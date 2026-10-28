Bei der Parlamentswahl in Israel wurde die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zwar laut Prognosen führender TV-Sender stärkste Kraft im Parlament. Das Netanjahu-Lager, dem mehrere strengreligiöse und rechtsextreme Parteien angehören, verfehlte aber die absolute Mehrheit und kam auf rund 51 von 120 Sitzen im Parlament. Nach der Wahl vor vier Jahren hatte Netanjahu eine Koalition gebildet, die über 64 Sitze verfügte.

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Den Prognosen zufolge lag der Block des Ex-Militärchefs Gadi Eisenkot mit ebenfalls rund 51 Sitzen fast gleichauf mit Netanjahus Block. Der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar beanspruchte den Regierungsauftrag für sich. „Wir haben Geschichte geschrieben“, sagte Eisenkot vor seinen Anhängern. Er bezeichnete die Parlamentswahl als „Volksbefragung über die künftige Führung Israels“. Die Antwort sei eindeutig: „Die Öffentlichkeit hat für eine Veränderung gestimmt.» Netanjahus Koalition habe «das Vertrauen des Volkes verloren“.

Wir berichten über die Wahl und die aktuelle Lage in Israel im Newsblog.

Wichtige Updates 02:32 Uhr Netanjahu fordert starke Regierung ohne arabische Parteien 20:55 Uhr Eisenkot: Will Netanjahu-Regierung ablösen 20:39 Uhr Opposition: Öffentlichkeit hat Netanjahu abgewählt 15:19 Uhr Rekordbeteiligung bei Parlamentswahl in Israel zur Halbzeit des Wahltags Paulina Cwiartka Wahl in Israel: Denkzettel für Netanjahu? – „Es geht um alles“ Erstmals seit den Hamas-Verbrechen vom 7. Oktober wird das israelische Parlament neu gewählt. Viele Israelis sehen darin eine Schicksalswahl. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Netanjahu fordert starke Regierung ohne arabische Parteien Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich trotz des knappen Ausgangs der wegweisenden Parlamentswahl siegesgewiss gezeigt. Seine rechtskonservative Likud-Partei sei "die größte Partei Israels" und das rechte Lager habe innerhalb der jüdischen Bevölkerung eine klare Mehrheit, sagte er in der Nacht zu Mittwoch vor Anhängern. Der Regierungschef, der von seiner Frau Sara begleitet wurde, zeigte sich gut gelaunt, klatschte in die Hände und dankte seinen Unterstützern. Er rief zur Bildung einer starken rechtsgerichteten Regierung auf.



"Wir dürfen keine Regierung bilden, die sich auf arabische, antizionistische Parteien stützt", sagte der 77-Jährige. Er warf den arabischen Parteien vor, gegen die Existenz Israels zu sein, die palästinensische Terrororganisation Hamas als wohltätige Organisation zu bezeichnen und israelische Soldaten als Kriegsverbrecher zu verunglimpfen.



Zugleich warnte Netanjahu, die Bedrohung durch den Erzfeind Iran sei noch nicht gebannt. "Solange das fanatische Regime besteht, werden sie weiter versuchen, uns zu zerstören", sagte er. Gemeinsam mit den USA müsse Israel «diese Bedrohung ein und für alle Mal beseitigen».





Netanjahu spricht am Mittwoch nach der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der Wählerbefragungen vor seinen Anhängern im Hauptquartier der Likud-Partei in Jerusalem. Ohad Zwigenberg/AP/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Patt zwischen Netanjahu-Lager und Rivalen Aktualisierte Prognosen der führenden israelischen TV-Sender zeigen eine Patt-Situation zwischen dem rechtsreligiösen Lager von Netanjahu und dem ebenfalls aus mehreren Parteien bestehenden Lager seines Hauptrivalen. Die Sender Channel 13 und Kan sahen das Netanjahu-Lager bei 51 von 120 Sitzen im Parlament, ebenso wie das Lager um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot.



Laut den Prognosen wird Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei mit 27 Mandaten stärkste Kraft im Parlament, auf Platz zwei kommt Eisenkots Mitte-Partei Jaschar mit 21 bis 22 Mandaten. Der TV-Sender N12 sieht die Likud-Partei bei 24 und die Jaschar-Partei bei 22 Sitzen.



Nur der TV-Sender C14, der als Sprachrohr Netanjahus gilt, sieht eine klare Mehrheit von 62 der 120 Mandate für das Lager des Ministerpräsidenten.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Wippich Israels Außenminister: Jubel der Opposition über Wahlprognosen verfrüht Nach den ersten Prognosen zur Parlamentswahl in Israel hat Außenminister Gideon Saar den Jubel der Opposition als verfrüht zurückgewiesen. „Der Jubel der Linken ist verfrüht. Die Selbstgefälligkeit der voreingenommenen Kommentatoren – lächerlich“, schrieb Saar im Onlinedienst X. „Eines scheint ziemlich klar: Der Likud ist die größte Partei in Israel“, fügte der Politiker der rechtskonservativen Partei von Regierungschef Benjamin Netanjahu hinzu. Dazu veröffentlichte Saar Aufnahmen vom ersten Wahlsieg des Likud im Jahr 1977.

Ersten Prognosen israelischer Fernsehsender zufolge erreichte der Oppositionsblock um den Mitte-Rechts-Politiker Gadi Eisenkot einen knappen Vorsprung vor Netanjahus rechtsgerichtetem Lager. Eisenkots Bündnis kam demnach auf 52 bis 53 Sitze, Netanjahus Block auf 50 Sitze. Für die absolute Mehrheit in der Knesset sind 61 Sitze nötig. Der Likud blieb den Nachwahlbefragungen zufolge mit 24 bis 25 Sitzen die stärkste Einzelpartei. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Wippich Eisenkot: Will Netanjahu-Regierung ablösen Der wichtigste Rivale des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat nach Veröffentlichung erster Prognosen nach der Parlamentswahl angekündigt, er wolle die Netanjahu-Regierung ablösen. Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei wurde laut Prognosen führender TV-Sender zwar stärkste Kraft im Parlament. Das Netanjahu-Lager, dem mehrere strengreligiöse und rechtsextreme Parteien angehören, verfehlte demnach aber die absolute Mehrheit und kam nur auf 50 von 120 Sitzen im Parlament. Nach der Wahl vor vier Jahren hatte Netanjahu eine Koalition gebildet, die über 64 Sitze verfügte. Der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar, Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, sagte nach Angaben seines Büros, die Prognosen deuteten darauf hin, „dass die Mehrheit der israelischen Bürger Netanjahu und der für den 7. Oktober verantwortlichen Regierung jegliches Vertrauen entzogen hat“. Sollten sich diese Ergebnisse bestätigen, wäre dies „ein Sieg für die zionistische, national gesinnte Mehrheit Israels“. Der Ex-Militärchef sagte, er werde nun „unverzüglich daran arbeiten, den Wählerwillen umzusetzen, die Regierung Netanjahu abzulösen und so schnell wie möglich eine zionistische Regierung zu bilden, die sich der Wehrpflicht für alle verpflichtet fühlt“. Auch das Lager von Parteien um Eisenkot kommt aber laut den Prognosen nicht auf eine Mehrheit, liegt jedoch zwei bis drei Mandate vor Netanjahus Lager. Gadi Eisenkot, Vorsitzender der Partei Jaschar („Geradeaus“), gibt bei den Parlamentswahlen seine Stimme in einem Wahllokal ab. Ariel Schalit/AP/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Wippich Opposition: Öffentlichkeit hat Netanjahu abgewählt Die israelische Opposition wertet das Wahlergebnis als Niederlage des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, obwohl dessen Likud-Partei laut Prognosen stärkste Kraft im Parlament geworden ist. Das Lager mehrerer Parteien verfehlte aber den Prognosen führender TV-Sender zufolge die absolute Mehrheit und kam nur auf 50 von 120 Sitzen im Parlament. Nach der Wahl vor vier Jahren hatte Netanjahu eine Koalition gebildet, die über 64 Sitze verfügte. Oppositionsführer Jair Lapid sagte nach Angaben eines Büros: „Lasst euch von niemandem verwirren: Der Netanjahu-Block hat eine vernichtende Niederlage erlitten.“ Er sprach von einem „totalen Kollaps“, die Öffentlichkeit habe Netanjahus Lager „nach Hause geschickt“. Der Vorsitzende der linksliberalen Demokraten, Jair Golan, sagte ebenfalls, die Öffentlichkeit habe „die Netanjahu-Regierung gefeuert“. Es gebe nun eine „historische Gelegenheit, eine Regierung des echten Wandels in Israel“ zu bilden. Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid spricht vor der Knesset, dem israelischen Parlament. (Archivfoto) . Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Wippich Wahlprognosen in Israel: Opposition leicht vorne – aber ohne Mehrheit Bei der Parlamentswahl in Israel hat der Oppositionsblock um den Mitte-Rechts-Politiker Gadi Eisenkot laut ersten Prognosen mehr Sitze erhalten als die Regierungskoalition um Regierungschef Benjamin Netanjahu. Wie aus den Nachwahlbefragungen mehrerer israelischer Fernsehsender hervorging, kommt das Bündnis um Eisenkot auf 52 bis 53 Sitze, Netanjahus Bündnis auf 50. Für die absolute Mehrheit in der Knesset sind 61 Sitze nötig. Deutliche Zugewinne verzeichneten demnach die arabischen Parteien. Die islamisch-konservative Raam-Partei käme auf sieben Sitze, die linksgerichtete Vereinigte Liste auf zehn bis elf Sitze. Arabische Parteien könnten einer Regierungskoalition im Parlament zu einer Mehrheit verhelfen. Die Zentrale Wahlkommission verzeichnete nach eigenen Angaben bis 19 Uhr MEZ die höchste Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt seit 1988. Zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale hatten demnach 74,3 Prozent der rund 7,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der letzten Wahl vor vier Jahren waren es zum selben Zeitpunkt 66,3 Prozent gewesen. Insgesamt hatten damals 70,6 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Wippich Wahlkommission weist Likud-Antrag auf längere Öffnung der Wahllokale ab Die Zentrale Wahlkommission in Israel hat einen Antrag der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf eine Verlängerung der Öffnungszeiten der Wahllokale abgewiesen. Die hohe Wahlbeteiligung in allen Teilen der Gesellschaft zeuge von einem starken demokratischen Engagement, erklärte die Wahlkommission. Es sei keine Notwendigkeit festgestellt worden, die Stimmabgabe über 22 Uhr (Ortszeit, 21 Uhr MEZ) hinaus zu verlängern. Netanjahus konservative Partei hatte zuvor längere Öffnungszeiten beantragt. Die Partei Jaschar des Mitte-Rechts-Oppositionspolitikers Gadi Eisenkot sprach sich „entschieden“ dagegen aus. Es habe keinen außergewöhnlichen Vorfall gegeben, der eine Verlängerung rechtfertige. Jaschar warf dem Likud vor, mit dem Antrag den Boden für Zweifel an der Integrität der Wahl bereiten zu wollen. Bei der ersten Parlamentswahl in Israel seit dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023 zeichnete sich eine Rekordbeteiligung ab. Bis 18 Uhr Ortszeit hatten nach Angaben der Wahlkommission 66,7 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Dies war die höchste Beteiligung zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1973. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Wippich Israel: Netanjahus Partei fordert länger geöffnete Wahllokale – Eisenkots Partei dagegen Bei der Parlamentswahl in Israel hat die Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Verlängerung der Öffnungszeiten der Wahllokale beantragt. „Wir haben einen Antrag gestellt, um die Zeiten für die Stimmabgabe zu verlängern“, erklärte die konservative Partei im Onlinedienst Telegram. Die Netanjahu-Partei versuchte zudem, ihre Wähler zu mobilisieren: „Wählt nur Likud“, schrieb sie auf Telegram. Die Partei Jaschar des Mitte-Rechts-Oppositionspolitikers Gadi Eisenkot wandte sich „entschieden“ gegen verlängerte Öffnungszeiten der Wahllokale. „Es hat sich kein außergewöhnlicher Vorfall ereignet, der die Gewährung dieses Antrags rechtfertigen würde“, erklärte die Partei von Netanjahus aussichtsreichstem Herausforderer. Der Antrag ziele darauf ab, „den Boden für Anschuldigungen zu bereiten, mit denen die Integrität der Wahl infrage gestellt werden soll“. Die Wahllokale schließen eigentlich um 22 Uhr (Ortszeit, 21 Uhr MEZ), danach werden erste Hochrechnungen erwartet. Zur Halbzeit des Wahltags um 14 Uhr Ortszeit war eine Rekordbeteiligung von 44,9 Prozent registriert worden. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Rekordbeteiligung bei Parlamentswahl in Israel zur Halbzeit des Wahltags Bei der Parlamentswahl in Israel ist zur Halbzeit des Wahltags eine Rekordbeteiligung verzeichnet worden. Bis 14.00 Uhr (Ortszeit, 13.00 Uhr MEZ) gaben nach Angaben der israelischen Wahlkommission 3,29 Millionen Wähler und damit 44,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das ist die höchste Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Erhebung dieser Zahl im Jahr 1973, wie der Leiter der Wahlkommission, Dean Livne, mitteilte.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther „Mr. Security“: Wie sich Benjamin Netanjahu an der Macht hält Jerusalem. Krieg, Proteste, Prozesse – und dennoch bleibt er an der Macht. Was treibt Israels Premier Netanjahu an? Ein Blick hinter die Fassade.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vivien Valentiner Netanjahu-Herausforderer Eisenkot gibt sich siegesbewusst Gadi Eisenkot, wichtigster Herausforderer von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei der Parlamentswahl in Israel, kündigt für den Fall einer Regierungsübernahme einen neuen Politikstil an. In einem Wahllokal in Holon sagte er: „In Israel weht ein Wind der Veränderung, diese Veränderung wird heute Abend um 22.00 Uhr (Ortszeit) eintreten.“ Um diese Zeit schließen die Wahllokale.

Eisenkot kündigte einen verantwortungsvollen Regierungsstil an. „Wir werden Israel nicht durch Spaltung und Panikmache führen, sondern durch Einheit und echte Liebe. Wir werden gewinnen!“

Vor Beginn einer gesetzlichen Umfragesperre sagten Demoskopen ein knappes Rennen zwischen Netanjahus rechtskonservativem Lager und dem Parteienbündnis der Opposition voraus, ohne dass eines der Lager eine sichere Mehrheit erzielte. Gadi Eisenkot, Vorsitzender der Partei Jaschar („Geradlinig"), kommt an einem Wahllokal an, um bei den israelischen Parlamentswahlen seine Stimme abzugeben. Foto: Ariel Schalit/dpa/AP Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vivien Valentiner Wahl in Israel: Polizei nimmt bewaffneten Mann nahe Oppositionspolitiker fest Am Rande der israelischen Parlamentswahl hat die Polizei einen mit einem Messer bewaffneten Mann festgenommen, der sich dem Oppositionspolitiker Jair Golan laut Angaben seiner Partei während eines Wahlkampfauftritts in bedrohlicher Absicht genähert hatte. „Aufstachelung und Gewalt werden uns nicht einschüchtern“, erklärte der linksgerichtete Politiker nach dem Vorfall in Tel Aviv am Dienstag.



Golan machte die „Giftmaschine“ von Regierungschef Benjamin Netanjahu für den Vorfall verantwortlich, der in seinem Wahlkampf die Linke immer wieder scharf attackiert hatte. Golan ist Parteichef der linksgerichteten Ha-Demokratim (Hebräisch: Die Demokraten).

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Die Wahlbehörden erklärten, dass die Personen „die Wahllokale noch nicht erreicht hatten“ und in der Nähe ihrer Wohnungen aufgegriffen worden seien. Eine Untersuchung laufe. „Es gibt landesweit keine ähnlichen Vorfälle dieser Art, dies war ein Einzelfall“, betonte die zentrale Wahlkommission.



Nach der Öffnung der Wahllokale am Morgen herrschte großer Andrang. Netanjahu rief die Israelis am Dienstag dazu auf, „richtig“ zu wählen, als er in Jerusalem seine Stimme abgab. Zwar ist Raam eine relativ kleine Partei. Sollten die Wahlergebnisse allerdings so knapp ausfallen wie erwartet, könnte sie eine entscheidende Rolle bei der Bildung einer von der Opposition geführten Koalition spielen.



Netanjahu hat während des Wahlkampfs wiederholt israelisch-arabische Parteien attackiert und Ängste vor einem palästinensischem Staat geschürt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach der Stimmabgabe. Foto: Jewel Samad/dpa/AFP POOL Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vivien Valentiner Israel: Wahlkommission verkündet höchste Wahlbeteiligung seit 1977 Bei der Parlamentswahl in Israel verzeichnet die zentrale Wahlkommission nach eigenen Angaben die höchste Beteiligung seit 1977. Bis 12.00 Uhr (Ortszeit/11.00 MEZ) hätten 31,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das seien mehr als drei Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Wahl 2022. Vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, wie Augenzeugen aus der Küstenmetropole Tel Aviv oder der arabisch geprägten Stadt Taibe berichteten.



Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Frau Sara Netanjahu gaben ihre Stimme in einem Wahllokal in Jerusalem ab. Sie appellierten: „Geht wählen!“ Auch sein wichtigster Herausforderer, der frühere Militärchef Gadi Eisenkot, rief zur Wahl auf. Er sagte: „In Israel weht ein Wind der Veränderung."



Laut Medienberichten reisten zudem 70.000 Israelis aus dem Ausland an, um vor Ort ihre Stimme abzugeben. Die Parlamentswahl wird als Schicksalswahl für die innenpolitische und gesellschaftspolitische Ausrichtung des Landes bezeichnet. Eine Neuausrichtung der Palästinenserpolitik erwarten Experten nicht. Wahlhelfer richten ein Wahllokal in der arabischen Stadt im Norden des Landes ein. In Israel hat die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Foto: Oren Ziv/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

mit dpa/AFP/epd/KNA