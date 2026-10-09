Schmale Fjorde, kleine Häfen und abgelegene Inseln prägen viele Skandinavien-Reisen der „HANSEATIC nature“. Das Expeditionsschiff von Hapag-Lloyd Cruises nimmt höchstens 230 Gäste auf. Seine kompakte Bauweise ermöglicht Fahrten durch schmale Passagen und in kleinere Häfen. Viele Reisen beginnen oder enden in Hamburg.

Je nach Jahreszeit verändert sich der Charakter der Reise. Im Herbst und Winter nimmt die „HANSEATIC nature“ Kurs auf die norwegische Küste und die Lofoten. Im Januar fährt sie über die Ostsee bis nach Lappland. Andere Termine bringen Sie zum Nordkap, ins Baltikum oder zu skandinavischen Städten.

Für mehrere Reisen Ende 2028 und Anfang 2029 weist Hapag-Lloyd Cruises derzeit Frühbucherpreise bis zum 29. Februar 2028 aus. Die Ersparnis unterscheidet sich je nach Termin.

Drei Skandinavien-Reisen im Überblick

Polarlichter entlang der norwegischen Küste

Am 25. November 2026 legt die „HANSEATIC nature“ in Hamburg zur 15-tägigen Reise „Polarlicht-Abenteuer Norwegen: Lichtspiel-Festival der Natur“ ab. Am 10. Dezember kehrt das Schiff nach Hamburg zurück.

Unterwegs wechseln norwegische Fjorde, die Lofoten und die Küsten Nordnorwegens einander ab. Die langen Winternächte schaffen viel Zeit, den Himmel nach Polarlichtern abzusuchen. Ob die Aurora tatsächlich erscheint, hängt vor allem von Bewölkung und Sonnenaktivität ab.

Die Reise ist derzeit ab 14.690 Euro pro Person buchbar.

Nordkap, Inside Passage und Geirangerfjord

Wer langfristiger plant, kann vom 6. bis 16. November 2028 mit der „HANSEATIC nature“ von Tromsø nach Hamburg reisen. Die zehntägige Route „Norwegens Fjorde mit Nordkap“ verbindet den hohen Norden mit einigen der bekanntesten Fjordlandschaften Norwegens.

Zunächst nimmt das Schiff Kurs auf Honningsvåg und das Nordkap. Danach fährt die „HANSEATIC nature“ südwärts und passiert auf der Inside Passage über weite Strecken Inseln und Festland aus kurzer Distanz. Später erreicht sie den Geirangerfjord und Molde. Auch Anfang November können bei passenden Bedingungen Polarlichter am Himmel erscheinen.

Der aktuelle Frühbucherpreis beträgt 5.740 statt 6.140 Euro pro Person.

Norwegen im Februar 2027

Eine weitere Polarlichtreise beginnt am 4. Februar 2027 in Hamburg. Unter dem Titel „Wo sich der Himmel entflammt“ fährt die „HANSEATIC nature“ 15 Tage entlang der norwegischen Küste und anschließend zurück in die Hansestadt.

Fjorde und Lofoten zeigen sich zu dieser Jahreszeit im Winterkleid. Je nach Schneelage ergänzen Wanderungen sowie Hunde- und Rentierschlittentouren das Programm an Land.

Die Reise kostet derzeit ab 7.010 Euro pro Person.

Welche Skandinavien-Kreuzfahrten fährt die „HANSEATIC nature“?

Die Reisen lassen sich grob in fünf Gruppen einteilen:

Polarlichtreisen: Norwegische Fjorde, Lofoten und lange Herbst- und Winternächte prägen diese Fahrten.

Norwegische Fjorde, Lofoten und lange Herbst- und Winternächte prägen diese Fahrten. Lofoten, Vesterålen und Nordkap: Kürzere Norwegen-Reisen konzentrieren sich auf Inselwelten, Fjorde und den hohen Norden.

Kürzere Norwegen-Reisen konzentrieren sich auf Inselwelten, Fjorde und den hohen Norden. Lappland im Winter: Über Stockholm und den Bottnischen Meerbusen reisen Sie bis nach Schwedisch- und Finnisch-Lappland.

Über Stockholm und den Bottnischen Meerbusen reisen Sie bis nach Schwedisch- und Finnisch-Lappland. Skandinavien und Baltikum: Inseln, Dünen und kleinere Häfen bestimmen den Charakter dieser Reisen.

Inseln, Dünen und kleinere Häfen bestimmen den Charakter dieser Reisen. Advents- und Weihnachtsreisen: Winterliche Metropolen an Nord- und Ostsee oder die norwegische Fjordküste bilden die Kulisse für Reisen rund um Advent, Weihnachten und Jahreswechsel.

Polarlicht-Kreuzfahrt nach Norwegen ab Hamburg

Norwegen nimmt im Fahrplan der „HANSEATIC nature“ viel Raum ein. Mehrere 15-tägige Polarlichtreisen starten direkt in Hamburg.

Bergen und Ålesund wechseln sich mit Fjorden, Inselpassagen und den Landschaften Nordnorwegens ab. Besonders markant sind die Lofoten: Schroffe Gipfel steigen unmittelbar aus dem Meer, schmale Wasserstraßen trennen die Inseln voneinander, kleine Fischerdörfer liegen an geschützten Buchten. Im Nordmeer bestehen zudem Chancen auf Walbeobachtungen.

Polarlichter über Norwegen, gesichtet an Bord des Schwesterschiffs „HANSEATIC spirit“. © Hapag-Lloyd Cruises.

Zwischen Herbst und Frühjahr dauern die Nächte im Norden viele Stunden. Dadurch bleibt mehr Zeit für Polarlichtbeobachtungen. Bei klarem Himmel und ausreichender Sonnenaktivität kann die Aurora borealis über Fjorden und Inseln erscheinen. Im Februar und März bedeckt vielerorts Schnee die Landschaft, während die Herbsttermine den Übergang in den Winter zeigen.

Diese Polarlicht-Termine können Sie buchen

Die Abfahrt am 26. Oktober 2026 kombiniert die Norwegen-Route mit einem eigenen Musikprogramm. In Bergen, Tromsø und Stavanger sind Konzerte geplant. An Bord treten unter anderem Sopranistin Marlis Petersen, Pianist Matthias Lademann und Violinist Markus Däunert auf.

Die „HANSEATIC nature“ auf einen Blick Maximal 230 Gäste

138,7 Meter Länge

120 Außenkabinen und Suiten

Eisklasse PC6

17 Zodiacs und E-Zodiacs

Drei Restaurants Nature Walk, offene Außendecks und zwei ausfahrbare gläserne Balkone sind auf den Blick in die umgebende Landschaft ausgelegt.

Lofoten und Vesterålen: Zehn Tage im Nordmeer

Am 27. Oktober 2028 verlässt die „HANSEATIC nature“ Hamburg Richtung Tromsø. Die zehntägige Reise „Im Bann der wilden Nordmeer-Inseln“ widmet sich vor allem den Lofoten und Vesterålen.

In Svolvær bleibt das Schiff bis Mitternacht. Anschließend fährt die „HANSEATIC nature“ in den Trollfjord ein. Seine Einfahrt misst stellenweise nur rund 100 Meter, während sich die umliegenden Bergflanken bis zu etwa 1.100 Meter erheben. Auf den Vesterålen verbringt das Schiff eine Nacht in Stokmarknes.

Der aktuelle Frühbucherpreis beträgt 5.740 statt 6.140 Euro pro Person.

© Hapag-Lloyd Cruises

Norwegens Fjorde mit Lofoten und Vesteralen Im Bann der wilden Nordmeer-Inseln: 27.10.28 bis 06.11.28 Reisedetails ansehen

Nordkap-Kreuzfahrt mit Geirangerfjord und Inside Passage

Direkt im Anschluss legt die „HANSEATIC nature“ am 6. November 2028 in Tromsø zur Reise „Norwegens Fjorde mit Nordkap“ ab.

Erstes großes Ziel ist der hohe Norden rund um Honningsvåg und das Nordkap. Danach folgt das Schiff der norwegischen Küste Richtung Süden. Auf der Inside Passage fährt die „HANSEATIC nature“ über weite Strecken dicht an Inseln und Festland vorbei. Später erreicht sie den Geirangerfjord und Molde. Am 16. November läuft das Schiff in Hamburg ein.

Hapag-Lloyd Cruises nennt derzeit einen Frühbucherpreis von 5.740 statt 6.140 Euro pro Person.

© Hapag-Lloyd Cruises

Norwegens Fjorde mit Nordkap Kennenlernabenteuer des hohen Nordens: 06.11.28 bis 16.11.28 Reisedetails ansehen

Winter-Kreuzfahrt nach Lappland

Auf den Lappland-Reisen wird die Ostsee selbst zum Expeditionsgebiet. Hinter Stockholm durchquert die „HANSEATIC nature“ zunächst den Schärengarten und fährt anschließend in den Bottnischen Meerbusen. Je weiter das Schiff nach Norden kommt, desto stärker beeinflussen Eis und Wetter den Reiseverlauf.

An Land reicht das geplante Programm von Schneeschuhwanderungen über Schneemobilsafaris bis zu Hundeschlittentouren. Auch Kultur und Traditionen der Samen spielen auf diesen Reisen eine Rolle.

Ausflüge wie eine Tour mit dem Hundeschlitten können optional gebucht werden. © Hapag-Lloyd Cruises

Zwei Winterreisen können Sie im Januar 2027 buchen:

5. bis 20. Januar 2027: „Skandinavische Terra incognita“, aktuell ab 8.990 Euro

„Skandinavische Terra incognita“, aktuell ab 8.990 Euro 20. Januar bis 4. Februar 2027: „Skandinaviens weiße Wunderwelt“, aktuell ab 8.410 Euro

Adventsreisen 2028: Von London bis ins Baltikum

Im Dezember 2028 bietet Hapag-Lloyd Cruises zwei Adventsreisen mit der „HANSEATIC nature“ an.

„Glanzlichter Europas in der Vorweihnachtszeit“ beginnt am 1. Dezember in Hamburg und endet zehn Tage später in Kiel. Das Schiff läuft fünf Metropolen an, darunter vier Hauptstädte. In London fährt die „HANSEATIC nature“ auf der Themse bis zur Tower Bridge und bleibt über Nacht. Der derzeitige Frühbucherpreis beginnt bei 5.740 statt 6.140 Euro.

© Hapag-Lloyd Cruises

Am 11. Dezember legt die „HANSEATIC nature“ in Kiel zum „Winterzauber im Mare Balticum“ ab. Bis zum 19. Dezember läuft das Schiff unter anderem Stockholm, Visby, Danzig und Klaipėda an und kehrt anschließend nach Hamburg zurück. Von Klaipėda aus können Reisende die Kurische Nehrung besuchen. Für diese Reise liegt der Frühbucherpreis derzeit bei 4.440 statt 4.740 Euro.

© Hapag-Lloyd Cruises

Baltikum und Skandinavien über Ostern

Vom 21. März bis 5. April 2027 verbindet die „HANSEATIC nature“ Südschweden mit Zielen an der östlichen Ostsee.

Nach Kalmar steuert das Schiff Gotska Sandön an. Dünen, Kiefernwälder und lange Sandstrände prägen die Insel nördlich von Gotland. Lassen Wetter und Seegang eine Anlandung zu, setzen die Gäste mit den Zodiacs über und können die Insel zu Fuß erkunden.

Später läuft die „HANSEATIC nature“ Ventspils an. In Litauen dient Klaipėda als Ausgangspunkt für Ausflüge zur Kurischen Nehrung. Auf dem Rückweg nach Hamburg passiert das Schiff den Nord-Ostsee-Kanal.

© Hapag-Lloyd Cruises

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Weihnachten und Jahreswechsel an Norwegens Küste

Vom 19. Dezember 2028 bis 3. Januar 2029 verbringen die Gäste Weihnachten und den Jahreswechsel auf einer 15-tägigen Reise entlang der norwegischen Fjordküste.

Die „HANSEATIC nature“ läuft unter anderem Bergen und Ålesund an und nimmt anschließend Kurs auf die Lofoten. Während der langen Winternächte können Reisende mit etwas Glück Polarlichter beobachten. An Land gehören unter anderem Hunde- und Rentierschlittentouren sowie Wanderungen zum Programm. Für 10- bis 17-Jährige kündigt Hapag-Lloyd Cruises zudem Angebote für junge Entdecker an.

Aktuell beginnt die Reise im Frühbucherangebot bei 10.790 statt 11.490 Euro pro Person.

© Hapag Lloyd-Cruises

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Frühbucherpreise für Reisen 2028 und 2029

Für mehrere spätere Reisen nennt Hapag-Lloyd Cruises derzeit Frühbucherpreise. Bei den von uns geprüften Angeboten sparen Reisende 300 bis 700 Euro pro Person.

Dazu gehören:

Lofoten und Vesterålen: 5.740 statt 6.140 Euro

5.740 statt 6.140 Euro Nordkap und Norwegens Fjorde: 5.740 statt 6.140 Euro

5.740 statt 6.140 Euro Polarlicht-Abenteuer Norwegen: 8.640 statt 9.240 Euro

8.640 statt 9.240 Euro Glanzlichter Europas: 5.740 statt 6.140 Euro

5.740 statt 6.140 Euro Winterzauber im Mare Balticum: 4.440 statt 4.740 Euro

4.440 statt 4.740 Euro Weihnachtsabenteuer Polarlicht Norwegen: 10.790 statt 11.490 Euro

Die derzeit ausgewiesene Frühbucheraktion für Skandinavien-Routen der „HANSEATIC nature“ läuft bis 29. Februar 2028.

Was zeichnet die „HANSEATIC nature“ als Expeditionsschiff aus?

Die „HANSEATIC nature“ misst 138,7 Meter und nimmt höchstens 230 Gäste auf. Das Schiff wurde 2019 in Dienst gestellt und besitzt die Eisklasse PC6. Damit ist es auch für Fahrten in polaren Gewässern konstruiert.

Freie Sicht und Zodiacs für Erkundungen

Von den offenen Decks bleibt der Blick auf Küsten, Fjorde und Eislandschaften weitgehend frei. Der Nature Walk reicht auf Deck 6 bis an die Bugspitze. Zwei gläserne Balkone lassen sich rund zwei Meter über die Bordwand hinausschieben.

Für Erkundungen abseits klassischer Häfen stehen 17 Zodiacs und E-Zodiacs an Bord bereit. Ob sie eingesetzt werden, hängt vom Fahrtgebiet, den erforderlichen Genehmigungen sowie von Wetter und Eislage ab.

Für den besonderen Ausblick, auch nach unten, wartet die „HANSEATIC nature“ mit zwei gläsernern Balkonen auf. © Hapag-Lloyd Cruises / Christian Wyrwa

120 Außenkabinen und Suiten

Alle 120 Kabinen und Suiten liegen außen. Die Auswahl reicht von rund 21 Quadratmeter großen Panoramakabinen bis zur etwa 71 Quadratmeter großen Grand Suite. Viele Kategorien besitzen einen privaten Balkon oder French Balcony.

Drei Restaurants ohne feste Tischzeiten

Drei Restaurants stehen den Gästen an Bord offen: das HANSEATIC Restaurant, das Lido Restaurant und das Hamptons. Feste Tischzeiten gibt es grundsätzlich nicht. Alkoholfreie Getränke sowie Kaffee- und Teespezialitäten sind unabhängig vom Tarif im Reisepreis enthalten.

Blick in zwei Bordrestaurants: Links das „Hamptons“, rechts das „HANSEATIC“. © Hapag-Lloyd Cruises

Alle Reisen der „HANSEATIC nature“ ansehen

Häufige Fragen zur „HANSEATIC nature“

Welche Skandinavien-Routen fährt die „HANSEATIC nature“?

Die Reisen reichen von der norwegischen Fjordküste mit Lofoten und Nordkap über Winterfahrten nach Lappland bis zu Routen durch die Ostsee und das Baltikum.

Wie groß ist die „HANSEATIC nature“?

Das Expeditionsschiff ist 138,7 Meter lang und für höchstens 230 Gäste ausgelegt.

Kann man auf den Norwegen-Reisen Polarlichter sehen?

Herbst und Winter bieten wegen der langen Nächte gute Voraussetzungen. Für eine Sichtung müssen jedoch auch Bewölkung und Sonnenaktivität passen.

Sind die Ausflüge im Reisepreis enthalten?

Die in den Reisebeschreibungen genannten Landausflüge sind in der Regel zusätzlich buchbar. Zodiacfahrten und Anlandungen gehören zum Expeditionskonzept. Ob sie stattfinden können, hängt vom Fahrtgebiet sowie von Genehmigungen, Wetter und Eislage ab.