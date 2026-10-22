Nach Einschätzung von Branchenvertretern hat eine Gesetzespanne des Bundesfinanzministeriums dazu geführt, dass die Tabaksteuer auf E-Zigaretten versehentlich weggefallen ist. „Das neue Gesetz hat das alte Gesetz verfrüht ersetzt, und im neuen Gesetz steht für 2026 kein Steuersatz für Vaping-Liquids – nach dem Wortlaut des Gesetzes sind sie damit jetzt steuerfrei“, sagt Dustin Dahlmann vom Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG). Zuvor hatte bereits die „Bild“ Juristen zitiert, die dieselbe Rechtsauffassung vertreten.

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Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums widerspricht dieser Auslegung. Sein Haus hatte zwar einen Fehler eingeräumt, durch den die gesetzliche Regelung verfrüht in Kraft getreten sei. „Aber der Wille des Gesetzgebers ist klar, und wir wenden weiterhin die alten Steuersätze an.“ Eine Korrektur des Fehlers sei angestoßen worden.

In der Tabak- und Vaping-Branche stößt das auf großes Unverständnis. „Das Finanzministerium hat ein Chaos angerichtet und muss es jetzt sofort beseitigen“, sagt BfTG-Chef Dahlmann verärgert. Der Fehler hätte seiner Meinung nach auffallen müssen.

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Tabaksteuer: Rückgabe und steuerfreier Verkauf von E-Zigaretten kaum möglich

Ob Vaping-Produkte nach geltender Rechtslage tatsächlich steuerfrei sind oder nicht, hat für Verbraucher vermutlich keine Folgen. Denn: „Wir raten niemandem, jetzt Produkte ohne Steuer zu verkaufen“, sagt Branchenvertreter Dahlmann. „Es ist bekannt, dass das so nicht gewollt ist.“

Ein steuerfreier Verkauf wäre ohnehin kaum praktikabel, schließlich liege in den Geschäften und in Lagern der Online-Händler noch die Ware mit den alten Steuerzeichen. Die Steuerzeichen seien vorfinanziert, also schon bezahlt. Das Steuerzeichen zu entfernen, das Produkt steuerfrei zu verkaufen und das Steuerzeichen später zurückzugeben, um eine Rückzahlung zu bekommen, wäre weder ratsam noch gut umsetzbar. „Es war ein Fehler des Finanzministeriums, der nie so gewollt war – es war also auch nie so gewollt, Liquids steuerfrei zu stellen.“

Gesetzeskorrektur: Finanzministerium will für Rechtssicherheit sorgen

Horst Winkler vom Verband des eZigarettenhandels (VdeH) geht ebenfalls davon aus, dass bis zum Jahresende alles beim Alten bleibt. „Der Wille des Gesetzgebers ist hier wohl maßgeblich.“ Er ärgert sich über „Dilettantismus“ des Bundesfinanzministeriums. Das Ministerium solle kurzfristig für Rechtssicherheit sorgen.

Laut Ministerium sei eine Korrektur des Gesetzes bereits angestoßen, das genaue Vorgehen werde aber noch abgestimmt. Man strebe ein Berichtigungsverfahren nach Paragraf 61 der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien an. Damit können „Druckfehler und offenbare Unrichtigkeiten“ mit Zustimmung des Bundestagspräsidenten und des Bundesratspräsidenten korrigiert werden.

Tabaksteuergesetz: Ministerium korrigiert versehentlichen Friststart

Das novellierte Tabaksteuergesetz war am Dienstag im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Zum Erstaunen der Branche stand in dem Gesetz, dass es nicht erst am 1. Januar in Kraft tritt, sondern schon am Mittwoch, dem 21. Oktober. Das führte dazu, dass bei Tabakzigaretten schlagartig ein viel höherer Steuersatz galt und die Hersteller ihre Produktion eigentlich hätten einstellen müssen. Das Ministerium erkannte aber seinen Fehler und verschickte ein Schreiben an die Branchenverbände. Die Generalzolldirektion sei informiert worden – die Tabakfirmen dürfen den Handel also weiter beliefern.

dpa/aino