Konsumentenbefragungen zufolge mögen rund 40 Prozent der Deutschen die Kombination aus Früchten und Herzhaftem nicht. Im EAT Club gibt es nur eine, die das sofort unterschreiben würde: unsere Fotografin Isabell. Himbeeren im Salat? Nein, danke. Ananas auf Pizza? Auch nach Jahren keine Chance. Nur bei einer Kombination wird sie plötzlich erstaunlich kompromissbereit: Feigen und Käse. Ob Ziegenkäse, Camembert oder sogar würziger Gorgonzola – da ist Isabell flexibel. Für den perfekten Kontrast auf dem Brot sollten die Feigen allerdings schön reif sein. Das erkennt man ganz leicht daran, dass die Früchte bei leichtem Druck nachgeben, ohne matschig zu sein. Falls Sie ebenfalls zum Team „Obst bitte nur süß“ gehören: Geben Sie dieser Kombination eine Chance. Wenn sie Isabell überzeugt, will das schließlich etwas heißen.

Rezept: Feigen-Crostini mit Ziegenkäse

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 4 Portionen.

Zubereitungszeit : ca. 25 Minuten

: ca. 25 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion ca. 15 g E, 16 g F, 44 g KH, 420 kcal

Zutatenliste:

1 EL Butter

4 Scheiben Sauerteigbrot

1 Rolle Ziegenweichkäse (200 g)

4 frische Feigen

5 Stiele Thymian

grobes Meersalz

4 EL flüssiger Honig

50 g Walnusskerne

Backpapier

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 220 °C/Umluft: 200 °C). Butter in einer Pfanne schmelzen. Brotscheiben darin von beiden Seiten goldbraun rösten. Herausnehmen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Käse in Scheiben schneiden, auf die Brotscheiben legen. Feigen waschen, putzen und vierteln, dabei aber nicht komplett durchschneiden. Je 1 Feige auf jede Brotscheibe setzen. Thymian waschen, trocken schütteln, Blättchen von den Stielen streifen. Etwas zum Garnieren beiseitelegen.

2 Feigen mit etwas Salz bestreuen. Feigen und Käse mit 2 EL Honig beträufeln und mit Thymian bestreuen. Brote im heißen Backofen ca. 10 Minuten gratinieren. Walnusskerne grob hacken und in einer heißen Pfanne ohne Fett rösten. Crostini mit 2 EL Honig beträufeln, mit Walnüssen und übrigem Thymian bestreuen.

fmg