Der kanadische Rockmusiker Bryan Adams hält Bundeskanzler Friedrich Merz für unbeliebt bei den Deutschen. „Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass Friedrich Merz kein besonders beliebter Bundeskanzler ist“, sagte der 66-Jährige dem „Stern“. Bekannt ist der Sänger durch Songs wie „Summer of ‘69“ oder „(Everything I Do) I Do It For You“.

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Nach Gesprächen in Deutschland habe er den Eindruck, die Menschen seien von Merz „nicht sonderlich beeindruckt“. Der Musiker ergänzte: „Wenn offensichtlich wird, dass man nicht mehr gewollt ist, sollte man auch wissen, wann es Zeit ist, zu gehen. Man verbeugt sich, sagt vielen Dank und überlässt dem Nächsten das Feld.“

Bryan Adams: Mögliche EU-Mitgliedschaft Kanadas sei „großartig“

Besonders in Frankreich, aber auch in Großbritannien und Deutschland nehme er eine wachsende Entfremdung zwischen Politik und Bevölkerung wahr.

Ausdrücklich begrüßte Adams dagegen die politische Annäherung seiner Heimat Kanada an die Europäische Union und die Diskussion um eine besondere Form der EU‑Mitgliedschaft. „Großartig! Ich glaube, wir könnten sehr voneinander profitieren und eine Menge voneinander lernen.“

dpa/aino