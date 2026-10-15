Sparerinnen und Sparer erhalten aktuell hohe Zinsen für Tagesgeld oder Festgeld. Neue Konditionen gibt es jetzt auch bei der Direktbank Chase, die Bestandskunden einen höheren Zinssatz bietet. Bei der Auswahl einer Sparform sind aber nicht nur die Zinsen entscheidend. Sie muss auch zu den eigenen Anforderungen passen. Der Ratgeber „Tagesgeld oder Festgeld: Was ist besser?“ nennt die wichtigsten Vor- und Nachteile beider Anlageprodukte.

Der Spar-Ticker informiert über Konditionsänderungen wichtiger Banken. Zuletzt haben etwa die VW‑Bank, die DKB, die Sparkasse, die ING, die Deutsche Bank und die Postbank ihre Angebote angepasst. Aktuell zahlt Revolut* mit 4,25 Prozent p. a. für bis zu vier Monate die höchsten Tagesgeld-Zinsen. Die besten Festgeld-Zinsen bietet derzeit Willbe*, wo Kundinnen und Kunden je nach Laufzeit bis zu 3,83 Prozent erhalten. Details zu diesen und weiteren aktuellen Aktionen bieten auch der Festgeld-Vergleich und der Tagesgeld-Vergleich.

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15. Oktober: Chase bessert beim Tagesgeld-Angebot nach

Chase gehört zum US-amerikanischen Bankenriesen J. P. Morgan. © Julian Degler/dpa | Julian Degler

Die Direktbank Chase* bietet neue Konditionen für das Tagesgeldkonto. Der Aktionszinssatz von 4,0 Prozent p. a. für vier Monate bleibt bestehen. Der variable Anschlusszins für Bestandskunden steigt hingegen. Statt wie bisher 2,0 Prozent gibt es ab sofort 2,25 Prozent. Mehr Details bietet auch der Check des Angebots.

Tagesgeld-Zinsen von Chase im Überblick:

Zinssatz Neukunden: 4,0 Prozent p. a. für vier Monate

4,0 Prozent p. a. für vier Monate Basiszinssatz: 2,25 Prozent p. a. (zuvor 2,0 Prozent)

2,25 Prozent p. a. (zuvor 2,0 Prozent) Maximalbetrag für Aktionszinssatz: bis 500.000 Euro

bis 500.000 Euro Zinsauszahlung: monatlich

monatlich Einlagensicherung: 100.000 Euro je Kunde (Deutschland)

>> Angebot von Chase* hier checken

Chase 4,0 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld für 4 Monate Zum Angebot* Chase

Das Angebot von Chase gehört nach wie vor zu den besten im Tagesgeld-Vergleich. Einige Banken bieten allerdings mittlerweile höhere Aktionszinssätze. Ganz vorne liegen Revolut* (4,25 Prozent p. a. für bis zu vier Monate), die Advanzia (4,18 Prozent p. a. für drei Monate), die Bigbank* (4,15 Prozent p. a. für vier Monate) und die Crédit Agricole* (4,1 Prozent p. a. für vier Monate).

Für Sparerinnen und Sparer, die eine längere Zinsbindung bevorzugen, sind die Angebote der VW Bank* (3,75 Prozent p. a. für sechs Monate), der BBVA* (3,75 Prozent p. a. für sechs Monate) und der Suresse Direkt Bank* (3,7 Prozent p. a. für sechs Monate) eine Alternative.

Weitere Tagesgeld-Angebote lassen sich auch über den Tagesgeld-Rechner filtern:

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13. Oktober: Commerzbank-Tagesgeld ab sofort mit höheren Zinsen

Einige Banken bieten deutlich höhere Tagesgeld-Zinsen als die Commerzbank. © Getty Images | milorad kravic

Die Commerzbank* hat den Zinssatz für Tagesgeld angehoben. Statt wie bisher 2,25 Prozent gibt es jetzt 3,0 Prozent p. a. aufs Guthaben. Dabei handelt es sich um einen variablen Zinssatz, der für bis zu sechs Monate gilt, zuvor war es noch bis zu ein Jahr. Ebenfalls wichtig: Auch Bestandskunden können an der Aktion teilnehmen. Voraussetzung ist die Einzahlung von neuem Geld, das innerhalb der vergangenen sechs Monate nicht bei der Commerzbank lag.

Aktionszinssatz: 3,0 Prozent p. a. für sechs Monate

3,0 Prozent p. a. für sechs Monate Basiszinssatz: 0,75 Prozent p. a.

0,75 Prozent p. a. Maximalbetrag für Aktionszinssatz: 500.000 Euro

500.000 Euro Zinsauszahlung: vierteljährlich

vierteljährlich Einlagensicherung: 100.000 Euro je Kunde (Deutschland)

>> Angebot der Commerzbank* hier checken

Mit den neuen Konditionen hat sich die Commerzbank im Tagesgeld-Vergleich zwar etwas nach vorne geschoben. Einige Banken bezahlen aber nach wie vor deutlich höhere Zinsen. Eine sechsmonatige Zinsgarantie mit 3,75 Prozent p. a. bietet etwa aktuell die VW Bank*. An der Spitze liegen derzeit Revolut* (4,25 Prozent pro Jahr für bis zu vier Monate) und die Bigbank* (4,15 Prozent für vier Monate).

12. Oktober: Aktuelle Zinserhöhungen für Festgeld und Tagesgeld im Überblick

Aktuell freut sich das Sparschwein, denn viele Banken erhöhen ihre Zinsen für Tagesgeld und Festgeld. © Getty Images | Olga Shestakova

Auf der Suche nach Sparprodukten haben Sparerinnen und Sparer derzeit eine breite Auswahl an Angeboten mit hohen Zinssätzen. Welches Tagesgeld- oder Festgeldkonto das beste ist, kann sich allerdings schnell ändern, da viele Banken derzeit ihre Konditionen anpassen. Das sind die neuen Angebote:

Bei der französischen Crédit Agricole* gibt es ein neues Tagesgeld-Angebot. Neue Kundinnen und Kunden erhalten jetzt 4,1 Prozent p. a. über vier Monate. Beim sogenannten Flexgeldkonto ist die Einlagesumme allerdings auf 25.000 Euro begrenzt. Außerdem wichtig: Steuern müssen Kundinnen und Kunden über die Anlage KAP der Steuererklärung abführen, da die Bank Erträge brutto auszahlt. Ein Steuerexperte erklärt, was es dabei zu beachten gilt. Im Tagesgeld-Vergleich reiht sich die Crédit Agricole hinter Revolut* (4,25 Prozent pro Jahr für bis zu vier Monate) und der Bigbank* (4,15 Prozent für vier Monate) auf Platz drei ein.

Eine neue Zinsaktion gibt es auch bei der PSD Bank*, die 3,0 Prozent p. a. aufs Tagesgeld für eine Anlagesumme bis 250.000 Euro bietet. Die Besonderheit hier: Der Zinssatz ist für zehn Monate garantiert. Die Zinsbindung geht also deutlich über die üblichen drei bis vier Monate hinaus. Eine Übersicht von Angeboten mit langer Zinsgarantie bietet ein weiterer Ratgeber. Ebenfalls für viele Sparerinnen und Sparer attraktiv ist die deutsche Einlagensicherung der PSD Bank. Weitere Angebote mit deutschem Schutzschirm zeigt ein separater Artikel.

Die weiteren Konditionsanpassungen betreffen allesamt Festgeld-Angebote. Bei der schwedischen Hoistspar* steigen die Zinsen für eine Anlage mit einjähriger Laufzeit von 3,4 auf 3,5 Prozent – einer der besten Zinssätze für diese Anlagedauer im Festgeld-Vergleich.

Hoch geht es mit den Zinsen auch bei der Kommunalkredit Invest*, wo jetzt bis zu 3,4 Prozent bei Laufzeiten von maximal zehn Jahren möglich sind. Allerdings muss die Anlagesumme mindestens 10.000 Euro betragen, sonst fallen die Konditionen deutlich schlechter aus. Welche Angebote auch bei kleinen Einlagen hohe Zinssätze bieten, zeigt ein separater Artikel.

Auch die Santander-Tochter Openbank* hat die Festgeld-Zinsen angepasst. Den höchsten Zinssatz gibt es mit 3,5 Prozent für eine achtjährige Anlagedauer. Das liegt etwas unter den 3,77 Prozent, die Zins-Spitzenreiter Willbe* für die gleiche Laufzeit bietet.

Weitere Festgeld-Angebote lassen sich auch über den Festgeld-Rechner vergleichen:

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9. Oktober: VW Bank hebt erneut die Tagesgeld-Zinsen an

Das Tagesgeldkonto der VW Bank bietet eine deutsche Einlagensicherung. © Getty Images | magann

Im Wettbewerb um neue Kundinnen und Kunden bessert jetzt auch die VW Bank* ihr Tagesgeld-Angebot nach: Statt 3,5 gibt es jetzt 3,75 Prozent Zinsen p. a. für neu eröffnete Tagesgeldkonten. Die Zinsgarantie bleibt unverändert bei sechs Monaten. Die Konditionen der VW Bank im Überblick.

Neukunden-Zinssatz: 3,75 Prozent p. a. für sechs Monate

3,75 Prozent p. a. für sechs Monate Basiszinssatz: 1 Prozent p. a., variabel bei Online-Kontoführung

1 Prozent p. a., variabel bei Online-Kontoführung Maximalbetrag für Aktionszinssatz: unbegrenzt

unbegrenzt Zinsauszahlung: monatlich

monatlich Einlagensicherung: 100.000 Euro je Kunde (Deutschland)

>> Angebot der VW Bank* hier checken

VW Bank 3,75 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld für 6 Monate Zum Angebot* VW Bank

Doch wie schlagen sich die neuen Konditionen im Tagesgeld-Vergleich? Die VW Bank bietet hier weiterhin nicht den höchsten Zinssatz. Mehr gibt es beispielsweise bei Revolut* (4,25 Prozent pro Jahr für bis zu vier Monate) und der Bigbank* (4,15 Prozent für vier Monate). Eine detaillierte Analyse der Konditionen mehrerer Angebote ab 4,0 Prozent Zinsen bietet ein separater Artikel.

Besonders am Angebot der VW Bank ist die vergleichsweise lange Zinsgarantie von einem halben Jahr. Bei Angeboten mit langer Zinsbindung liegt die VW Bank gleichauf mit der BBVA*, die ebenfalls 3,75 Prozent p. a. für sechs Monate bietet. Knapp dahinter liegt die Suresse Direkt Bank* mit 3,7 Prozent p. a. für sechs Monate.

7. Oktober: Mehr Zinsen aufs Tagesgeld bei vier Banken

Bei vier Banken sind die Zinsen für Tagesgeld jüngst gestiegen. © dpa | Arne Immanuel Bänsch

In den vergangenen Wochen haben bereits mehrere Banken ihre Tagesgeld-Zinsen erhöht. Weitere Geldhäuser ziehen nach oder starten neue Aktionen. Bei Distingo, BBBank, Norisbank und DKB können Sparerinnen und Sparer derzeit von verbesserten Konditionen profitieren. Die Angebote unterscheiden sich allerdings deutlich bei der Zinsgarantie und den Voraussetzungen.

Bei der französischen Distingo Bank* erhalten Neukunden jetzt 3,95 Prozent Zinsen pro Jahr auf Guthaben bis 250.000 Euro. Der Zinssatz gilt für sechs Monate. Anschließend greift die variable Verzinsung für Bestandskunden, die derzeit 1,95 Prozent beträgt. Allerdings zahlt die Bank die Erträge ohne deutschen Steuerabzug aus. Sparer müssen diese deshalb selbst in der Anlage KAP ihrer Steuererklärung angeben. Tipps dazu gibt ein Steuerexperte in einem Ratgeber.

Distingo Bank 3,95 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld für 6 Monate Zum Angebot* Distingo Bank

Den höchsten Aktionszins dieser vier Angebote stellt die DKB* mit 4,00 Prozent pro Jahr in Aussicht. Dafür müssen Neu- und Bestandskunden zwischen dem 6. und 20. Oktober 2026 Geld von einer anderen Bank auf ihr DKB-Tagesgeldkonto überweisen. Der Aktionszins gilt für bis zu 100.000 Euro – allerdings erst vom 1. November 2026 bis zum 28. Februar 2027. Außerhalb der Aktion beträgt der variable Tagesgeldzins derzeit 1,00 Prozent. Voraussetzung ist ein Girokonto bei der Bank.

DKB 4,00 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld für 4 Monate Zum Angebot* DKB

Auch die BBBank hat nachgebessert: Statt bisher 3,00 Prozent zahlt sie nun 3,33 Prozent Zinsen pro Jahr. Der Aktionszins ist für vier Monate garantiert und gilt für Beträge bis 250.000 Euro. Danach fällt die Verzinsung auf den dann geltenden variablen Standardzins, der aktuell bei 0,75 Prozent liegt. Das Angebot steht auch Bestandskunden offen, wenn sie ein separates Tagesgeldkonto eröffnen und neues Geld von einer anderen Bank einzahlen.

BBBank 3,33 % Zinsen p.a. für 4 Monate Zum Angebot* BBBank

Bei der Norisbank* steigt der variable Sonderzins für Neukunden von 2,25 auf 2,50 Prozent pro Jahr. Voraussetzung ist ein Girokonto bei der Bank. Der Sonderzins gilt ausschließlich für das zuerst eröffnete Tagesgeldkonto und ist nicht für einen festen Zeitraum garantiert: Die Bank kann ihn also jederzeit anpassen. Wer das Girokonto wieder kündigt, erhält nur noch den regulären Tagesgeldzins von derzeit 0,75 Prozent. Auch die möglichen Girokonto-Gebühren sollten Sparer beachten. Kostenlos ist das Konto bei mindestens 500 Euro monatlichem Geldeingang oder für Kunden unter 30 Jahren. Andernfalls fallen 3,90 Euro im Monat an.

Norisbank 2,50 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld (variabel) Zum Angebot* Norisbank

2. Oktober: Höhere Zinsen bei Postbank und Deutsche Bank

Neben der Deutschen Bank hat auch die Postbank die Zinsen für Festgeld erhöht. © WAZ FotoPool | Martin Möller

Sparerinnen und Sparer können sich bei der Postbank* und der Deutschen Bank über bessere Konditionen für neu angelegtes Geld freuen. Beide Banken haben ihre Aktionszinsen zum 1. Oktober 2026 angehoben. Bei der Postbank steigt der Zinssatz beim „Zinssparen Neugeld“ von 2,70 auf 2,80 Prozent pro Jahr. Der Aktionszins gilt für zwölf Monate und eine Neuanlage zwischen 2500 und 250.000 Euro. Das Geld ist dabei für die gesamte Laufzeit fest angelegt.

Die Deutsche Bank* legt beim Angebot „FestzinsSparen Fresh Money“ noch etwas drauf. Hier steigt der Aktionszins von 2,70 auf 3,00 Prozent pro Jahr. Auch dieses Angebot läuft über zwölf Monate und richtet sich an Kunden, die zwischen 2500 und 250.000 Euro neu anlegen. Das Geld ist während der Laufzeit ebenfalls fest gebunden.

Für beide Aktionen ist wichtig: Der Aktionszins gilt nur für sogenanntes Neugeld. Gemeint sind Gelder, die bislang nicht auf Konten oder Depots der Deutsche Bank Gruppe angelegt waren. Dazu zählen neben der Deutschen Bank und der Postbank auch die Norisbank, die BHW Bausparkasse und DWS. Wer bereits vorhandenes Guthaben innerhalb dieser Gruppe lediglich auf das jeweilige Aktionskonto verschiebt, erfüllt damit nicht die Voraussetzung für den Aktionszins.

Trotz der verbesserten Konditionen liegen beide Angebote nicht an der Spitze des Festgeld-Vergleichs. Bei einer Laufzeit von einem Jahr bietet die Opel Bank* derzeit 3,49 Prozent. Für längere Laufzeiten sind bei Willbe* sogar bis zu 3,97 Prozent möglich. Wer sein Geld nur kurzfristig parken möchte, kann sich zudem nach einem Tagesgeldkonto umsehen. Dort sind teilweise noch höhere Aktionszinsen möglich. Im Tagesgeld-Vergleich bietet Revolut* derzeit 4,25 Prozent pro Jahr für bis zu vier Monate. Dahinter folgt die Bigbank* mit 4,15 Prozent für vier Monate.

30. September: Hamburg Direct Bank hebt die Festgeld-Zinsen an

Die Hamburg Direct Bank bietet neben Tagesgeld auch Festgeld an. © Getty Images | querbeet

Nicht nur beim Tagesgeld, sondern auch beim Festgeld gab es zuletzt viele Zinserhöhungen. Eine weitere kommt jetzt von der Hamburg Direct Bank*, die je nach Anlagedauer jetzt bis zu 3,25 Prozent Zinsen bietet. Die möglichen Laufzeiten und Zinssätze im Überblick:

Laufzeit Zinssatz 3 Monate 2,6 % p. a. 6 Monate 2,8 % p. a. 1 Jahr 3,0 % p. a. 2 Jahre 3,1 % p. a. 3 Jahre 3,15 % p. a. 5 Jahre 3,25 % p. a. 10 Jahre 2,0 % p. a.

Die Mindestanlage beträgt 1000 Euro. Einlagen bis 100.000 Euro sind über die gesetzliche Einlagensicherung Deutschlands geschützt. Trotz der verbesserten Konditionen kann die Hamburg Direct Bank allerdings nicht mit den besten Festgeld-Angeboten aus dem Festgeld-Vergleich mithalten: Für lange Laufzeiten bietet Willbe* mit bis zu 3,97 Prozent deutlich höhere Zinsen. Bei einer eher kurzfristigen Anlage von einem Jahr liegt die Opel Bank* mit 3,49 Prozent Zinsen vorn. Eine clevere Anlagestrategie für Festgeld verrät eine Expertin.

Wer Geld nur kurzfristig parken will, kann alternativ auch ein Tagesgeldkonto eröffnen. Denn dort sind mitunter sogar höhere Zinsen möglich. Im Tagesgeld-Vergleich liegt Revolut* mit 4,25 Prozent p. a. für bis zu vier Monate vorne. Knapp dahinter folgen die Renault Bank* (4,1 Prozent p. a. für vier Monate) und die Bigbank* (4,15 Prozent p. a. für vier Monate).

29. September: Consorsbank mit neuem Tagesgeld-Angebot für fünf Monate

Die Consorsbank bietet für ihr Tagesgeld-Angebot eine vergleichsweise lange Zinsbindung. © Getty Images/iStockphoto | Bet_Noire

Die Consorsbank* passt ihre Tagesgeldkonditionen an: Statt 3,6 Prozent gibt es jetzt 3,8 Prozent p. a. für neue Kundinnen und Kunden. An der vergleichsweise langen Zinsbindung von fünf Monaten ändert sich nichts. Auch die maximale Anlagesumme von einer Million Euro bleibt unverändert. Die Konditionen auf einen Blick:

Neukunden-Zinssatz: 3,8 Prozent p. a. für fünf Monate

3,8 Prozent p. a. für fünf Monate Basiszinssatz: 1,0 Prozent p. a.

1,0 Prozent p. a. Maximalbetrag für Aktionszinssatz: eine Million Euro

eine Million Euro Zinsauszahlung: quartalsweise

quartalsweise Einlagensicherung: 100.000 Euro je Kunde (Frankreich)

>> Angebot der Consorsbank* hier checken

Mit den neuen Konditionen platziert sich die Consorsbank knapp hinter den aktuellen Spitzenreitern aus dem Tagesgeld-Vergleich. Vorn liegen aktuell die Renault Bank* (4,1 Prozent p. a. für vier Monate), die Bigbank* (4,15 Prozent p. a. für vier Monate) und Revolut* (4,25 Prozent p. a. für bis zu vier Monate). Aktuelle Angebote ab rund 4,0 Prozent Zinsen p. a. hat sich die Redaktion in einem Ratgeber im Detail angeschaut.

Allerdings bietet die Consorsbank eine längere Zinsgarantie als die drei genannten Konkurrenten. Unter den Angeboten mit langer Zinsgarantie bieten aktuell die BBVA* (3,75 Prozent p. a. für sechs Monate) und die Suresse Direkt Bank* (3,7 Prozent p. a. für sechs Monate) die besten Konditionen.

28. September: Mehrere Zinserhöhungen für Tagesgeld und Festgeld

Die Festgeld-Zinsen steigen bei vielen Banken über kurze und lange Laufzeiten. © Getty Images | mustafaU

Die Zinserhöhungen der EZB kommt bei Sparerinnen und Sparern an. In den vergangenen Wochen haben schon einige Banken ihre Konditionen verbessert, jetzt steigen bei weiteren Geldhäusern die Zinsen. Die aktuellen Anpassungen im Überblick:

Festgeld/Sparbrief:

Mit den neuen Zinssätzen schieben sich die Banken im Festgeld-Vergleich ein Stück nach vorne. Es gibt aber nach wie vor bessere Angebote: So bietet beispielsweise Willbe* bis zu 3,99 Prozent Zinsen bei langfristigen Anlagen. Bei kurzen Laufzeiten von einem Jahr sind die Angebote der Opel Bank* und der Stellantis Bank* besser, die jeweils 3,49 Prozent p. a. bezahlen.

Tagesgeld:

Openbank*: 4,0 Prozent p. a. für 4 Monate

Das Tagesgeldkonto der Openbank platziert sich im Tagesgeld-Vergleich ebenfalls unter den besten Angeboten. Mehr Zinsen gibt es aktuell allerdings bei Revolut* (4,25 Prozent p. a. für bis zu vier Monate), der Bigbank* (4,15 Prozent p. a. für vier Monate) und der Renault Bank* (4,1 Prozent p. a. für vier Monate). Details zu den Anbietern mit den aktuell höchsten Zinssätzen bietet auch ein Vergleich der 4-Prozent-Angebote.

24. September: DKB hebt die Festgeld-Zinsen an

Die DKB hat die Festgeld-Zinsen für alle Laufzeiten angehoben. © Getty Images | Bjoern Wylezich

Bei der Direktbank DKB* gelten ab sofort neue Zinssätze für das Festgeld-Angebot. Die Änderungen im Überblick:

Laufzeit Zinssatz alt Zinssatz neu 3 Monate 1,5 % p. a. 1,6 % p. a. 6 Monate 2,0 % p. a. 2,2 % p. a. 1 Jahr 2,5 % p. a. 2,7 % p. a. 2 Jahre 2,75 % p. a. 3,00 % p. a. 3 Jahre 2,75 % p. a. 3,00 % p. a. 4 Jahre 2,75 % p. a. 3,00 % p. a. 5 Jahre 2,75 % p. a. 3,00 % p. a. 10 Jahre 3,00 % p. a. 3,20 % p. a.

Die Mindestanlagesumme beträgt bei der DKB 2500 Euro. Allerdings müssen Sparerinnen und Sparer zusätzlich ein Girokonto bei der Direktbank eröffnen. Dieses ist ab einem monatlich Geldeingang von 700 Euro und für Personen unter 28 Jahren kostenlos.

Wer das nicht will, findet im Festgeld-Vergleich viele Alternativen, von denen einige auch deutlich höhere Zinssätze bieten. So sind beispielsweise bei Willbe* bis zu 3,9 Prozent Zinsen drin. Für eine Laufzeit von einem Jahr sind die Angebote der Opel Bank* und der Stellantis Bank* besser, die jeweils 3,49 Prozent p. a. bieten. Eine Expertin verrät eine kluge Anlagestrategie für Festgeld.

Für kurze Laufzeiten von unter einem Jahr ist in vielen Fällen ein Angebot aus dem Tagesgeld-Vergleich die bessere Wahl. Aktuell liegen hier Revolut* (4,25 Prozent p. a. für bis zu vier Monate), die Bigbank* (4,15 Prozent p. a. für vier Monate) und die Renault Bank* (4,1 Prozent p. a. für vier Monate) vorn.

23. September: PSD Bank Nürnberg erhöht die Festgeld-Zinsen

Wie schneiden die neuen Festgeld-Zinsen der PSD Bank Nürnberg im Vergleich ab? © Getty Images/iStockphoto | Fokusiert

Bei der PSD-Bank Nürnberg* steigen die Festgeld-Zinsen für zwei Laufzeiten. Bei einer Anlagedauer von einem Jahr erhalten Sparerinnen und Sparer ab sofort 3,21 Prozent, bei zwei Jahren sind es 3,31 Prozent. Die Eröffnung eines Festgeldkontos ist ab einem Betrag von 1000 Euro möglich. Die angebotenen Laufzeiten und Zinssätze im Überblick:

Laufzeit Zinssatz 1 Jahr 3,21 % p. a. 2 Jahre 3,31 % p. a. 3 Jahre 3,00 % p. a. 4 Jahre 3,00 % p. a. 5 Jahre 3,31 % p. a.

Auch mit den neuen Konditionen reicht es im Festgeld-Vergleich für die PSD Bank Nürnberg nicht ganz für die Spitze. Bei einer Laufzeit von einem Jahr sind beispielsweise die Angebote der Stellantis Bank* und der Opel Bank* besser, die jeweils 3,49 Prozent Zinsen bieten. Bei längeren Anlagezeiträumen liegt Willbe* mit bis zu 3,82 Prozent Zinsen vorn.

Für die PSD Bank spricht hingegen die deutsche Einlagensicherung, die Beträge bis 100.000 Euro im Insolvenzfall der Bank abdeckt. Warum der Schutzschirm Deutschlands bei Sparerinnen und Sparern besonders beliebt ist, erklärt der Ratgeber „So sicher sind Tagesgeld und Festgeld“.

22. September: Diese Banken heben die Festgeld- und Tagesgeld-Zinsen an

Bei den Tagesgeld-Zinsen schließt die Opel Bank zu den besten Angeboten auf. © Getty Images | Luca Piccini Basile

Nach der Leitzinserhöhung durch die EZB am 16. September verbessern viele Banken die Konditionen ihrer Neukunden-Aktionen. Beim Tagesgeld gibt es folgende neue Angebote:

Opel Bank*: 3,95 Prozent p. a. für drei Monate

Suresse Direkt Bank*: 3,7 Prozent p. a. für sechs Monate

TF Bank*: 3,65 Prozent p. a. für vier Monate

Die Opel Bank ist damit beim Zinssatz nah an die Spitze aus dem Tagesgeld-Vergleich herangerückt. Vorne liegen aktuell Revolut* (4,25 Prozent p. a. für bis zu vier Monate), die Bigbank* (4,15 Prozent p. a. für vier Monate) und die Renault Bank* (4,1 Prozent p. a. für vier Monate). Die Suresse Direkt Bank bietet hingegen einen etwas geringeren Zinssatz, garantiert diesen dafür aber länger.

Auch bei den Festgeld-Angeboten gab es einige Zinserhöhungen. Folgende Konditionen sind neu:

Stellantis Bank*: 3,55 Prozent für zwei Jahre; 3,49 Prozent für ein Jahr

Opel Bank*: 3,55 Prozent für zwei Jahre; 3,49 Prozent für ein Jahr

Bigbank*: 3,5 Prozent für zwei bis zehn Jahre; 3,4 Prozent für 12 bis 23 Monate

Scalable Capital*: 3,25 Prozent für zwei Jahre

Die höchsten Zinsen im Festgeld-Vergleich erhalten Anlegerinnen und Anleger mit bis zu 3,82 Prozent aktuell bei Willbe*. Das Geldhaus aus Liechtenstein liegt bei Laufzeiten ab zwei Jahren vorn. Für zwölf Monate sind die Angebote der Stellantis Bank, Opel Bank und Bigbank allerdings besser.

21. September: VW Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an

Die VW Bank bietet bei ihrem Tagesgeld-Angebot eine Zinsbindung über sechs Monate. © Getty Images | iStock/Sjo

Bei der VW Bank steigen die Tagesgeld-Zinsen von 3,1 auf 3,5 Prozent p. a. Der neue Zinssatz gilt ausschließlich für neue Kundinnen und Kunden und ist über sechs Monate garantiert.

Das Angebot der VW Bank im Überblick:

Neukunden-Zinssatz: 3,5 Prozent p. a. für sechs Monate

3,5 Prozent p. a. für sechs Monate Basiszinssatz: 1,0 Prozent p. a.

1,0 Prozent p. a. Maximalbetrag für Aktionszinssatz: keine

keine Zinsauszahlung: monatlich

monatlich Einlagensicherung: 100.000 Euro je Kunde (Deutschland)

>> Angebot der VW Bank* hier checken

Das Angebot der VW Bank bietet mit sechs Monaten eine vergleichsweise lange Zinsgarantie. In vielen Fällen gelten die Konditionen von Zins-Aktionen nur für drei oder vier Monate.

Das ist auch bei vielen der aktuell besten Tagesgeld-Angebote der Fall. Folgende Banken bieten aktuell die höchsten Zinssätze für neue Kundinnen und Kunden:

Revolut* (4,25 Prozent p. a. für bis zu vier Monate)

Bigbank* (4,15 Prozent p. a. für vier Monate)

Renault Bank* (4,1 Prozent p. a. für vier Monate)

Chase* (4,0 Prozent p. a. für vier Monate)

Sparda-Bank (4,0 Prozent p. a. für sechs Monate mit Girokonto)

Ayvens Bank (4,0 Prozent p. a. für drei Monate)

Ikano Bank* (3,91 Prozent p. a. für drei Monate)

18. September: Höhere Tagesgeld-Zinsen bei dieser Bank

Mehrere Banken bieten jetzt Zinsen über der Vier-Prozent-Marke. © dpa-tmn | Tobias Hase

Die Bigbank* erhöht ihren Tagesgeldzins für Neukunden deutlich von 3,55 auf 4,15 Prozent pro Jahr. Der Aktionszins der estnischen Bank ist für vier Monate garantiert. Anschließend wird das Guthaben variabel verzinst. Der reguläre Zinssatz liegt derzeit bei 2,25 Prozent pro Jahr. Verzinst werden Guthaben bis maximal 250.000 Euro. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum Jahresende. Das Guthaben ist über die estnische Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde geschützt.

Die Konditionen auf einen Blick:

Zinssatz Neukunden: 4,15 Prozent p. a. für vier Monate

4,15 Prozent p. a. für vier Monate Basiszinssatz: 2,25 Prozent p. a.

2,25 Prozent p. a. Maximalbetrag für Aktionszinssatz: 250.000 Euro

250.000 Euro Zinsauszahlung: jährlich zum 31. Dezember

jährlich zum 31. Dezember Einlagensicherung: 100.000 Euro pro Kunde (Estland)

>> Angebot der Bigbank* hier prüfen

Mit der Erhöhung auf 4,15 Prozent schiebt sich die Bigbank im Tagesgeld-Vergleich weit nach vorn. Der Aktionszins liegt nun beispielsweise über den Angeboten der Renault Bank* mit 4,10 Prozent und Chase* mit 4,00 Prozent. Lediglich Revolut* bietet mit 4,25 Prozent derzeit noch einen höheren Zinssatz.

Positiv fällt zudem der Anschlusszins der Bigbank auf: Nach Ablauf der viermonatigen Zinsgarantie gelten nach aktuellem Stand 2,25 Prozent pro Jahr. Dieser Zinssatz ist allerdings variabel und kann sich bis dahin ändern. Welche Banken vier Prozent oder mehr bieten, lesen Sie hier.

Das Tagesgeld-Angebot der Postbank im Überblick:

Aktionszinssatz: 3,2 Prozent p. a. für sechs Monate

3,2 Prozent p. a. für sechs Monate Basiszinssatz: 0,75 Prozent p. a.

0,75 Prozent p. a. Mindest-/ Maximalbetrag: 2500 Euro / 250.000 Euro

2500 Euro / 250.000 Euro Zinsauszahlung: quartalsweise

quartalsweise Einlagensicherung: 100.000 Euro je Kunde / Deutschland

100.000 Euro je Kunde / Deutschland Besonderheiten: Einzahlung von mindestens 2500 Euro bis 26. Oktober 2026 erforderlich, Geld darf nicht von Konten oder Depots der Deutschen Bank oder Postbank stammen. Aktionszins gilt ab dem 1. November 2026.

>> Aktion der Postbank* hier checken

Was ist das Tagesgeld? Tagesgeld ist eine flexible Geldanlage, bei der Anleger ihr Kapital jederzeit verfügbar haben. Das Geld wird auf einem Tagesgeldkonto geparkt und mit variablen Zinsen vergütet. Die Verzinsung ist oft höher als bei einem Girokonto, aber niedriger als bei Festgeld. Tagesgeld eignet sich besonders für die kurzfristige Geldanlage und als Notfallrücklage.

Was ist das Festgeld? Beim Festgeld legen Sparer ihr Geld für eine festgelegte Laufzeit zu einem festen Zinssatz an. Die Laufzeit kann von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren betragen. Während dieser Zeit kann das Kapital nicht verfügbar gemacht werden. Festgeld bietet meist höhere Zinsen als Tagesgeld, ist aber weniger flexibel.

Was ist ein Depot? Ein Depot ist ein Konto, das Anleger für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie Aktien, ETFs oder Fonds benötigen. Es wird bei einer Bank oder einem Online-Broker geführt. Depots unterscheiden sich in ihren Gebühren, Handelsmöglichkeiten und Zusatzleistungen.

Was ist ein ETF? Ein Exchange Traded Fund (ETF) ist ein börsengehandelter Fonds, der einen Index wie den DAX oder den MSCI World abbildet. ETFs sind kostengünstig, transparent und bieten eine breite Diversifikation, da sie viele verschiedene Wertpapiere enthalten. Sie eignen sich besonders für langfristiges Anlegen und sind bei passiven Investoren beliebt.

Was sind Aktien? Aktien sind Anteile an Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Durch den Kauf von Aktien werden Anleger Miteigentümer des Unternehmens und profitieren von Kurssteigerungen sowie Dividenden. Aktien bieten langfristig hohe Renditechancen, sind aber auch mit Risiken verbunden, da die Kurse schwanken können.

Wie funktionieren Sparpläne? Ein Sparplan ermöglicht es, regelmäßig Geld in Aktien, ETFs oder Fonds zu investieren. Anleger zahlen beispielsweise monatlich einen festen Betrag ein. Durch den Durchschnittskosteneffekt profitieren sie von Schwankungen, da sie bei niedrigen Kursen mehr Anteile und bei hohen Kursen weniger Anteile kaufen.

Was bedeutet MSCI World? Der MSCI World ist ein weltweit verbreiteter Aktienindex, der die Entwicklung von rund 1.600 Unternehmen aus 23 Industrieländern abbildet. Er gilt als Basis für viele ETFs und steht für eine breite Diversifikation. Wer in einen MSCI-World-ETF investiert, beteiligt sich indirekt an vielen internationalen Unternehmen.

Was für Anlageformen gibt es? Neben Tagesgeld, Festgeld, Aktien und ETFs gibt es weitere Anlageformen wie Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, P2P-Kredite oder Kryptowährung. Jede Anlageklasse hat spezifische Chancen und Risiken. Eine gute Diversifikation kann helfen, das Risiko zu minimieren und langfristig stabile Renditen zu erzielen.

Inwieweit ist der Einlagenzins der EZB relevant? Die Europäische Zentralbank (EZB) legt den Einlagenzins fest, zu dem Banken Geld bei ihr parken können. Dieser Zins beeinflusst die Sparzinsen für Verbraucher: Ist der Einlagenzins hoch, steigen oft auch die Tages- und Festgeldzinsen. Niedrige Einlagenzinsen führen hingegen oft zu geringen Sparzinsen.

Was ist die beste Anlagestrategie? Die beste Anlagestrategie hängt von individuellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont ab. Ein bewährter Ansatz ist die breite Diversifikation, beispielsweise durch ETFs. Langfristiges Investieren und regelmäßiges Sparen reduzieren Risiken. Ein Mix aus sicheren (Tages- und Festgeld) und renditestarken (Aktien, ETFs) Anlagen kann ein ausgewogenes Portfolio schaffen.

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