Der Goldpreis startet mit leichten Gewinnen in die neue Woche. Damit kann sich das Edelmetall zunächst etwas von den Verlusten der vergangenen Tage erholen. Bereits im September war der Goldpreis deutlich unter Druck geraten, nachdem die Renditen am Anleihemarkt kräftig gestiegen waren. „Analysten und Händler haben darauf gewartet, dass die inverse Beziehung zwischen Gold und den Realzinsen zurückkehrt“, sagt Adrian Ash, Forschungsleiter beim Edelmetallhändler Bullionvault. „Im September kam sie mit voller Wucht zurück.“

Der Grund: Gold bringt selbst keine laufenden Zinsen oder anderen Erträge. Wenn die Zinsen für andere Anlagen wie Anleihen steigen, können diese für Anleger interessanter werden. Gold verliert dann im Vergleich an Attraktivität. Fallen die Zinsen dagegen oder verlieren andere Anlagen durch die Inflation an Wert, kann Gold wieder interessanter werden. Wie viel Gold derzeit kostet, zeigt unser Überblick für ein Gramm, zehn Gramm und eine Feinunze. Zudem erklären wir, welche Faktoren den Goldpreis beeinflussen und wie Experten die weitere Entwicklung des Edelmetalls für 2026 einschätzen.

Goldpreis aktuell: So entwickelt sich der Preis pro Gramm am 5. Oktober

Der Goldpreis richtet sich vor allem nach Angebot und Nachfrage: Steigt die Nachfrage bei begrenztem Angebot, erhöht sich in der Regel auch der Preis. Üblicherweise wird der Goldpreis pro Feinunze angegeben – das entspricht rund 31,1 Gramm. In unserem Überblick finden Sie zusätzlich die aktuellen Preise für ein, zehn und 100 Gramm Gold.

Anzeige App der Liechtensteinischen Landesbank Gold kaufen über Willbe 1 Gramm ab 117,75 Euro Hier in Gold investieren Physisches Gold

Jederzeit abholbar

Als Sparplan möglich

Kein eigenes Lagerungsrisiko

0,5 Prozent Lagerkosten pro Jahr

Rund 160 Euro Auslieferungskosten

Das ist der aktuelle Goldpreis in Euro:

Gewicht Preis 1 Gramm 119,30 Euro 10 Gramm 1207,06 Euro 100 Gramm 12.003,00 Euro 1 Unze 3710,55 Euro

Quelle: Gold.de (Datenstand: 05. Oktober 2026, 09:04 Uhr)

Der Goldpreis ist im Vergleich zum Vortag um 0,82 Prozent gestiegen und notiert aktuell bei rund 3710 Euro pro Unze. Im Jahr 2025 verzeichnete Gold einen Wertzuwachs von 47,49 Prozent. Mit dem jüngsten Rückgang hat sich das Bild für 2026 allerdings gewandelt: Lag das Plus zwischenzeitlich bei rund 20 Prozent, beträgt es seit Jahresbeginn mittlerweile nur noch ein Plus von 0,52 Prozent. (Quelle: Gold.de).

Wichtig zu wissen: Der Goldpreis ändert sich mehrmals täglich. Außerdem handelt es sich beim angegebenen Goldpreis um den sogenannten Spotpreis (aktueller Marktpreis). Wer physisches Gold kaufen möchte – also Goldmünzen oder Goldbarren –, muss mit Aufschlägen rechnen, etwa für die Prägung oder die Händlermarge. Der genaue Preis variiert je nach Anbieter. Anleger sollten sich vor dem Kauf oder Verkauf immer mit der derzeitigen Entwicklung vertraut machen.

Spannend dazu ist auch: „Gold: Wann steigt es wieder? Studie zeigt vielversprechende Szenarien“.

Goldpreis erreicht im März 2026 neuen Schlusskurs-Höchststand

Der Goldpreis legte in den vergangenen Monaten ein starkes Wachstum hin. Am 2. März erreichte der Goldpreis mit 4553,24 Euro einen neuen Schlusskurs-Rekord. Im Tagesverlauf liegt er mit 3710 Euro pro Unze deutlich darunter. Wichtig: Dabei handelt es sich um einen Wert aus dem laufenden Tageskurs, der Schlusskurs kann anders ausfallen.

>> Sie planen, Gold zu verkaufen? Wir haben wichtige Hinweise zusammengefasst

Bitte beachten: Aktien, Immobilien und andere Investments sind grundsätzlich mit einem Risiko verbunden. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Ebenso können Kredite eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen. Verbraucher sollten ihre finanzielle Situation sorgfältig prüfen und alle Kosten gründlich durchrechnen. Die veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Rechten und ersetzen keine fachliche Beratung.

Goldpreis-Prognose: Experten rechnen 2026 mit weiterem Anstieg

Ob der Goldpreis in diesem Jahr fällt oder steigt, lässt sich pauschal nicht beantworten. Es gibt mehrere Prognosen. Die meisten Analysten gehen eher von einem steigenden Goldpreis aus.

>> Physisches Gold oder ETC? Experten geben klaren Ratschlag

In unserer Goldpreis-Übersicht zeigen wir den aktuellen Preis des Edelmetalls in Euro. © dpa | epa Hugo Philpott

Goldpreis: Diese Faktoren bestimmen den Wert des Edelmetalls

Den Goldpreis beeinflusst eine Vielzahl von Faktoren. Zu den wichtigsten gehören geldpolitische Entscheidungen in Bezug auf Zinssätze oder Inflation durch große Zentralbanken wie die US-Notenbank (Fed) oder die Europäische Zentralbank (EZB).

Steigende Zinsen machen zinstragende Anlagen attraktiver. Das drückt den Goldpreis. Ein niedriges Zinsumfeld und eine hohe Inflation stärken hingegen die Position von Gold als Wertspeicher. Dadurch steigt der Preis. Auch geopolitische Spannungen, Kriege oder wirtschaftliche Unsicherheit führen oft zu einer höheren Nachfrage und dadurch zu einem steigenden Goldpreis.

Gold und Aktien: Chancen und Risiken im Vergleich

Gold wirft keine laufenden Zinsen ab, daher ist die langfristige Wertentwicklung nicht mit Aktien oder ETFs zu vergleichen. Wer Anfang 1990 eine Unze Gold für rund 334 Euro erwarb, steht heute dennoch im Plus. Der Goldpreis liegt aktuell bei etwa 3710 Euro pro Unze.

Zudem gilt das Edelmetall als wertbeständig und krisensicher. Viele Menschen nutzen es, um ihr Vermögen gegen schwierige Zeiten abzusichern. Außerdem gibt es kein sogenanntes Kontrahentenrisiko. Gold kann nicht gänzlich an Wert verlieren. Wer sein Gold länger als zwölf Monate hält, muss beim Verkauf zudem keine Steuern zahlen.

Gold ist vor allem in Krisenzeiten eine beliebte Wertanlage. © Getty Images | Liudmila Chernetska

Anonyme Goldkäufe: So hoch ist die erlaubte Obergrenze in Deutschland

Der Goldkauf ist in Deutschland nur bis zu einer bestimmten Summe anonym möglich. Wer ohne Angabe von persönlichen Informationen vor Ort Gold kaufen möchte, muss sich an eine Preisgrenze halten. Diese liegt seit 2020 bei 1999,99 Euro. Vorher waren anonyme Käufe bis 9999,99 Euro möglich.

Diese Änderung ist auf das Geldwäschegesetz (GWG) zurückzuführen. Händler müssen oberhalb der Grenze die Informationen des Käufers überprüfen und dokumentieren. Mehr dazu erfahren Sie auch auf der Internetseite des Bundesrats.

Wie lassen sich seriöse Goldhändler erkennen?

Auch beim Goldkauf gibt es viele unseriöse Anbieter. Anleger sollten daher nur bei seriösen und etablierten Händlern einkaufen. Vertrauenswürdige Anbieter sind transparent, was Preise, Herkunft und Echtheit angeht. Die Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen und stammen aus anerkannten Prägeanstalten.

So lassen sich seriöse Händler ausfindig machen: