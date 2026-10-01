Hugo und Ross Turner, auch bekannt als die „Turner Twins“, gelten als moderne Abenteurer. Die eineiigen Zwillinge aus Großbritannien haben sich mit spektakulären Expeditionen und Zwillingsexperimenten weltweit einen Namen gemacht. Zu ihren bekannteren Versuchen zählt auch ein besonderes Ernährungsexperiment über drei Monate. Ziel war es, die Auswirkungen einer veganen Ernährung mit denen einer fleischhaltigen Ernährung zu vergleichen.

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In einem Zeitraum von Januar bis März aß Hugo nur vegane Lebensmittel ohne tierische Bestandteile. Ross hingegen ernährte sich omnivor, aß also Huhn, Fisch, rotes Fleisch, Gemüse, Milchprodukte und Getreide. Die Folgen waren erstaunlich, wie die Turners im Gespräch mit dieser Redaktion berichteten.

Ziel des Experiments war es, herauszufinden, wie sich die Ernährungsweise auf den Körper und die sportliche Leistung der Zwillinge auswirkt. Die Brüder nahmen drei Monate lang täglich die gleiche Kalorienmenge zu sich und gingen fünf bis sechs Mal pro Woche ins Fitnessstudio, wo sie einen identischen Trainingsplan befolgten. Vor dem Experiment sah die tägliche Ernährung in der Regel so aus: Toast oder Haferbrei zum Frühstück, ein Sandwich zum Mittagessen und Hühnchen mit Gemüse oder Nudeln zum Abendessen.