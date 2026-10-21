Mehrmals im Jahr gibt es bei der Traumhausverlosung millionenschwere Immobilien in bester Lage sowie ergänzende Geldprämien zu gewinnen. Ein im Vergleich zu anderen Lotterien ungewöhnliches Konzept, das viele Fragen aufwirft. Ist die Traumhausverlosung seriös? Gibt es echte Gewinner? Wie funktioniert die Teilnahme? Und welche Folgen hat ein Gewinn?

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Ist die Traumhausverlosung seriös?

Die Traumhausverlosung ist eine staatlich genehmigte Soziallotterie, die von der Glücksspielaufsicht kontrolliert wird. Der Veranstalter wird von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (kurz GGL) auf der amtlichen Whitelist geführt und verfügt damit über die erforderliche glücksspielrechtliche Zulassung. Sämtliche Ziehungen werden laut Angaben des Veranstalters notariell überwacht und beurkundet. Öffentlich einsehbar sind die entsprechenden Beurkundungen nicht. Sie werden laut Anbieter jedoch an die GGL übermittelt.

Wer steckt hinter der Traumhausverlosung?

Die Traumhausverlosung gibt es seit Juli 2024 und wird von der gemeinnützigen Dreamify gGmbH mit Sitz in Hamburg durchgeführt. Den Vertrieb übernimmt die Lotto24* AG. Ein Teil der Erlöse aus dem Gewinnspiel wird zur Finanzierung wohltätiger Zwecke verwendet. Welche Organisationen unterstützt werden und wie die Mittel verteilt werden, kann sich von Verlosung zu Verlosung unterscheiden. In der Vergangenheit erhielten unter anderem Projekte der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), Viva con Agua und der Deutschen Krebshilfe Gelder aus der Lotterie.

Gibt es echte Gewinner bei der Traumhausverlosung?

Bei jeder Traumhausverlosung gibt es nur einen Hauptgewinner. Unterschiedliche Gewinnklassen wie im Lotto oder Eurojackpot sind nicht vorgesehen. Allerdings haben im Kampagnenzeitraum alle Spieler die Chance auf Zwischen- und Extra-Gewinne. Hauptsieger vergangener Verlosungen werden teilweise ausführlich auf der Website des Veranstalters vorgestellt. Unabhängige Interviews mit den Gewinnern gab es bislang hingegen kaum. Die Medienberichterstattung basiert überwiegend auf den offiziellen Pressemeldungen des Veranstalters.

Vereinzelt hatten Journalisten die Gelegenheit, zu verlosende Immobilien vor der Ziehung zu besichtigen. Das allein ist jedoch kein Beleg für die Seriosität der Traumhausverlosung. Allerdings gibt es bislang auch keine Berichte über Probleme mit der Lotterie, die darauf schließen lassen würden, dass es sich um eine unseriöse Veranstaltung handelt.

Das aktuelle Traumhaus an der Ostsee kommt mit vollmöbliertem Garten und BBQ-Bereich mit Big Green Egg. © Pressefoto

Wichtig: Trotz staatlicher Zulassung, behördlicher Kontrolle und gemeinnütziger Ausrichtung bleibt die Traumhausverlosung ein Glücksspiel mit einer niedrigen Gewinnwahrscheinlichkeit und einem realen Risiko, den eingesetzten Betrag vollständig zu verlieren. Auch das Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln oder eine bestehende Glücksspielsucht zu verstärken, ist real und ernst zu nehmen.

Wie funktioniert die Traumhausverlosung?

Bei der Traumhausverlosung kaufen Teilnehmer entweder Lospakete für eine einzelne Verlosung oder sie abonnieren die Lose für eine regelmäßige Teilnahme an allen kommenden Ziehungen. Je nach gewähltem Paket erhalten Spieler eine unterschiedliche Anzahl an Losen. Jedes teilnehmende Los hat grundsätzlich die gleiche Chance auf den Hauptgewinn.

Wie hoch sind die Gewinnchancen?

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist, hängt davon ab, wie viele Lose insgesamt an der jeweiligen Ziehung teilnehmen und wie viele davon ein Spieler besitzt. Eine genaue Quote lässt sich deshalb erst nach Abschluss des Losverkaufs berechnen. Bei der Verlosung eines Hauses auf Amrum am 31. August 2026 nahmen nach Angaben des Veranstalters rund 15 Millionen Lose teil. Daraus ergaben sich folgende ungefähre Chancen auf den Hauptgewinn:

Lospaket Ungefähre Gewinnchance 16 Lose 1:937.500 40 Lose 1:375.000 56 Lose 1:267.857

Mathematik-Professor Christian Hesse hat für die Redaktion die durchschnittliche Gewinnwahrscheinlichkeit auf Basis aller vergangenen Traumhausverlosungen berechnet. Bei einer Teilnahme mit 16 Losen lag diese demnach im Mittel bei 1 zu 950.000. Eine verlässliche Prognose für künftige Verlosungen lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Pauschal gilt: Je mehr Lose an der Ziehung teilnehmen, desto geringer ist die Gewinnchance für jedes einzelne Los.

Was kosten die Lose und Abonnements?

Es gibt bei der Traumhausverlosung keine Möglichkeit, ein einzelnes Los zu erwerben. Das kleinste angebotene Paket beinhaltet 16 Lose und kostet zehn Euro. Alternativ gibt es ein mittleres Paket mit 40 und ein großes mit 56 Losen. Der rechnerische Stückpreis beläuft sich bei allen Paketen auf 0,63 Euro pro Los.

Anders verhält es sich bei den Abonnements. Auch diese beginnen mit 16 Losen für zehn Euro im Monat. Das mittlere Premium-Abo beinhaltet hingegen aktuell 44 Lose für 25 Euro, was einem Stückpreis von rund 0,57 Euro entspricht. Die höchste Abostufe trägt die Bezeichnung Premium+ und umfasst gegenwärtig für 30 Euro im Monat 62 Lose. Hier sinkt der Preis für ein Los auf rechnerisch rund 0,48 Euro.

Lospaket Preis in Euro 16 Lose 10 Euro 40 Lose 25 Euro 56 Lose 35 Euro Standardabo (16 Lose je Monat) 10 Euro pro Monat Premiumabo (44 Lose je Monat) 20 Euro pro Monat Premium+-Abo (62 Lose je Monat) 30 Euro pro Monat

Die Abrechnung der Abonnements erfolgt monatlich, eine Kündigung ist jederzeit zum Monatsende möglich. Premium- und Premium+-Abonnenten nehmen zudem jeden Monat an einer Extra-Verlosung teil, bei der sie 10.000 Euro gewinnen können.

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Welche Erfahrungen machen Teilnehmer?

Nutzererfahrungen mit der Traumhausverlosung auf Bewertungsplattformen wie Trustpilot fallen überwiegend sehr positiv aus. Teilnehmer loben die einfache Teilnahme, die transparente Kommunikation und das soziale Engagement. Allerdings existieren dort keine Beiträge tatsächlicher Gewinnern. Deren Erfahrungen lassen sich nur anhand der von Dreamify veröffentlichten Siegerporträts erahnen.

Die Berichte und Pressemeldungen des Veranstalters fallen erwartungsgemäß positiv aus und konzentrieren sich auf die erfreulichen Aspekte des Gewinns. Ob die Übergabe des Hauses tatsächlich reibungslos verlief oder es im Nachhinein Probleme mit der Immobilie gab, lässt sich diesen Beiträgen nicht entnehmen.

Was passiert, wenn Sie ein Traumhaus gewinnen?

Das ist ein interessanter Aspekt. Die unverhoffte Übernahme einer Luxusimmobilie kann mit deutlich mehr Aufwand verbunden sein als ein reiner Geldgewinn. Das Haus wird nach Ermittlung des Siegers auf dessen Namen überschrieben. Die Kosten für die Grunderwerbsteuer, den Grundbucheintragung und den Notar übernimmt der Veranstalter. Alle nach der Übergabe anfallenden Ausgaben muss der neue Eigentümer jedoch selbst tragen.

Laufende Kosten wie Heizung, Strom, Wasser und Grundsteuer können sich laut Veranstalter je nach Immobilie auf einen fünfstelligen Eurobetrag pro Jahr summieren. Um diese Kosten vorerst zu decken, erhalten Gewinner zu jedem Haus eine Geldprämie in Höhe von mindestens 50.000 Euro. Sie sollten sich daher genau überlegen, ob sie sich diese Ausgaben langfristig leisten können und das Haus tatsächlich selbst bewohnen wollen. Verpflichtet sind die Gewinner dazu nicht. Es steht ihnen frei, das Haus zu verkaufen oder zu vermieten.

Welche Traumhäuser werden aktuell verlost?

Die nächste Auslosung findet am 26. Oktober 2026 statt. Dabei können Teilnehmer ein vollmöbliertes Friesenhaus mit Ostseeblick im Wert von 2,1 Millionen Euro sowie 50.000 Euro gewinnen. Die 148 Quadratmeter große Immobilie verfügt über fünf Zimmer, zwei Bäder und eine Sauna im Dachgeschoss sowie einen beheizten Gartenpavillon. Das Haus steht auf einem 2.400 Quadratmeter großen Grundstück. Die wichtigsten Informationen zur Traumhausverlosung und Bilder der aktuellen Gewinnimmobilie finden Sie hier.

Alle Eckdaten zum Haus an der Ostseeküste Gewinn: Haus plus 50.000 Euro in bar

Haus plus 50.000 Euro in bar Wert der Immobilie: 2,1 Millionen Euro

2,1 Millionen Euro Region: Kieler Bucht

Kieler Bucht Grundstück: ca. 2.400 Quadratmeter

ca. 2.400 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche : ca. 148 Quadratmeter

: ca. 148 Quadratmeter Schlafzimmer: 3

3 Bäder: 2

2 Annahmeschluss: 25. Oktober 2026, 23:59 Uhr

25. Oktober 2026, 23:59 Uhr Ziehung: 26. Oktober 2026, 10:00 Uhr

26. Oktober 2026, 10:00 Uhr Neukunden-Aktion: 16 Lose bereits ab 5 statt 10 Euro

Bereits am 4. Januar 2027 folgt die nächste Verlosung. Dann soll ein Haus mit 310 Quadratmetern Wohnfläche am Tegernsee den Besitzer wechseln. Die Immobilie bietet fünf Zimmer, vier Bäder sowie einen eigenen Fitness- und Saunabereich mit Lounge und einen Balkon mit Panoramablick. Der Tegernsee ist zehn Autominuten von der Immobilie entfernt. Das Haus hat einen Wert von 2,8 Millionen Euro. Hinzu kommt erneut eine Geldprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Was ist eine Soziallotterie? Soziallotterien werden ausschließlich von gemeinnützigen Organisationen veranstaltet. Ein großer Teil der Einnahmen fließt in soziale, kulturelle oder mildtätige Projekte. Mindestens 30 Prozent der Einnahmen müssen als Gewinne ausgeschüttet, weitere 30 Prozent für den festgelegten gemeinnützigen Zweck verwendet werden. Soziallotterien gelten als risikoärmer als klassische Lotterien: Jackpots sind nicht erlaubt. Der Höchstgewinn ist auf drei Millionen Euro begrenzt und Ziehungen dürfen maximal zweimal pro Woche stattfinden. Quelle: Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länger (GGL)

Was sind die Teilnahmebindungen der Traumhausverlosung?

Grundsätzlich darf jeder an der Traumhausverlosung teilnehmen, der die geltenden Bedingungen erfüllt. Teilnehmende müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben. Außerdem müssen sie eine Identitätsprüfung durchführen und ihr Bankkonto verifizieren lassen. Ein Kundenkonto ist ebenfalls Voraussetzung für die Teilnahme. Die Staatsbürgerschaft ist für die Teilnahme nicht relevant.

So finden sie heraus, ob Sie der Gewinner der Traumhausverlosung sind

Auf der Webeite der Traumhausverlosung gibt die Lotterie bekannt, welche Losnummer gewonnen hat. Für die Gewinnprüfung benötigen Teilnehmende eine Paket-ID. Diese steht im Login-Bereich der Verlosungswebsite unter „Mein Konto“. Ein Kundenkonto und die dazugehörige Verifizierung sind Voraussetzung. Das Team der Traumhausverlosung kontaktiert die Hausgewinner nach eigenen Angaben aber auch telefonisch.

Hinweis: Lotto darf erst ab 18 Jahren gespielt werden. Das betrifft auch das Online-Glücksspiel. Personen unter 18 Jahren dürfen weder Rubbellose kaufen noch Gewinne abholen. Das gilt auch dann, wenn Sie eine Kundenkarte oder eine Vollmacht der Eltern oder der Erziehungsberechtigten vorlegen.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) informiert zu Glücksspielsucht und über das Gefahrenpotenzial der verschiedenen Glücksspiele. Zudem bietet sie den „Check dein Spiel“-Selbsttest zum eigenen Spielverhalten sowie Beratungshilfen an.

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