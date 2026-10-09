Ihr Patient Johannes Bach wirkt am Anfang wie der Traum jedes Therapeuten: Er ist pünktlich, höflich, reflektiert. „Ein Musterklient“, erklärt Lisa Zimmermann. Die Psychotherapeutin und Diplom-Psychologin hat Bach in ihrer Praxis in Berlin behandelt. Er heißt eigentlich anders. Seinen echten Namen nennt sie aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen nicht. „Er tat alles, um mir zu gefallen, um ein idealer Patient zu sein“, sagt sie. Doch schon bald bröckelt Johannes Bachs disziplinierte Fassade und es zeigt sich sein wahres Problem.

„Ich ahnte früh, dass sich hinter seinem enormen Zwangsverhalten und massiven Kontrollbedürfnis ein großes Leid verbarg“, sagt Zimmermann heute. Sie beschreibt den Mann als typischen Vertreter des verdeckten Narzissmus: Nach außen wirkt er freundlich und beherrscht, doch im Inneren gären Angst, Unsicherheit und unterdrückte Wut. Um das alles herauszuarbeiten, wählte die Psychologin einen unkonventionellen Weg.

Narzissmus: Wie sich ein verdeckter Narzisst verhält