Beim Tagesgeld liegen die aktuellen Spitzenzinssätze um die 4-Prozent-Marke. Allerdings kommen viele der Angebote nicht von bekannten deutschen Banken, sondern eher von unbekannteren Kreditinstituten.

Mit der Berliner Direktbank DKB erreicht jetzt auch ein großes deutsches Geldhaus die Schwelle von 4,0 Prozent Zinsen. Allerdings gelten zwei Voraussetzungen für die Aktionskonditionen.

DKB-Tagesgeld auf einen Blick:

Zinssatz Neukunden: 4,0 Prozent p. a. für vier Monate (ab 1. November)

4,0 Prozent p. a. für vier Monate (ab 1. November) Basiszinssatz: 1,0 Prozent p. a.

1,0 Prozent p. a. Maximalbetrag für Aktionszinssatz: bis 500.000 Euro

bis 500.000 Euro Zinsauszahlung: monatlich

monatlich Einlagensicherung: 100.000 Euro je Kunde (Deutschland)

100.000 Euro je Kunde (Deutschland) Besonderheiten: Girokonto erforderlich, Einzahlung bis 20. Oktober

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DKB 4,00 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld für 4 Monate Zum Angebot* DKB

DKB-Tagesgeld: Girokonto und Neugeld erforderlich

Wer die Aktionskonditionen erhalten will, muss zwei Bedingungen erfüllen. Voraussetzung ist ein Girokonto bei der Direktbank, das bis 28 Jahre oder ab einem monatlichen Geldeingang von 700 Euro kostenlos ist. Ist keine dieser Bedingungen erfüllt, fällt eine Gebühr in Höhe von 4,50 Euro monatlich an.

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Außerdem müssen Sparerinnen und Sparer ihr Geld bis spätestens 20. Oktober 2026 aufs Tagesgeldkonto überweisen. Die Verzinsung zu den Aktionskonditionen erfolgt dann ab dem 1. November 2026 und geht über vier Monate.

An der Aktion können auch Bestandskunden teilnehmen, wenn sie Geld von einer anderen Bank auf das DKB-Tagesgeldkonto überweisen.

DKB-Tagesgeldkonto im Vergleich mit anderen Banken

Zuletzt haben viele Banken die Tagesgeld-Zinsen erhöht, nicht nur die DKB. © Getty Images/iStockphoto | Fokusiert

Im Tagesgeld-Vergleich liegen aktuell drei Banken mit den Zinsen vor der DKB. Revolut* bietet 4,25 Prozent p. a. für bis zu vier Monate. Allerdings ist hier die Nutzung eines Girokontos erforderlich. Mehr Details dazu bietet der Check des Angebots.

Vor der DKB liegen außerdem die Bigbank* (4,15 Prozent p. a. für vier Monate) und die Crédit Agricole* (4,1 Prozent p. a. über vier Monate). Hier müssen Sparerinnen und Sparer allerdings die Versteuerung selbst über die Anlage KAP der Steuererklärung erledigen, da beide Banken Erträge brutto auszahlen.

Auf Augenhöhe mit der DKB sind Chase* und die Openbank*, die beide jeweils 4,0 Prozent p. a. über vier Monate bieten und steuereinfach sind. Das Tagesgeld-Angebot von Chase kommt außerdem ohne Girokonto aus, bei der Openbank ist dieses immerhin kostenlos.

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DKB: Tagesgeld-Zinsen fallen nach Zinsbindung deutlich

Wichtig ist bei einem Tagesgeld-Angebot aber nicht nur der Aktionszins, sondern auch, was danach passiert. Nach vier Monaten greift bei der DKB der variable Zinssatz für Bestandskunden. Dieser ist mit einem Prozent aktuell vergleichsweise gering.

Nach der jüngsten Erhöhung bietet beispielsweise Chase* mit 2,25 Prozent deutlich mehr. Aber auch Revolut* (bis zu 2,5 Prozent), die Bigbank* (2,25 Prozent) und die Openbank* (2,0 Prozent) liegen klar vor der DKB.

DKB-Zinsen: Girokonto kann sich negativ auf Schufa auswirken

Bei Tagesgeld-Angeboten mit Girokonto-Pflicht wie dem der DKB sollten Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur auf mögliche Kosten achten. Auch der Schufa-Score spielt eine Rolle. Denn zu viele Girokonten können die Bonität verschlechtern. Das gilt insbesondere für Konten mit Überziehungsrahmen. Diese werden der Schufa gemeldet, mit der auch die DKB zusammenarbeitet.

Bei einem Tagesgeld-Angebot wie dem der DKB, das ein Girokonto voraussetzt, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher auch die Auswirkungen auf ihren Schufa-Score im Blick behalten. © Andreas Arnold/dpa | Andreas Arnold

Reine Guthabenkonten wie Tagesgeldkonten sind dagegen unbedenklich. Über Bonify* lässt sich der eigene Schufa-Score kostenlos einsehen. Dort können Nutzer auch ihre Schufa-Einträge prüfen und mögliche Verbesserungen erkennen.

DKB-Tagesgeldkonto mit deutscher Einlagensicherung

Bei einer Anlageform wie Tagesgeld steht für viele Sparerinnen und Sparer die Sicherheit an erster Stelle, da es oft für den Notgroschen gedacht ist. Gelder bis 100.000 Euro sind bei der DKB über die gesetzliche Einlagensicherung Deutschlands geschützt. Diese gilt als besonders sicher, weil hinter ihr der finanzstarke deutsche Staat steht.

Wann das wichtig sein kann, erklärt der Ratgeber „So sicher sind Tagesgeld und Festgeld“. Angebote mit deutscher Einlagensicherung listet der Artikel „Tagesgeld aus Deutschland“ auf.

Fazit: DKB-Tagesgeld kann sich lohnen

Die DKB bietet bei ihrer Tagesgeld-Aktion einen hohen Zinssatz, den sich sogar Bestandskunden sichern können. Allerdings gelten für das Angebot gleich mehrere Voraussetzungen. Wer es einfacher haben will, erhält etwa bei Chase* ohne Girokonto-Pflicht die gleichen Konditionen und einen höheren Anschlusszins.