folgt Eureka an der nordkalifornischen Küste. Neben der viktorianisch geprägten Altstadt zählt vor allem die Natur der Umgebung zu den Besonderheiten. Ausflüge führen beispielsweise in den Humboldt Redwoods State Park, wo einige der mächtigsten und ältesten Bäume der Region wachsen. Auch Kajaktouren in der Humboldt Bay werden angeboten.

In San Francisco lässt sich die das „moderne Weltwunder“ Golden Gate Bridge, erbaut 1937, bestaunen und überqueren. © Hapag-Lloyd Cruises

San Francisco: Zwei Nächte zum Abschluss der Kreuzfahrt

Am 1. April kehrt die „MS Europa“ nach San Francisco zurück. Das Schiff bleibt dort noch zwei Nächte, bevor die Reise am 3. April endet.

Damit können Reisende die Stadt am Ende der Kreuzfahrt noch einmal ausführlicher erkunden. Hapag-Lloyd Cruises nennt unter anderem Panoramafahrten durch San Francisco, einen Ausflug ins Napa Valley und – wetterabhängig – Flüge mit dem Wasserflugzeug. Auch ein Ausflug mit dem historischen Napa Valley Wine Train zählt zu den angebotenen Möglichkeiten.

Familienreise mit der „MS Europa“: Angebote für Kinder und Jugendliche

Hapag-Lloyd Cruises führt die Kreuzfahrt ausdrücklich als Familienreise. Für Kinder und Jugendliche gibt es eigene Landprogramme; daneben werden Familienausflüge angeboten. Für Kinder ab vier Jahren stehen spezielle Kinder- und Teenagerausflüge auf dem Programm. An Bord gehören unter anderem gemeinsame Abendessen mit den Betreuern sowie an Seetagen ein Langschläfer-Service zum Konzept.

Einen weiteren thematischen Schwerpunkt bildet „Parks & Gardens“. Ein Experte begleitet ausgewählte Garten- und Parkbesuche mit Vorträgen an Bord. Die entsprechenden Ausflüge kosten extra und haben teilweise nur wenige Plätze.

Was ist auf der „MS Europa“ im Reisepreis enthalten?

An Bord stehen fünf Restaurants ohne Aufpreis zur Verfügung. Zur Vollpension gehören Frühstück, Spätaufsteherfrühstück, Lunch und Dinner sowie Patisserie und Snacks. Kaffee- und Teespezialitäten sowie ausgewählte Softdrinks sind ebenfalls eingeschlossen.

In den Suiten gehören eine Minibar mit alkoholfreien Getränken und Bier sowie ein 24-Stunden-Suitenservice zu den Leistungen. Zudem stehen ein 15 Meter langer beheizbarer Meerwasser-Pool, ein Whirlpool und ein Fitnessbereich mit Meerblick zur Verfügung.

Wie lange gilt der reduzierte Preis?

Die 30-Prozent-Aktion endet am 21. Oktober 2026. Sie gilt nur für Neubuchungen im Aktionszeitraum und solange das begrenzte Kontingent verfügbar ist. Welche Kategorien noch zum reduzierten Preis angeboten werden, zeigt die Buchungsseite.

Neben dieser Aktion nennt Hapag-Lloyd Cruises für die Reise weitere Angebote im PLATIN-Tarif, darunter Kombinationsvorteile mit angrenzenden Reisen und besondere Konditionen für Alleinreisende. Diese Vorteile lassen sich jedoch nicht mit dem „Tipp der Woche“ kombinieren.

Mit der „MS Europa“ in die USA und Kanada 30 Prozent Ermäßigung im SILBER-Tarif. Aktion bis 21. Oktober 2026* Verfügbarkeit prüfen

*Für Neubuchungen vom 7. bis 21. Oktober 2026, jeweils buchbare Kategorien bei Doppelbelegung, limitiertes Kontingent; nicht mit anderen Angeboten und Rabatten kombinierbar.