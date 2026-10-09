Zusammenfassung Frauen mit ADHS leiden häufiger und besonders stark unter PMS

Symptome wie Reizbarkeit und Konzentrationsprobleme zeigen sich vor allem in der zweiten Zyklushälfte

Ein Experte gibt praktische Tipps, was Frauen wirklich helfen kann

Die Tage vor den Tagen sind für viele Frauen mehr als nur lästig. Rund 20 bis 30 Prozent sind in dieser Zyklusphase mit einem Bündel an unangenehmen Begleiterscheinungen konfrontiert: Die Bandbreite reicht von Erschöpfung, Reizbarkeit, Konzentrationsproblemen oder innerer Unruhe bis hin zu Migräne oder depressiven Verstimmungen. Der medizinische Fachbegriff dafür ist prämenstruelles Syndrom, kurz: PMS.

Was PMS beschreibt, variiert von Frau zu Frau erheblich. Manche erleben PMS-Symptome kaum oder nur vereinzelt. Für andere bedeutet die zweite Zyklushälfte Monat für Monat Schmerztabletten schon zum Frühstück und regelmäßige Krankschreibungen. Warum gerade Frauen mit ADHS besonders häufig von PMS betroffen sind und welche Behandlungsmöglichkeiten helfen, erklärt Facharzt Prof. Dr. Stefan Röpke.