Hätten Sie gedacht, dass Currypulver gar nicht aus Indien stammt? Tatsächlich ist die Gewürzmischung eine Erfindung der damaligen britischen Kolonialherren. Um 1780 entwickelten Kaufleute die ersten kommerziellen Mischungen, um die Aromen Indiens mit nach Hause zu bringen – ohne jedes Gewürz einzeln rösten und kombinieren zu müssen. Praktische Küchenabkürzungen waren offenbar schon damals gefragt. Die Zusammensetzung variiert je nach Hersteller. Fast immer dabei sind Kurkuma für die leuchtend gelbe Farbe, Koriandersaat, Kreuzkümmel, Chili und Bockshornkleesamen. Wer es kräftiger und schärfer mag, greift zu Madrascurry. Indien in der Dose? Nicht ganz. Würzig und praktisch? Auf jeden Fall. Und wenn Sie noch zwei oder drei Minuten mehr investieren wollen: Rösten Sie das Pulver vorher ohne Fett (bis es duftet), dann bekommt das Curry ein besonders rundes und intensives Aroma.

Rezept: 20-Minuten-Curry mit Linsen und wachsweichen Eiern

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 4 Portionen.

Zubereitungszeit : ca. 20 Minuten

: ca. 20 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion ca. 25 g E, 37 g F, 33 g KH, 620 kcal

Zutatenliste für das Curry:

1 Knoblauchzehe

1 Stück Ingwer (ca. 20 g)

1 Bund Lauchzwiebeln

2 EL Öl (z. B. Rapsöl)

2 EL Madrascurrypulver

400 ml Kokosmilch

700 ml passierte Tomaten

4–5 EL Sojasoße

6 Eier (Größe M)

80 g Jalapeños (in Scheiben; Glas)

2 Dosen braune Linsen (à 240 g Abtropfgewicht)

Zutatenliste für das Chiliöl:

2 TL Sesamsamen

1 TL Chiliflocken

½ TL edelsüßes Paprikapulver

3 EL Öl (z. B. Rapsöl)

1 Für das Curry Knoblauch und Ingwer schälen und fein reiben oder sehr fein hacken. Lauchzwiebeln putzen, waschen. Den weißen Tei der Lauchzwiebeln hacken, den grünen Teil in Ringe schneiden.

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2 Öl in einem Topf erhitzen, Ingwer, Knoblauch und den weißen Teil der Lauchzwiebeln andünsten. Mit Curry bestäuben und kurz anschwitzen. Mit Kokosmilch, bis auf 4 EL, und Tomaten aufgießen. Mit Sojasoße würzen und ca. 5 Minuten köcheln lassen.

3 Inzwischen Eier in kochendem Wasser ca. 7 Minuten wachsweich garen. Jalapeños und Linsen in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Beides zur Suppe geben, ca. 5 Minuten mit erhitzen und abschmecken. Für das Chiliöl Sesam, Chiliflocken, Paprika und Öl verrühren.

4 Eier abgießen, abschrecken, pellen und halbieren. Jede Portion mit 3 Eihälften anrichten. Mit beiseitegestellter Kokosmilch und Chiliöl beträufeln. Mit Lauchzwiebelgrün bestreuen.

fmg