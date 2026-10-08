Von der Côte d’Azur entlang der europäischen Westküste bis nach Hamburg: Hapag-Lloyd Cruises hat den Preis für die 16-tägige Reise mit der MS Europa derzeit deutlich reduziert. Die Route „Küstenzauber von Nizza bis Hamburg“ ist aktuell ab 5.733 statt 8.190 Euro pro Person buchbar.

Damit sinkt der ausgewiesene Ab-Preis um 2.457 Euro beziehungsweise 30 Prozent. Viel Zeit bleibt für die Sonderaktion allerdings nicht: Sie läuft nach Angaben von Hapag-Lloyd Cruises nur bis zum 21. Oktober 2026.

Die Konditionen im Überblick:

Reise: Küstenzauber von Nizza bis Hamburg

Küstenzauber von Nizza bis Hamburg Schiff: MS Europa

MS Europa Termin: 31. Mai bis 16. Juni 2027

31. Mai bis 16. Juni 2027 Dauer: 16 Tage

16 Tage Start: Nizza

Nizza Ziel: Hamburg

Hamburg Aktueller Ab-Preis: 5.733 statt 8.190 Euro pro Person

5.733 statt 8.190 Euro pro Person Preisunterschied: 2.457 Euro beziehungsweise 30 Prozent

2.457 Euro beziehungsweise 30 Prozent Aktionsende: 21. Oktober 2026

Routenführung der Reise „Küstenzauber von Nizza bis Hamburg“ mit der MS Europa (31.05.-16.06.2027 ab Nizza bis Hamburg) © Hapag-Lloyd Cruises

„Küstenzauber von Nizza bis Hamburg“ 16 Tage mit MS Europa von Nizza nach Hamburg 31.05. bis 16.06.2027 statt 8.190,00 € 30% 5.733,00 € Reise ansehen

30 Prozent Rabatt: Diese Bedingungen gelten

Hapag-Lloyd Cruises führt den Preisvorteil als „Tipp der Woche“. Die 30 Prozent Ermäßigung gelten für den Preis der Seereise im SILBER-Tarif in den jeweils noch buchbaren Kategorien bei Doppelbelegung.

Berücksichtigt werden ausschließlich Neubuchungen vom 7. bis 21. Oktober 2026. Das Kontingent ist begrenzt. Zudem lässt sich die Aktion nicht mit anderen Angeboten und Preisvorteilen kombinieren. Auf der Webseite sind die reduzierten Ab-Preise bereits berücksichtigt.

Davon zu unterscheiden ist die ebenfalls für die Reise ausgewiesene Frühbucherermäßigung bis zum 31. Oktober 2026. Die aktuell kommunizierten 30 Prozent gelten jedoch nur im kürzeren Aktionszeitraum bis 21. Oktober.

Die MS Europa wurde 1999 in Dienst gestellt. Als Luxus-Kreuzfahrtschiff verfügt sie ausschließlich über Suiten. © Hapag-Lloyd Cruises

Von Nizza über Spanien und Portugal nach Hamburg

Die Reise startet am Abend des 31. Mai 2027 in Nizza. Nach einem Seetag erreicht die MS Europa Valencia. Dort liegt das Schiff von 8 bis 17 Uhr im Hafen. Anschließend geht es weiter entlang der spanischen Küste.

In Marbella bleibt vergleichsweise viel Zeit an Land: Die MS Europa erreicht Puerto Banús morgens um 8 Uhr und legt erst um Mitternacht wieder ab. Hapag-Lloyd Cruises bietet dort unter anderem einen Ausflug nach Ronda, einen Spaziergang durch Marbella sowie eine Segeltour entlang der Costa del Sol an. Die Landausflüge sind nicht im Reisepreis enthalten.

Noch länger ist der Aufenthalt in Lissabon. Das Schiff erreicht die portugiesische Hauptstadt am Morgen des 6. Juni und fährt erst am folgenden Tag um 18 Uhr weiter. Damit bleibt auch der Abend für einen Landgang. Zu den angebotenen Ausflügen gehören unter anderem Stadtbesichtigungen, ein Besuch des Gulbenkian-Museums und ein Fado-Abend. Hier können Sie sich den vollständigen Reiseverlauf von Nizza nach Hamburg ansehen.

Bretagne und Normandie vor dem Ziel Hamburg

Nach einem Stopp in La Coruña führt die Reise weiter Richtung Frankreich. Von St.-Malo aus wird unter anderem ein Ausflug zur Klosterinsel Mont-Saint-Michel angeboten. Weitere Möglichkeiten sind ein Rundgang durch St.-Malo oder ein Besuch der Altstadt von Dinan.

Beliebtes Ausflugsziel von St.-Malo: Die geschichtsträchtige Klosterinsel Mont-Saint-Michel © Hapag-Lloyd Cruises

Auch in Honfleur ist ein langer Aufenthalt vorgesehen. Die MS Europa kommt dort am 12. Juni um 7 Uhr an und verlässt den Hafen erst in der Nacht zum folgenden Tag. Angeboten werden unter anderem Ausflüge nach Rouen sowie ins Pays d’Auge.

Letzte Station vor dem abschließenden Seetag ist Antwerpen. Das Schiff liegt dort von 9 bis 20 Uhr. Am 16. Juni erreicht die MS Europa schließlich um 7 Uhr morgens Hamburg.

Was ist auf der MS Europa im Reisepreis enthalten?

Auf der MS Europa stehen nach Angaben von Hapag-Lloyd Cruises fünf Restaurants ohne Aufpreis zur Verfügung. Zur Vollpension gehören Frühstück, Spätaufsteherfrühstück, Lunch und Dinner sowie Patisserie und Snacks. Kaffee- und Teespezialitäten sowie ausgewählte Softdrinks sind ebenfalls eingeschlossen.

In den Suiten gehören unter anderem eine Minibar mit alkoholfreien Getränken und Bier sowie ein 24-Stunden-Suitenservice zu den Leistungen. Hinzu kommen Kultur- und Unterhaltungsangebote. Das Schiff verfügt außerdem über einen beheizbaren Meerwasser-Pool, Whirlpool und einen Fitnessbereich mit Meerblick.

Eine gastronomische Besonderheit ist THE GLOBE by Kevin Fehling. Der Hamburger Koch ist mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet und verantwortet das Gourmetrestaurant auf der MS Europa.

Spitzenkoch Kevin Fehling bei der Arbeit hinter den gastronomischen Kulissen. © Hapag-Lloyd Cruises / Christian Wyrwa

Wie lange gilt der reduzierte Preis?

Die 30-Prozent-Aktion endet am 21. Oktober 2026. Sie gilt nur, solange das dafür vorgesehene Kontingent verfügbar ist. Welche Kategorien noch zum reduzierten Preis angeboten werden, zeigt die Buchungsseite.

Nach Ende der Sonderaktion können sich Preis und Konditionen ändern. Hapag-Lloyd Cruises weist für die Reise zusätzlich eine Frühbucherermäßigung bis zum 31. Oktober 2026 aus.

MS Europa: Nizza bis Hamburg 30 Prozent Ermäßigung im SILBER-Tarif Aktion bis 21. Oktober 2026* Verfügbarkeit prüfen

*Für Neubuchungen im Aktionszeitraum, jeweils buchbare Kategorien bei Doppelbelegung, limitiertes Kontingent; nicht mit anderen Angeboten und Preisvorteilen kombinierbar.

Doch nicht die passende Route? Weitere Reisen mit MS Europa und MS Europa 2 im Sommer 2027 führen unter anderem in die Ostsee, nach Norwegen, Großbritannien und ins Mittelmeer. Zum großen Überblick der Sommerreisen 2027