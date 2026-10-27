Der Goldpreis setzt seinen Abwärtstrend auch heute fort. Das Edelmetall hat zuletzt deutlich an Wert verloren und seine bisherigen Gewinne seit Jahresbeginn eingebüßt. Wie geht es bis zum Jahresende 2026 weiter? Experten geben eine Prognose für die kommenden Monate. In dieser Übersicht erfahren Sie, was ein Gramm, zehn Gramm und eine Feinunze Gold aktuell kosten und welche Faktoren den Goldpreis beeinflussen.

Goldpreis aktuell am 27. Oktober: So viel kosten ein Gramm heute

Der Goldpreis richtet sich vor allem nach Angebot und Nachfrage: Steigt die Nachfrage bei begrenztem Angebot, erhöht sich in der Regel auch der Preis. Üblicherweise wird der Goldpreis pro Feinunze angegeben – das entspricht rund 31,1 Gramm. In unserem Überblick finden Sie zusätzlich die aktuellen Preise für ein, zehn und 100 Gramm Gold.

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Jederzeit abholbar

Als Sparplan möglich

Kein eigenes Lagerungsrisiko

0,5 Prozent Lagerkosten pro Jahr

Rund 160 Euro Auslieferungskosten

Das ist der aktuelle Goldpreis in Euro:

Gewicht Preis 1 Gramm 115,35 Euro 10 Gramm 1173,00 Euro 100 Gramm 11.576,93 Euro 1 Unze 3587,75 Euro

Quelle: Gold.de (Datenstand: 27. Oktober 2026, 08:47 Uhr)

Der Goldpreis ist im Vergleich zum Vortag um minus 0,09 Prozent gesunken und notiert aktuell bei rund 3587 Euro pro Unze. Im Jahr 2025 verzeichnete Gold einen Wertzuwachs von 47,49 Prozent. Mit dem jüngsten Rückgang hat sich das Bild für 2026 allerdings gewandelt: Lag das Plus zwischenzeitlich bei rund 20 Prozent, liegt der Kurs mittlerweile 2,91 Prozent im Minus. (Quelle: Gold.de).

Wichtig zu wissen: Der Goldpreis ändert sich mehrmals täglich. Außerdem handelt es sich beim angegebenen Goldpreis um den sogenannten Spotpreis (aktueller Marktpreis). Wer physisches Gold kaufen möchte – also Goldmünzen oder Goldbarren –, muss mit Aufschlägen rechnen, etwa für die Prägung oder die Händlermarge. Der genaue Preis variiert je nach Anbieter. Anleger sollten sich vor dem Kauf oder Verkauf immer mit der derzeitigen Entwicklung vertraut machen.

Spannend dazu ist auch: „Gold: Wann steigt es wieder? Studie zeigt vielversprechende Szenarien“.

Goldpreis im März 2026: Schlusskurs erreicht neuen Rekordwert

Der Goldpreis legte in den vergangenen Monaten ein starkes Wachstum hin. Am 2. März erreichte der Goldpreis mit 4553,24 Euro einen neuen Schlusskurs-Rekord. Im Tagesverlauf liegt er mit 3587 Euro pro Unze deutlich darunter. Wichtig: Dabei handelt es sich um einen Wert aus dem laufenden Tageskurs, der Schlusskurs kann anders ausfallen.

>> Sie planen, Gold zu verkaufen? Wir haben wichtige Hinweise zusammengefasst

Bitte beachten: Aktien, Immobilien und andere Investments sind grundsätzlich mit einem Risiko verbunden. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Ebenso können Kredite eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen. Verbraucher sollten ihre finanzielle Situation sorgfältig prüfen und alle Kosten gründlich durchrechnen. Die veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Rechten und ersetzen keine fachliche Beratung.

Goldpreis-Prognose: Experten rechnen 2026 mit weiterem Anstieg

Ob der Goldpreis in diesem Jahr fällt oder steigt, lässt sich pauschal nicht beantworten. Es gibt mehrere Prognosen. Die meisten Analysten gehen eher von einem steigenden Goldpreis aus.

>> Physisches Gold oder ETC? Experten geben klaren Ratschlag

Gold gilt als beliebte Absicherung des Depots in schwierigen Zeiten. © FUNKE Foto Services | Sergej Glanze

Goldpreis: Diese Faktoren bestimmen den Wert des Edelmetalls

Den Goldpreis beeinflusst eine Vielzahl von Faktoren. Zu den wichtigsten gehören geldpolitische Entscheidungen in Bezug auf Zinssätze oder Inflation durch große Zentralbanken wie die US-Notenbank (Fed) oder die Europäische Zentralbank (EZB).

Steigende Zinsen machen zinstragende Anlagen attraktiver. Das drückt den Goldpreis. Ein niedriges Zinsumfeld und eine hohe Inflation stärken hingegen die Position von Gold als Wertspeicher. Dadurch steigt der Preis. Auch geopolitische Spannungen, Kriege oder wirtschaftliche Unsicherheit führen oft zu einer höheren Nachfrage und dadurch zu einem steigenden Goldpreis.

Gold und Aktien: Chancen und Risiken im Vergleich

Gold wirft keine laufenden Zinsen ab, daher ist die langfristige Wertentwicklung nicht mit Aktien oder ETFs zu vergleichen. Wer Anfang 1990 eine Unze Gold für rund 334 Euro erwarb, steht heute dennoch im Plus. Der Goldpreis liegt aktuell bei etwa 3587 Euro pro Unze.

Zudem gilt das Edelmetall als wertbeständig und krisensicher. Viele Menschen nutzen es, um ihr Vermögen gegen schwierige Zeiten abzusichern. Außerdem gibt es kein sogenanntes Kontrahentenrisiko. Gold kann nicht gänzlich an Wert verlieren. Wer sein Gold länger als zwölf Monate hält, muss beim Verkauf zudem keine Steuern zahlen.

Der Goldpreis hat seine Gewinne vom Januar verloren und liegt mittlerweile seit Jahresbeginn im Minus. © Getty Images | Olivier Le Moal

Anonyme Goldkäufe: So hoch ist die erlaubte Obergrenze in Deutschland

Der Goldkauf ist in Deutschland nur bis zu einer bestimmten Summe anonym möglich. Wer ohne Angabe von persönlichen Informationen vor Ort Gold kaufen möchte, muss sich an eine Preisgrenze halten. Diese liegt seit 2020 bei 1999,99 Euro. Vorher waren anonyme Käufe bis 9999,99 Euro möglich.

Diese Änderung ist auf das Geldwäschegesetz (GWG) zurückzuführen. Händler müssen oberhalb der Grenze die Informationen des Käufers überprüfen und dokumentieren. Mehr dazu erfahren Sie auch auf der Internetseite des Bundesrats.

Wie lassen sich seriöse Goldhändler erkennen?

Auch beim Goldkauf gibt es viele unseriöse Anbieter. Anleger sollten daher nur bei seriösen und etablierten Händlern einkaufen. Vertrauenswürdige Anbieter sind transparent, was Preise, Herkunft und Echtheit angeht. Die Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen und stammen aus anerkannten Prägeanstalten.

So lassen sich seriöse Händler ausfindig machen: