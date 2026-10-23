Nach dem 19-Millionen-Euro-Gewinn vom Dienstag startet beim Eurojackpot eine neue Phase, wenn am Freitag (23.10.) wieder die Kugeln in der Trommel rollen. Alle Zahlen und Quoten gibt es im Anschluss an die Ziehung hier im Überblick.

Eurojackpot am Freitag (23.10.): Jackpot-Runde beginnt von vorne

Bei der Dienstagsziehung (20.10.) hat ein Glückspilz den Eurojackpot geknackt und rund 19 Millionen Euro gewonnen. Damit beginnt bei der Freitagsziehung am 23. Oktober eine neue Jackpot-Runde. Zehn Millionen Euro liegen in der höchsten Gewinnklasse im Pott. Bei Lotto 6aus49 blieben am Mittwoch (21.10.) hingegen die beiden höchsten Gewinnklassen unbesetzt. Hier geht es bei der Samstagsziehung (24.10.) um vier Millionen Euro. ANZEIGE: Leserinnen und Leser können exklusiv zwei Eurojackpot-Felder für 1 Euro statt regulär 5,20 Euro spielen.

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Eurojackpot am 23. Oktober: Alle Gewinnzahlen der Ziehung am Freitag

Alle Gewinnzahlen und Eurozahlen der Eurojackpot-Ziehung vom 23. Oktober:

Gewinnzahlen 5 aus 50: X – X – X – X – X

X – X – X – X – X Eurozahlen 2 aus 12: X - X

Alle Angaben ohne Gewähr.

Eurojackpot am Freitag (23.10.): Alle Quoten und Treffer

Alle Quoten und Treffer folgen hier im Anschluss an die Eurojackpot-Ziehung am 23. Oktober:

Klasse Gewinnzahlen Treffer Quoten in Euro 1 5 Richtige und 2 Eurozahlen (Ergebnisse folgen) (Ergebnisse folgen) 2 5 Richtige und 1 Eurozahl 3 5 Richtige und 0 Eurozahlen 4 4 Richtige und 2 Eurozahlen 5 4 Richtige und 1 Eurozahl 6 3 Richtige und 2 Eurozahlen 7 4 Richtige und 0 Eurozahlen 8 2 Richtige und 2 Eurozahlen 9 3 Richtige und 1 Eurozahl 10 3 Richtige und 0 Eurozahlen 11 1 Richtige und 2 Eurozahlen 12 2 Richtige und 1 Eurozahl

Alle Angaben ohne Gewähr.

Eurojackpot am Freitag (23.10.): Annahmeschluss Uhrzeit

Wer beim Eurojackpot dabei sein möchte, muss den Tipp vor dem Annahmeschluss der jeweiligen Ziehung abgeben. Dieser liegt in Deutschland je nach Bundesland zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr. Diese Zeiten gelten für die Ziehungen am Dienstag und am Freitag. Online endet die Spielteilnahme bundesweit um 18.45 Uhr. Die Ziehung beginnt gegen 20 Uhr in Helsinki (Finnland).

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19 Uhr Bayern 19 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hambur 18.45 Uhr Hessen 19 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19 Uhr

Eurojackpot-Ziehung am 23. Oktober: Uhrzeit und Ablauf

Die Eurojackpot-Ziehung findet jeden Dienstag und jeden Freitag in Helsinki statt. Die Gewinnzahlen werden zwischen 20 und 21 Uhr deutscher Zeit aus zwei getrennten Lostrommeln gezogen. Aus der ersten kommen die „fünf aus 50“-Gewinnzahlen, aus der zweiten die beiden Eurozahlen aus zwölf möglichen Zahlen. Die Trommeln heißen übrigens „Venus“ und „Pearl“.

Die komplette Auslosung erfolgt unter Aufsicht. Anschließend überprüft die zentrale Kontrollstelle in Münster die Ergebnisse und checkt, ob ein Spielschein in einem der 19 teilnehmenden Länder den Jackpot geknackt hat. Kurz darauf veröffentlichen die Lotteriegesellschaften die ersten Gewinnquoten.

Eurojackpot vom 23. Oktober: Ziehungsvideo ansehen

Die Eurojackpot-Ziehung wird genau wie Lotto 6aus49 nicht mehr im Fernsehen übertragen. Stattdessen veröffentlichen die Landeslotteriegesellschaften kurz nach der Auslosung ein Ziehungsvideo im Internet. Dort lassen sich die gezogenen Gewinnzahlen und der Ablauf der Ziehung nachvollziehen. Auch frühere Eurojackpot-Ziehungen stehen in den Archiven der Lotteriegesellschaften mit Gewinnzahlen und Ziehungsvideos weiterhin online zur Verfügung.

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Eurojackpot-Zahlen und Quoten der letzten Ziehung vom 20. Oktober

Bei der Dienstagsziehung wurde der Eurojackpot geknackt. Ein Spielschein traf alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen. Dafür werden 19.286.658,00 Euro ausgezahlt. Die zweite Gewinnklasse bliebt hingegen unbesetzt.

Diese Zahlen wurden am 20. Oktober gezogen:

Gewinnzahlen 5 aus 50: 5 - 16 - 32 - 34 - 38

5 - 16 - 32 - 34 - 38 Eurozahlen 2 aus 12: 8 - 9

Alle Angaben ohne Gewähr.

Eurojackpot-Quoten vom 20. Oktober im Überblick

Alle Treffer und Gewinnquoten der Eurojackpot-Ziehung vom 20. Oktober:

Klasse Gewinnzahlen Treffer Quoten in Euro 1 5 Richtige und 2 Eurozahlen 1 19.286.658,00 2 5 Richtige und 1 Eurozahl unbesetzt unbesetzt 3 5 Richtige und 0 Eurozahlen 7 112.637,40 4 4 Richtige und 2 Eurozahlen 21 6.193,10 5 4 Richtige und 1 Eurozahl 541 300,40 6 3 Richtige und 2 Eurozahlen 966 185,10 7 4 Richtige und 0 Eurozahlen 1036 125,50 8 2 Richtige und 2 Eurozahlen 13.916 29,70 9 3 Richtige und 1 Eurozahl 23.383 19,80 10 3 Richtige und 0 Eurozahlen 48.792 17,90 11 1 Richtige und 2 Eurozahlen 75.398 14,50 12 2 Richtige und 1 Eurozahl 341.775 9,60

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wie hoch ist der Jackpot mindestens und wo liegt die Obergrenze?

Der Eurojackpot beginnt immer bei mindestens 10 Millionen Euro. Bleibt die höchste Gewinnklasse unbesetzt, steigt die Summe bis zur Obergrenze von 120 Millionen Euro. Für den Jackpot müssen fünf Zahlen aus 50 und zwei Eurozahlen aus 12 richtig sein. Die Chance darauf liegt bei 1 zu 139.838.160. Für einen Gewinn in der niedrigsten Klasse genügen zwei richtige Gewinnzahlen und eine passende Eurozahl.

Eurojackpot: Wie funktioniert das Glücksspiel?

Auf einem Spielschein für den Eurojackpot befinden sich acht Felder mit jeweils 50 Zahlen und 12 Eurozahlen. In einem Tippfeld müssen Teilnehmende jeweils 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Eurozahlen ankreuzen. Gewinne können in zwölf unterschiedlichen Gewinnklassen erzielt werden. In Deutschland nehmen alle 16 Lottogesellschaften an der europäischen Ziehung teil.

Der Eurojackpot startet bei 10 Millionen Euro und steigt weiter an, wenn kein Spieler die erste Gewinnklasse erreicht. © Shireen Broszies/dpa | Shireen Broszies

Wie viel kostet der Spieleinsatz beim Eurojackpot?

Pro Tippfeld werden zwei Euro fällig. Dazu kommt eine einmalige Bearbeitungsgebühr von unter einem Euro pro Schein. Die zwei Euro pro Tippfeld gelten einheitlich. Die Bearbeitungsgebühr variiert. Gespielt werden kann traditionell über Papierscheine oder online.

Welche Länder sind am Eurojackpot beteiligt?

Aktuell nehmen 19 Länder am Eurojackpot teil, dazu zählen:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Italien

Niederlande

Slowenien

Spanien

Island

Norwegen

Schweden

Kroatien

Lettland

Litauen

Tschechien

Ungarn

Slowakei

Polen

Griechenland

Lotto 6aus49 oder Eurojackpot: Wo liegen die Unterschiede?

Lotto 6aus49 und Eurojackpot gehören zu den beliebtesten Lotterien in Deutschland, unterscheiden sich aber bei Jackpot-Höhe, Gewinnchancen und Spielprinzip. In unserem Überblick erklären wir, welche Lotterie höhere Gewinne verspricht und wo die Chancen auf einen Treffer besser sind.

Seit wann gibt es den Eurojackpot?

Eingeführt wurde der Eurojackpot im Jahr 2012. Seit 2022 gibt es zweimal wöchentlich Ziehungen.

Alle Angaben ohne Gewähr.