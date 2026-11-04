Die „blaue Welle“ schwappt über die USA. Bei den Midterms haben die Demokraten das Repräsentantenhaus und den Senat erobert – ganz zur Freude von CNN-Moderator Van Jones. Die landesweiten Wahlsiege sind eine Klatsche für US-Präsident Donald Trump, dessen Macht künftig stärker kontrolliert werden könnte. Alle News zu den Midterms finden Sie in unserem Liveblog.

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In der CNN-Wahlsendung konnte Jones seine Freude nicht verbergen. „Ich bin glücklich, glücklich, glücklich. Ich bin so glücklich.“ Das prognostizierte Ergebnis sei „wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern und Halloween zusammen“, so der Politikanalyst. „Das ist die Ablehnung des Trumpismus.“

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Midterms 2026: CNN-Experte sieht in Amerika „ein neues Land“

Für Jones sei Amerika heute „ein neues Land“. Der TV-Experte, bekannt für seine wortgewaltigen und emotionalen Analysen, könne nicht begreifen, was heute Abend passiert ist. „Das ist kein Tsunami. Das ist ein Vulkanausbruch, bei dem alles blau und bunt ist. Ich kann es nicht fassen, man kann es einfach nicht beschreiben.“

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In einigen Bundesstaaten schreiben die Demokraten bei den Zwischenwahlen Geschichte. So gewinnen in der eigentlichen Republikaner-Hochburg Texas die Demokraten James Talarico und Gina Hinojosa. Für Van Jones sei dabei eine Koalition aus „jungen Wählern, lateinamerikanischen Wählern und Vorstadtwählern“ entscheidend gewesen.

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CNN-Wahlexperte Van Jones war bei Trump-Sieg den Tränen nah

Jones erweckte bei den US-Wahlen der vergangenen Jahre immer wieder die Aufmerksamkeit des Publikums. Als Donald Trump 2024 die Wahl gewonnen hatte, war der TV-Experte den Tränen nah. Angesichts von Trumps restriktiver Einwanderungspolitik sorgte er sich um Menschen ohne Papiere, die illegal im Land arbeiten.

„Diese Menschen sind heute morgen mit einem Traum aufgewacht. Jetzt werden sie mit einem Alptraum ins Bett gehen“, so Jones damals. Das harte Durchgreifen der US-Einwanderungsbehörde ICE in den Jahren nach Trumps Wahlsieg sollte ihm recht geben.

pvt