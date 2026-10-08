Wer eine Kreuzfahrt mit weniger Gästen sucht, findet im Sommerprogramm 2027 von Hapag-Lloyd Cruises sehr unterschiedliche Routen. Auf der MS Europa reisen maximal 400 Gäste, auf der MS Europa 2 maximal 500. Damit gehören beide zu den kleineren Hochsee-Kreuzfahrtschiffen.

Die Reisen führen unter anderem in die Ostsee, zu den norwegischen Fjorden, ins Mittelmeer und nach Großbritannien. Mit der MS Europa 2 geht es zudem auf Fernreisen durch Asien und Afrika. Mehrere Routen beginnen oder enden in Hamburg.

Für zahlreiche Sommerreisen 2027 weist Hapag-Lloyd Cruises bei Buchung bis zum 31. Oktober 2026 reduzierte Preise aus. Wie hoch der Preisvorteil ausfällt, unterscheidet sich je nach Reise.

Drei Sommerreisen mit aktuellen Preisvorteilen

Die Routen unterscheiden sich nicht nur bei den Reisezielen, sondern auch beim derzeitigen Preisvorteil. Drei Beispiele zeigen die Bandbreite.

Von Nizza bis nach Hamburg

Die 16-tägige Reise „Küstenzauber von Nizza bis Hamburg“ startet am 31. Mai 2027. Mit der MS Europa geht es über Spanien, Portugal, Frankreich und Belgien Richtung Norden. In Lissabon bleibt das Schiff bis in den Abend. Weitere Stationen liegen unter anderem in der Bretagne und Normandie sowie in Antwerpen. Am 16. Juni endet die Reise in Hamburg. Der aktuell ausgewiesene Einstiegspreis liegt bei 5.733 statt 8.190 Euro. Das sind 2.457 Euro beziehungsweise rund 30 Prozent weniger.

Ostsee ab Hamburg

Am 18. Juli startet die MS Europa zur zwölftägigen Reise „Sommerliches Ostsee-Rauschen“ von Hamburg nach Kiel. Zu den Stationen zählen unter anderem Kopenhagen, Danzig, Stockholm und Riga. Gleich zu Beginn fährt das Schiff durch den Nord-Ostsee-Kanal. Aktuell beginnt die Reise bei 6.620 statt 7.220 Euro.

Norwegen mit Fjorden, Lofoten und Nordkap

Die Reise „Naturschönheiten Norwegens“ führt vom 30. Juli bis 13. August 2027 mit der MS Europa von Kiel nach Hamburg. Auf der Route liegen unter anderem Sandnes, Olden, Molde, die Lofoten, Honningsvåg, Bodø, Trondheim und Ålesund. Eine Besonderheit ist die Fahrt durch die Inside Passage. Hapag-Lloyd Cruises verweist darauf, dass die geringe Größe der MS Europa diese Passage ermöglicht. Der aktuell ausgewiesene Einstiegspreis liegt bei 7.390 statt 8.190 Euro.

Sommer 2027: Reisen nach Zielgebiet auswählen

Noch nicht auf eine einzelne Reise festgelegt? Das Sommerprogramm lässt sich auch nach Regionen eingrenzen:

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Wann gilt ein Kreuzfahrtschiff eigentlich als klein?

Eine allgemeingültige Grenze gibt es nicht. Mit maximal 400 Gästen auf der MS Europa und maximal 500 auf der MS Europa 2 liegen beide Schiffe jedoch deutlich unter der Passagierzahl großer Kreuzfahrtschiffe. Entscheidend ist dabei weniger die Länge des Schiffes als die Zahl der Menschen, die gleichzeitig an Bord reisen.

Kleiner bedeutet nicht automatisch besser. Große Kreuzfahrtschiffe bieten häufig mehr Entertainment, eine umfangreichere Freizeitinfrastruktur oder ein größeres Angebot für Familien. Kleinere Schiffe setzen andere Schwerpunkte.

MS Europa vor dem Geirangerfjord (links) und MS Europa 2 © Hapag-Lloyd Cruises

Weniger Gäste an Bord – was verändert sich auf der Reise?

Mehr Raum bei weniger Mitreisenden: Auf der MS Europa und der MS Europa 2 verteilen sich einige Hundert Gäste auf Restaurants, Bars, Außendecks und weitere öffentliche Bereiche. Hapag-Lloyd Cruises hebt bei beiden Schiffen den persönlichen Freiraum hervor. Für die beiden Luxusschiffe gibt die Reederei ein Crew-Gäste-Verhältnis von nahezu eins zu eins an.

Mehrere Restaurants ohne festen Tisch: Auch kleinere Schiffe müssen gastronomisch nicht auf wenige Möglichkeiten beschränkt sein. Laut Reederei gibt es auf der MS Europa fünf Restaurants, auf der MS Europa 2 sieben. Feste Tischzeiten und eine feste Platzzuordnung gibt es nicht.

Zwei Beispiele für Genussräume auf See: Links das „Elements“ auf der „Europa 2“, rechts ein Blick ins Restaurant „Venezia“ auf der „MS Europa“. © Hapag-Lloyd Cruises

Die Schiffsgröße kann den Reiseweg beeinflussen: Bei der Reise „Naturschönheiten Norwegens“ ermöglicht die geringe Größe der MS Europa nach Angaben von Hapag-Lloyd Cruises die Fahrt durch die Inside Passage.

Auf mehreren Reisen sind zudem längere Hafenaufenthalte vorgesehen. Teilweise bleiben die Schiffe bis in den Abend oder über Nacht an einem Ort – etwa in Stockholm, Riga oder Lissabon sowie auf einzelnen Mittelmeerinseln.

Ostsee: Von Hamburg zu den Metropolen des Baltikums

Mit der Route „Sommerliches Ostsee-Rauschen“ startet die MS Europa am 18. Juli in Hamburg. Nach der Passage des Nord-Ostsee-Kanals stehen unter anderem Kopenhagen, Danzig, Stockholm und Riga auf dem Programm. Am 30. Juli endet die Reise in Kiel.

Routenführung der Reise „Sommerliches Ostsee-Rauschen“ mit der MS Europa (18.07.-30.07.2027 ab Hamburg bis Kiel) © Hapag-Lloyd Cruises

„Sommerliches Ostsee-Rauschen“ 12 Tage mit MS Europa von Hamburg bis Kiel (18.07. bis 30.07.27) Reise ansehen

Eine zweite Möglichkeit ist „Mare Balticum: Tradition trifft Moderne“. Die MS Europa startet am 30. August ebenfalls in Hamburg und verbindet unter anderem Stockholm und Tallinn mit weiteren Zielen an der Ostsee.

Norwegen: Fjorde, Lofoten und Nordkap

Eine der längeren Norwegen-Routen ist „Naturschönheiten Norwegens“ vom 30. Juli bis 13. August. Neben Fjorden gehören auch Lofoten und Nordkap zu den landschaftlichen Schwerpunkten.

© Hapag-Lloyd Cruises

„Naturschönheiten Norwegens“ 14 Tage MS Europa von Kiel bis Hamburg (30.07. bis 13.08.27) Reise ansehen

Daneben verbindet „Zu den Fjorden und Vulkanen des Nordens“ mehrere Regionen. Die MS Europa startet am 16. Juni in Hamburg. Edinburgh und die Orkneys stehen ebenso auf der Route wie Island und anschließend die norwegischen Fjorde. Nach 16 Tagen kehrt das Schiff nach Hamburg zurück.

Mit der MS Europa 2 gibt es außerdem „Norwegens Naturwunder“. Die 15-tägige Reise startet am 28. August in Hamburg und endet am 12. September in Kiel. Fjorde, Lofoten und Nordkap bilden auch hier die Schwerpunkte.

Mittelmeer: Inseln und Küsten statt Fjordpanorama

Beim „Mediterranen Inselhopping“ fährt die MS Europa ab 17. Mai von Mallorca nach Nizza. Die Route verbindet Mallorca und Menorca unter anderem mit Sizilien, Lipari, Capri, Ponza, Elba und Korsika.

Routenführung der Reise „Mediterranes Inselhopping“ mit der MS Europa (17.05.-27.05.2027 ab Palma de Mallorca bis Nizza) © Hapag-Lloyd Cruises

Mit der MS Europa 2 stehen zwei weitere Varianten zur Wahl. „Zwischen Inselglanz und Küstencharme“ führt von Teneriffa über die Kanaren, Andalusien und die Balearen bis nach Civitavecchia. Bei „Mediterrane Eleganz“ geht es im August von Civitavecchia nach Mallorca – mit Stationen unter anderem an Elba, der ligurischen Küste, der Côte d’Azur und auf den Balearen.

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Von Südeuropa nach Hamburg

Für Reisende aus Hamburg und Norddeutschland sind Routen interessant, die im Süden Europas beginnen und direkt an der Elbe enden.

Bei „Küstenzauber von Nizza bis Hamburg“ führt die 16-tägige Reise über die iberische Halbinsel sowie französische und belgische Küstenregionen bis nach Hamburg. Der aktuell ausgewiesene Einstiegspreis liegt bei 5.733 statt 8.190 Euro – der größte prozentuale Preisvorteil unter den von uns geprüften Reisen.

Routenführung der Reise „Küstenzauber von Nizza bis Hamburg“ mit der MS Europa (31.05.-16.06.2027 ab Nizza bis Hamburg) © Hapag-Lloyd Cruises

Später im Sommer folgt die MS Europa 2 mit „Europas vielfältige Westküste“. Die Reise beginnt am 15. August auf Mallorca und führt unter anderem über Lissabon, das Baskenland, französische Küstenregionen und Antwerpen nach Hamburg.

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Großbritannien: Drei unterschiedliche Routen

Großbritannien steht im Sommer 2027 mehrfach auf dem Fahrplan. Beim „Britischen Sommermärchen“ fährt die MS Europa vom 2. bis 18. Juli ab und bis Hamburg durch England, Schottland und Irland.

Routenführung der Reise „Britisches Sommermärchen“ mit der MS Europa (02.07.-18.07.2027 ab/bis Hamburg) © Hapag-Lloyd Cruises

„Very British: Beatles, Belfast und Black Tea“ beginnt am 17. August in Kiel und endet in Hamburg. Zu den Stationen gehören unter anderem Edinburgh, die Isle of Skye, Belfast, Liverpool und Cornwall. Auch „Britain’s Finest“ mit der MS Europa 2 ist weiterhin buchbar. Die Reise startet am 24. September in Hamburg und führt über Cornwall, Westirland und die schottischen Highlands zurück an die Elbe.

MS Europa 2 auf Fernreise: Von Asien bis Afrika

Wer deutlich weiter reisen möchte, findet im Sommerprogramm der MS Europa 2 drei aufeinanderfolgende Fernreisen.

Den Auftakt bildet „Fokus Fernost: Trends, Kultur und asiatische Rituale“ ab 2. Juni von Hongkong nach Mauritius. Von dort führt „Abenteuer Südafrika“ weiter nach Kapstadt. Anschließend startet am 3. Juli „Von endlosen Dünen zu Atlantik-Träumen“ entlang der afrikanischen Westküste bis nach Teneriffa.

Bei den beiden Afrika-Reisen fallen die aktuellen Preisunterschiede größer aus: Nach dem derzeitigen Stand liegen die reduzierten Preise jeweils rund 25 Prozent unter dem regulären Niveau.

Routenführung der Reise „Fokus Fernost: Trends, Kultur und asiatische Rituale“ mit der MS Europa 2 (02.06.-20.06.2027 ab Honkong bis Port Louis/Mauritius) © Hapag-Lloyd Cruises

Frühbucherermäßigung: Wie viel lässt sich derzeit sparen?

Die Frühbucherermäßigung fällt nicht bei jeder Sommerreise gleich hoch aus. Bei den von uns geprüften, derzeit buchbaren Reisen reichen die absoluten Preisunterschiede von einigen hundert Euro bis zu mehr als 2.400 Euro. Am deutlichsten fällt der Unterschied aktuell bei „Küstenzauber von Nizza bis Hamburg“ aus: 5.733 statt 8.190 Euro entsprechen rund 30 Prozent beziehungsweise 2.457 Euro.

Entscheidend ist deshalb der Preis der konkreten Reise. Die derzeit ausgewiesenen Frühbucherpreise gelten bei den geprüften Angeboten bei Buchung bis zum 31. Oktober 2026.

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Häufige Fragen zu kleinen Kreuzfahrtschiffen

Wann gilt ein Kreuzfahrtschiff als klein?

Eine allgemeingültige Grenze gibt es nicht. Die MS Europa bietet Platz für maximal 400 Gäste, die MS Europa 2 für maximal 500. Damit liegen beide deutlich unter der Passagierzahl vieler großer Hochsee-Kreuzfahrtschiffe.

Wie viele Gäste reisen auf der MS Europa und MS Europa 2?

Auf der MS Europa reisen maximal 400 Gäste, auf der MS Europa 2 maximal 500.

Was ist der Unterschied zwischen MS Europa und MS Europa 2?

Die MS Europa ist klassischer ausgerichtet und nimmt maximal 400 Gäste auf. Die MS Europa 2 ist moderner und legerer konzipiert und bietet Platz für maximal 500 Gäste. Auch beim gastronomischen Angebot unterscheiden sich die Schiffe.

Welche Reisen starten oder enden in Hamburg?

Im Sommer 2027 beginnen oder enden verschiedene Ostsee-, Norwegen-, Großbritannien- und Westeuropa-Reisen in Hamburg. Dazu gehören beispielsweise „Sommerliches Ostsee-Rauschen“, „Zu den Fjorden und Vulkanen des Nordens“ und „Küstenzauber von Nizza bis Hamburg“.

Wie lange gilt die Frühbucherermäßigung?

Bei den von uns geprüften Sommerreisen werden reduzierte Preise bei Buchung bis zum 31. Oktober 2026 ausgewiesen.