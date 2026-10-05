Congee (sprich: Kon-dschi) stammt ursprünglich aus China und kommt dort schon seit Jahrtausenden auf den Tisch. Im Grunde ist der traditionelle Reisbrei so etwas wie der asiatische Cousin unseres Haferbreis. Nur deutlich geduldiger: Klassisches Congee köchelt zwei bis vier Stunden bei schwacher Hitze vor sich hin. Je nach Zubereitung reichen auch 60 bis 90 Minuten – aber selbst das ist uns heute zu lang. Deshalb schummeln wir ein bisschen und greifen zu Reisflocken aus der Drogerie.

Rezept: Schnelles Reis-Congee mit drei herzhaften Toppings

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 6 Portionen.

Zubereitungszeit : ca. 50 Minuten

: ca. 50 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion ca. 5 g E, 16 g F, 22 g KH, 270 kcal

Zutatenliste für das Grünkohl-Topping:

100 g Grünkohl

5 EL Öl (z. B. Sonnenblumenöl)

Salz

½ TL Chiliflocken

Backpapier

Zutatenliste für das Shiitake-Topping:

100 g Shiitake-Pilze

2 EL Sesam

1 EL Öl (z. B. Sonnenblumenöl)

Salz

½ TL 5-Gewürze-Pulver

2 Lauchzwiebeln

Zutatenliste für das Möhren-Topping:

200 g Möhren

2 EL geröstete Erdnusskerne

4 Stiele Koriander

2 EL Limettensaft

Salz, Zucker

1 EL Öl

1 EL Senfsaat

Zutatenliste für das Congee:

3 Shiitake-Pilze

2 Knoblauchzehen

1 Stück (ca. 3 cm) frischer Ingwer

1 ½ l Gemüsebrühe

2 Sternanis

150 g Reisflocken (Bioladen)

Salz , Pfeffer

Chilipulver

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 140 °C/Umluft: 120 °C). Für das erste Topping Grünkohl gründlich waschen, gut abtropfen lassen, putzen und in mundgerechte Stücke zupfen. Mit 2 EL Öl mischen und mit Salz würzen. Auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen. Im heißen Ofen ca. 25 Minuten backen, dabei einmal wenden. Herausnehmen und abkühlen lassen. Chiliflocken mit 3 EL Öl verrühren.

2 Für das zweite Topping Pilze säubern und in Scheiben schneiden. Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten, herausnehmen. Öl in der Pfanne erhitzen, Pilze darin goldbraun braten. Mit Salz und 5-Gewürze-Pulver würzen, vom Herd nehmen. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden, mit Pilzen und Sesam mischen.

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3 Für das dritte Topping Möhren schälen und grob raspeln. Erdnüsse grob hacken. Koriander waschen, trocken tupfen und hacken. Alles mit Limettensaft mischen und mit Salz und Zucker abschmecken. Öl in einer Pfanne erhitzen, Senfsaat darin anrösten, vom Herd nehmen.

4 Für das Congee Pilze säubern und in Scheiben schneiden. Knoblauch und Ingwer schälen und fein hacken. Brühe mit Pilzen, Knoblauch, Ingwer und Anis aufkochen. Reisflocken einrühren, aufkochen, ca. 5 Minuten bei schwacher Hitze unter gelegentlichem Rühren garen. Mit Salz, Pfeffer und Chili abschmecken. Congee nach Belieben mit einem der drei Toppings anrichten.

Tipp: Für eine süße Version das Congee in Schritt 4 ohne Gewürze in Milch statt in Brühe kochen. Mit Mandelmus und Beeren toppen.

fmg