Unsere Schwarzwälder-Pudding-Tarte bringt alles mit, was ein guter Kuchen braucht: Schokoboden, cremigen Vanillepudding, Sahne, Kirschen und Schokoraspel. Der Pudding kommt nicht aus dem Tütchen, sondern wird im EAT Club selbst gemacht. „Eigentlich ganz einfach“, sagt unsere Konditorin Myriam. Eigentlich? „Die heiße Vanillemilch langsam zu den Eiern gießen und dabei ständig rühren“, erklärt sie. Sonst gerinnen die Eier – und statt Pudding gibt es Rührei mit Vanillenote. Anschließend kommt die Mischung zurück in den Topf und wird unter Rühren aufgekocht. Etwas Butter sorgt am Ende für ein besonders cremiges Finish. Dann darf der Pudding auf den Schokoboden. Nach dem Backen und Auskühlen folgen Sahne, Kirschgrütze und Schokoraspel. Ein bisschen Fingerspitzengefühl – und kein Rührei weit und breit.

Rezept: Schwarzwälder-Pudding-Tarte

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für ca. 16 Stücke.

Zubereitungszeit : ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

: ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit Nährwertangaben: Pro Stück ca. 7 g E, 20 g F, 33 g KH, 360 kcal

Zutatenliste für den Boden und den Pudding:

250 g Mehl

2 EL Kakaopulver

200 g Zucker

1 Prise Salz

etwas + 150 g weiche Butter

6 Eier (Größe M)

700 ml Milch

200 g Schlagsahne

1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker

80 g Speisestärke

Zutatenliste für das Topping:

250 g Schlagsahne

1 EL Zucker

1 Päckchen Sahnefestiger

3 EL Kirschwasser

250 g Kirschgrütze

1 EL Schokoladenraspel

1 Eine Tarteform mit Hebeboden (28 cm Ø) fetten. Für den Teig Mehl, Kakao, 50 g Zucker und Salz mischen. 125 g Butter in Stückchen und 2 Eier zugeben. Alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. Teig in die Form geben. Mit bemehlten Händen zu einem glatten Boden drücken. Rand dabei hochziehen, überschüssige Ränder abschneiden. Ca. 30 Minuten kalt stellen.

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2 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Für den Pudding Milch, Sahne und Vanillezucker erhitzen und aufkochen. Vom Herd ziehen und zugedeckt ca. 5 Minuten ziehen lassen. Stärke und 150 g Zucker mischen. 4 Eier verquirlen. Stärkemischung damit glatt rühren. Heiße Vanillemilch nach und nach langsam unter die Eier rühren.

3 Mischung in den Topf geben, unter Rühren erhitzen und aufkochen. Ca. 1 Minute köcheln lassen. 25 g Butter am Ende zufügen, gut unterrühren. Pudding in die Form geben, glatt streichen. Im heißen Ofen auf der unteren Schiene 35–40 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.

4 Tarte aus der Form lösen, auf eine Tortenplatte setzen. Für das Topping Schlagsahne steif schlagen, Zucker und Sahnefestiger mischen, dabei einrieseln lassen. Kirschwasser am Ende unterziehen. Sahne auf die Tarte geben und locker verstreichen. Kirschgrütze darauf verteilen. Mit Schokoraspeln bestreuen.

fmg