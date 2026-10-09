Gletscher reichen zwischen dunklen Bergen bis ans Meer, Eisberge treiben durch Fjorde, und im arktischen Sommer bleibt es selbst nachts hell. Wer Spitzbergen oder Grönland per Schiff bereist, erlebt allerdings keine Kreuzfahrt nach starrem Fahrplan. Wetter und Eis entscheiden mit, welche Küsten, Buchten und Anlandungsplätze erreichbar sind.

Im Sommer 2027 fahren „HANSEATIC nature“, „HANSEATIC inspiration“ und „HANSEATIC spirit“ auf unterschiedlichen Expeditionen in die Arktis. Einige konzentrieren sich auf Spitzbergen oder Grönland, andere verbinden mehrere Regionen miteinander. Die längste der hier vorgestellten Reisen durchquert in 29 Tagen die Nordwestpassage zwischen Alaska und Grönland.

Mehrere Reisen sind derzeit reduziert. Zwei Grönland-Expeditionen gehören zu den „Tipps der Woche“ von Hapag-Lloyd Cruises. Bei Neubuchung bis 14. Oktober 2026 kostet die Seereise im SILBER-Tarif dort aktuell 20 beziehungsweise 25 Prozent weniger.

Drei Arktis-Reisen im Überblick

Island und Südwestgrönland: aktuell 25 Prozent günstiger

Am 23. Juni 2027 legt die „HANSEATIC inspiration“ in Reykjavik zur „Expedition rund um Island und Südwestgrönland“ ab. Zunächst umrundet das Schiff Island, anschließend überquert es den Nordatlantik Richtung Grönland.

Vulkanlandschaften, Wasserfälle und schroffe Küsten prägen den ersten Teil. In Südwestgrönland übernehmen Gletscher, Fjorde und Eisberge die Kulisse. In der Disko Bucht können die Zodiacs bei passenden Eis- und Wetterverhältnissen zwischen den Eisformationen eingesetzt werden. Der aktuelle Ab-Preis beträgt 8.768 statt 11.690 Euro pro Person. Das entspricht 25 Prozent Ermäßigung.

Von Hamburg bis nach Spitzbergen

Die „HANSEATIC nature“ verlässt Hamburg am 7. Juni 2027 zur „Expedition Norwegen und Nordwestspitzbergen“. Zunächst fährt sie entlang der norwegischen Fjordküste, passiert das Nordkap und setzt anschließend ihren Kurs Richtung Spitzbergen fort. Nach 15 Tagen endet die Reise in Longyearbyen.

Im Norden Spitzbergens bestimmen Gletscher, Eis und arktische Tierwelt das Landschaftsbild. Zodiac-Fahrten und Landgänge mit Experten ergänzen die Seetage, sofern Wetter und Eis sie erlauben. Für Reisende aus Norddeutschland hat die Route einen zusätzlichen Vorteil: Die Reise beginnt direkt in Hamburg. Der derzeitige Frühbucherpreis beträgt 10.990 statt 11.790 Euro pro Person.

Spitzbergen und Norwegen im Spätsommer 2027

Am 17. August 2027 startet die „HANSEATIC nature“ in Longyearbyen zu einer weiteren buchbaren Spitzbergen-Expedition. Die Reise verbindet den Archipel mit der norwegischen Küste und endet am 1. September in Hamburg. Auf diesem „Polarlicht-Abenteuer“ nimmt das Expeditionsschiff unter anderem Kurs auf die Inside Passage durch Norwegens Fjord- und Inselwelt. Anschließend orientiert sich die Route an Norwegens Küste.

„Nature Walk“ nennt die Reederei den vorderen Decksumlauf der HANSEATIC-Schiffe. Von hier aus lässt sich bei angemessener Witterung die Natur wie von kaum einer anderen Kreuzfahrtschiff-Klasse beobachten. © Hapag-Lloyd Cruises/Hübner

Arktis-Reisen nach Fahrtgebiet auswählen

Wer sich noch nicht auf ein Fahrtgebiet festgelegt hat, kann die Reisen zunächst nach ihrem Charakter unterscheiden:

Spitzbergen: Fjorde, Gletscher, Mitternachtssonne und arktische Tierwelt prägen den Hochsommer. Zu den Reisen.

Fjorde, Gletscher, Mitternachtssonne und arktische Tierwelt prägen den Hochsommer. Zu den Reisen. Von Hamburg nach Spitzbergen: Norwegens Fjordküste, Nordkap und Hocharktis verbinden sich auf einer längeren Anreise per Schiff. Zur Reise.

Norwegens Fjordküste, Nordkap und Hocharktis verbinden sich auf einer längeren Anreise per Schiff. Zur Reise. Island und Grönland: Vulkanlandschaften treffen auf Gletscher, Eis und Fjorde. Zur Reise.

Vulkanlandschaften treffen auf Gletscher, Eis und Fjorde. Zur Reise. Grönland intensiv: Reisen konzentrieren sich auf Nordwestgrönland oder verbinden West- und Ostküste. Zu den Reisen.

Reisen konzentrieren sich auf Nordwestgrönland oder verbinden West- und Ostküste. Zu den Reisen. Nordwestpassage: 29 Tage zwischen Alaska und Grönland – Eis und Wetter bestimmen unterwegs den möglichen Kurs. Zur Reise.

Was unterscheidet eine Expeditionskreuzfahrt von einer klassischen Kreuzfahrt?

Auf klassischen Kreuzfahrten strukturieren feste Häfen und Liegezeiten den Reiseverlauf. In Polarregionen muss der Fahrplan flexibler bleiben.

Spitzbergen zeigt das besonders gut. Welche Fjorde, Küstenabschnitte und Anlandungsplätze tatsächlich erreichbar sind, entscheidet sich teilweise erst vor Ort. Wo es die Bedingungen erlauben, bringen Zodiacs die Gäste näher an Küsten, Gletscher und Eisformationen.

An Land begleiten Experten verschiedener Fachrichtungen die Gruppen. Sie unternehmen Wanderungen mit den Gästen und ordnen Geologie, Tierwelt und Geschichte ein. Vorträge und die Ocean Academy an Bord vertiefen die Themen.

„Inspired by nature“ ist das Motto der drei HANSEATIC-Expeditionsschiffe. Bei Ausflügen steht die größtmögliche Nähe zur Natur im Mittelpunkt, wie auf diesem Bild bei der Anlandung in Cuverville Island. © Hapag-Lloyd Cruises/Denger

Spitzbergen: Welche Expeditionen sind aktuell buchbar?

Spitzbergen und Norwegen 2027: Vom 17. August bis 1. September 2027 reist die „HANSEATIC nature“ von Longyearbyen über Spitzbergen und Norwegens Küste nach Hamburg.

Die Route verbindet die Hocharktis mit einer Rückreise entlang der norwegischen Küste und endet direkt an der Elbe.

© Hapag-Lloyd Cruises

Polarlicht-Abenteuer Expedition Spitzbergen und Norwegen 15 Tage mit "HANSEATIC nature" von Longyearbyen bis Hamburg (17.08. bis 01.09.2026) Reise ansehen

Drei Spitzbergen-Umrundungen im Sommer 2028: Im Juli und August 2028 stehen wieder klassische Spitzbergen-Umrundungen mit der „HANSEATIC nature“ im Fahrplan:

Außerdem startet die „HANSEATIC nature“ bereits am 23. Juni 2028 eine weitere Expedition ab Hamburg. Das Schiff reist über Norwegen nach Nordwestspitzbergen und erreicht Longyearbyen am 8. Juli. Auch für diesen Termin gilt die Frühbucherermäßigung bis 31. Oktober 2027. Zur Reise „Expedition Norwegen und Nordwestspitzbergen“.

Was macht eine Spitzbergen-Expedition aus?

Hornsund, Smeerenburgfjord, Liefdefjord oder Hinlopenstraße gehören zu den möglichen Fahrtgebieten. Eis und Wetter entscheiden darüber, welche Passagen tatsächlich befahrbar sind.

Auf Spitzbergen leben unter anderem Walrosse, Robben und Eisbären. Wo und wann sich Tiere zeigen, lässt sich nicht planen. Offene Decks, Zodiacs und Landgänge ermöglichen unterschiedliche Perspektiven auf Landschaft und Tierwelt.

Im Hochsommer kommt die Mitternachtssonne hinzu. Über Wochen verschwindet die Sonne nicht unter dem Horizont.

Von Hamburg bis nach Spitzbergen

Die „Expedition Norwegen und Nordwestspitzbergen“ beginnt am 7. Juni 2027 direkt in Hamburg. Zunächst fährt die „HANSEATIC nature“ entlang Norwegens Küste. Fjorde und kleinere Orte begleiten die Reise Richtung Norden, bevor das Schiff das Nordkap passiert und den offenen Weg nach Spitzbergen einschlägt.

Mit jedem Breitengrad verändert sich die Landschaft. Im Norden Spitzbergens dominieren Gletscher, Eis und hocharktische Küsten. Am 22. Juni erreicht das Schiff Longyearbyen.

Der Frühbucherpreis beträgt derzeit 10.990 statt 11.790 Euro pro Person.

Routenführung der Reise „Expedition Norwegen und Nordwestspitzbergen“ mit der HANSEATIC nature (07.06.-22.06.2027 ab Hamburg bis Longyearbyen) © Hapag-Lloyd Cruises

Im Zauber der Mitternachtssonne Expedition Norwegen und Nordwestspitzbergen 15 Tage mit "HANSEATIC nature" von Hamburg bis Longyearbyen (07.06. bis 22.06.27) Reise ansehen

Island und Südwestgrönland: Feuer trifft Eis

Die „HANSEATIC inspiration“ verlässt Reykjavik am 23. Juni 2027. Die Reise kombiniert erstmals eine Umrundung Islands mit Südwestgrönland .Auf Island wechseln Vulkanlandschaften, Wasserfälle und Küstenregionen einander ab. Nach der Überfahrt nach Grönland bestimmen Gletscher, Fjorde und Eisberge die Tage. Reise hier ansehen.

Gerade dieser Wechsel unterscheidet die Route von einer reinen Grönland-Expedition: Innerhalb einer Reise erleben Sie zwei Landschaftsräume mit unterschiedlicher geologischer Geschichte.

Routenführung der Reise „Expedition rund um Island und Südwestgrönland“ ab Reykjavik bis Kangerlussauq (23.06. bis 08.07.27) © Hapag-Lloyd Cruises

25 Prozent Ermäßigung bis 14. Oktober: Die Reise gehört derzeit zu den „Tipps der Woche“. Im SILBER-Tarif beträgt der ausgewiesene Ab-Preis 8.768 statt 11.690 Euro pro Person.

Die Ermäßigung gilt für Neubuchungen vom 30. September bis 14. Oktober 2026, in den jeweils ausgeschriebenen Kategorien bei Doppelbelegung. Das Kontingent ist begrenzt; mit anderen Angeboten oder Rabatten lässt sich die Aktion nicht kombinieren.

Premierenreise Expedition rund um Island und Südwestgrönland 12 Tage mit HANSEATIC inspiration von Reykjavik bis Kangerlussauq (23.06. bis 06.07.27) Reise ansehen

Nordwestgrönland: Gletscher, Tundra und kleine Siedlungen

Am 8. Juli 2027 startet die „HANSEATIC inspiration“ in Kangerlussuaq zur „Expedition Nordwestgrönland“. Zwölf Tage später kehrt das Schiff dorthin zurück.

An der Westküste liegen unter anderem der Eqip-Sermia-Gletscher sowie Orte wie Uummannaq und Kangersuatsiaq. Weiter nördlich erreicht die „HANSEATIC inspiration“ die Regionen um Qaanaaq, Siorapaluk, Old Thule und Kap York. Neben Eis und Gletschern rücken dort Geschichte und Gegenwart der Inuit stärker in den Blick.

Wale, Robben und Moschusochsen leben in der Region. Begegnungen mit ihnen bleiben jedoch Naturbeobachtungen und keine planbaren Programmpunkte.

Routenführung der Reise „Expedition Nordwestgrönland“ mit HANSEATIC nature (08.07. bis 20.07.27) © Hapag-Lloyd Cruises

20 Prozent Ermäßigung auf den SILBER-Tarif: Auch diese Expedition gehört zu den aktuellen „Tipps der Woche“. Der Ab-Preis beträgt 9.752 statt 12.190 Euro pro Person.

Die 20-Prozent-Ermäßigung gilt für Neubuchungen vom 30. September bis 14. Oktober 2026, in den ausgeschriebenen Kategorien bei Doppelbelegung und solange das Aktionskontingent verfügbar ist.

West- und Ostgrönland auf einer Reise

Wer beide Seiten Grönlands kennenlernen möchte, kann im September zwei sehr unterschiedliche Küstenregionen miteinander verbinden.

Die „HANSEATIC spirit“ legt am 8. September 2027 in Kangerlussuaq ab und erreicht am 27. September Hamburg. An der Westküste gehören Sisimiut und die Disko Bucht mit dem Ilulissat-Eisfjord zu den Stationen.

Routenführung der Reise „Expedition West- und Ostgrönland“ von Kangerlussuaq bis Hamburg (08.09. bis 27.09.27) © Hapag-Lloyd Cruises

Weiter südlich wartet der Prins Christian Sund. Die etwa 64 Kilometer lange Passage misst stellenweise nur rund 500 Meter. Ob die „HANSEATIC spirit“ den Sund durchqueren kann, entscheidet die Eislage.

An der abgelegenen Ostküste unternehmen die Gäste Wanderungen mit Experten. Im September können sich dort bereits Polarlichter zeigen. Am Ende der Expedition fährt die „HANSEATIC spirit“ direkt in den Hamburger Hafen ein.

Der aktuelle Frühbucherpreis beträgt 13.790 statt 14.990 Euro pro Person.

Expedition West- und Ostgrönland Reise ansehen

Nordwestpassage: 29 Tage zwischen Alaska und Grönland

Die längste Reise dieses Überblicks beginnt am 10. August 2027 in Seward/Alaska. Erst 29 Tage später erreicht die „HANSEATIC spirit“ Kangerlussuaq in Grönland .Dazwischen liegt die Nordwestpassage. Der Seeweg durch den kanadisch-arktischen Archipel hängt bis heute von Eis und Wetter ab.

Bevor das Schiff die kanadische Arktis erreicht, passiert es die Alaska-Halbinsel und die Aleuten. In der Nordwestpassage entscheidet sich unterwegs, welche Wasserwege offen sind und wo Zodiacs eingesetzt oder Landgänge unternommen werden können.

Routenführung der Reise „Expedition Nordwestpassage“ von Seward bis Kangerlussuaq (10.08. bis 08.09.27) © Hapag-Lloyd Cruises

Eisbären, Moschusochsen, Polarfüchse und Wale gehören zur Tierwelt der Region. Ob sie während der Reise auftauchen, bleibt dem natürlichen Verhalten der Tiere überlassen.

Der aktuelle Frühbucherpreis beträgt 27.990 statt 29.490 Euro pro Person.

Expedition Nordwestpassage 29 Tage mit HANSEATIC spirit von Seward nach Kangerlussuaq (10.08. bis 08.09.27) Reise ansehen

Spitzbergen, Grönland oder Nordwestpassage – welche Reise passt?

Hinter dem Begriff Arktis verbergen sich sehr unterschiedliche Reiseerlebnisse:

Spitzbergen eignet sich für Reisende, die Fjorde, Gletscher und arktische Tierwelt auf einem vergleichsweise kompakten Archipel erleben möchten.

eignet sich für Reisende, die Fjorde, Gletscher und arktische Tierwelt auf einem vergleichsweise kompakten Archipel erleben möchten. Island und Südwestgrönland kombiniert Vulkanlandschaften mit Gletschern und Eis.

kombiniert Vulkanlandschaften mit Gletschern und Eis. Nordwestgrönland widmet der grönländischen Arktis, kleinen Siedlungen und der Kultur der Inuit mehr Raum.

widmet der grönländischen Arktis, kleinen Siedlungen und der Kultur der Inuit mehr Raum. West- und Ostgrönland verbindet zwei unterschiedliche Küsten und endet direkt in Hamburg.

verbindet zwei unterschiedliche Küsten und endet direkt in Hamburg. Die Nordwestpassage richtet sich an Reisende, die 29 Tage Zeit mitbringen und einen besonders flexiblen Expeditionsverlauf suchen.

Was die drei HANSEATIC-Expeditionsschiffe verbindet

Auf den vorgestellten Reisen kommen „HANSEATIC nature“, „HANSEATIC inspiration“ und „HANSEATIC spirit“ zum Einsatz.

Alle drei Schiffe wurden für Expeditionsreisen konzipiert. Zodiacs bringen die Gäste je nach Fahrtgebiet näher an Küsten und Eisformationen oder an mögliche Anlandungsstellen. Experten unterschiedlicher Fachrichtungen begleiten die Expeditionen, unternehmen Wanderungen und vermitteln in Vorträgen Hintergrundwissen zu Natur, Tierwelt und Geschichte.

Von offenen Decks lassen sich Küsten, Gletscher und Tiere beobachten, ohne dass Scheiben den Blick begrenzen.

Welche Preisvorteile gelten derzeit?

Die Ermäßigungen unterscheiden sich je nach Reise.

Besonders hoch fallen die aktuellen Preisunterschiede bei den beiden „Tipps der Woche“ aus:

Island und Südwestgrönland: 8.768 statt 11.690 Euro – 25 Prozent weniger

8.768 statt 11.690 Euro – 25 Prozent weniger Nordwestgrönland: 9.752 statt 12.190 Euro – 20 Prozent weniger

Die Aktionen gelten für Neubuchungen vom 30. September bis 14. Oktober 2026 im SILBER-Tarif, in den jeweils ausgeschriebenen Kategorien bei Doppelbelegung. Das Kontingent ist begrenzt und die Ermäßigung nicht mit anderen Angeboten oder Rabatten kombinierbar.

Für weitere Reisen gelten Frühbucherermäßigungen bis 31. Oktober 2026:

Norwegen und Nordwestspitzbergen: 10.990 statt 11.790 Euro

10.990 statt 11.790 Euro West- und Ostgrönland: 13.790 statt 14.990 Euro

13.790 statt 14.990 Euro Nordwestpassage: 27.990 statt 29.490 Euro

Bei den Spitzbergen-Expeditionen 2028 mit der „HANSEATIC nature“ läuft die derzeit ausgewiesene Frühbucherfrist bis 31. Oktober 2027.

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Häufige Fragen zu Arktis-Kreuzfahrten

Was ist eine Expeditionskreuzfahrt?

Bei einer Expeditionskreuzfahrt stehen besondere Fahrtgebiete, Naturbeobachtungen und flexible Erkundungen stärker im Mittelpunkt als auf klassischen Kreuzfahrten. Wetter und Eis können den Tagesablauf verändern. Je nach Reise gehören Zodiac-Fahrten, Anlandungen, Wanderungen und Expertenbegleitung zum Konzept.

Wann ist die beste Zeit für eine Arktis-Kreuzfahrt?

Das hängt vom gewünschten Fahrtgebiet ab. Die vorgestellten Reisen liegen zwischen Juni und September. Auf Spitzbergen erleben Reisende im Hochsommer die Mitternachtssonne. In Grönland können sich im September bereits Polarlichter zeigen.

Was unterscheidet Spitzbergen und Grönland?

Spitzbergen bündelt Fjorde, Gletscher und arktische Tierwelt auf einem vergleichsweise kompakten Archipel. Grönland erstreckt sich über wesentlich größere Küstenregionen und verbindet Gletscherlandschaften mit heutigen und historischen Siedlungsräumen der Inuit.

Kann eine Arktis-Kreuzfahrt in Hamburg starten?

Ja. Die „HANSEATIC nature“ legt am 7. Juni 2027 in Hamburg ab und fährt über Norwegens Küste und das Nordkap nach Spitzbergen. Andere Arktis-Expeditionen enden in Hamburg.

Was ist die Nordwestpassage?

Als Nordwestpassage bezeichnet man Seewege durch den kanadisch-arktischen Archipel zwischen Atlantik und Pazifik. Welche Abschnitte befahrbar sind, hängt bis heute von der Eislage ab. Die „HANSEATIC spirit“ plant 2027 eine 29-tägige Expedition von Alaska nach Grönland.